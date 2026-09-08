Meta lanza Muse, el agente de IA que envía correos, reserva viajes y paga facturas por el usuario

Zuckerberg detalló que utiliza su propio Muse para organizar proyectos con sus hijas, monitorear su entrenamiento de artes marciales mixtas y su salud, y para ayudarlo a encontrar investigadores e personas de interés. (Instagram/Mark Zuckerberg)

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Meta presentó Muse, su primer agente de inteligencia artificial capaz de redactar correos, reservar viajes o rellenar formularios en nombre del usuario. Mark Zuckerberg, fundador y CEO de la compañía, lo describió como la pieza central de su estrategia de inteligencia artificial en un manifiesto publicado en agosto.

La herramienta busca reforzar la posición de Meta en un sector donde, pese a la inversión de miles de millones de dólares, todavía no alcanza la relevancia de rivales como OpenAI o Anthropic.

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Muse funciona como un asistente que no se limita a responder preguntas, sino que ejecuta acciones completas por el usuario. Puede redactar y enviar correos electrónicos, reservar viajes, rellenar formularios y negociar facturas.

El diseñador de producto de Muse explicó en un video publicado en su cuenta de X que la pestaña de chat “se siente muy similar a una aplicación de mensajería". (X/Alex Cornell)

Entre sus funciones también figura la capacidad de convertir un video de recetas guardado en Instagram en una lista de compras. El agente trabaja en segundo plano, incluso cuando el usuario cierra la aplicación de Meta que estuviera utilizando.

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Para moverse por internet, Muse dispone de una máquina virtual dedicada en la nube de Meta, con su propio navegador. Cuando un servicio no ofrece una API pública, el agente navega por la web de la misma forma en que lo haría una persona.

El modelo de lenguaje que impulsa a Muse es Spark 1.3, presentado una semana antes por Alexandr Wang, director de inteligencia artificial de Meta y fundador de Scale AI. La interfaz reproduce la lógica de una aplicación de mensajería y permite al usuario asignarle un nombre propio al agente.

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Muse dispone de una máquina virtual dedicada en la nube de Meta, con su propio navegador. Europa Press

Alex Cornell, diseñador de producto de Muse, explicó en un video publicado en su cuenta de X que la pestaña de chat “se siente muy similar a una aplicación de mensajería, y eso es intencional”. Según Cornell, “hablar con una IA suele comenzar con una pantalla en blanco” y el objetivo era que la experiencia se sintiera “más como una conversación” con un agente personal.

Cornell detalló que él mismo usa Muse para comprar entradas de cine, planificar fines de semana familiares o monitorear su cuenta de ajedrez. El diseñador señaló que el agente “tiene su propia computadora y siempre está trabajando en segundo plano”, lo que permite consultar en todo momento qué acción está ejecutando a través de un indicador de estado en la pantalla.

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Cómo funciona el sistema de seguridad Sentinel frente a Muse

La estrategia de seguridad constituye uno de los aspectos más particulares del nuevo agente. Muse convive con un proceso separado llamado Sentinel, aislado a nivel de sistema, que tiene la última palabra sobre qué acciones se ejecutan.

El directivo explicó que la aplicación fue diseñada “desde cero pensando en la privacidad y la seguridad”. (AP Foto/Nic Coury, Archivo)

Sentinel gestiona claves, tarjetas de crédito y contraseñas, de manera que Muse, el proceso principal, nunca tiene acceso directo a esa información. El sistema exige confirmación explícita para las acciones consideradas de mayor riesgo, como enviar un correo o realizar un pago.

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Para las tareas de bajo riesgo, en cambio, basta con otorgar una autorización única. Meta sostiene que dentro de Muse no hay publicidad y que las conversaciones no alimentarán sus sistemas de anuncios.

Las consultas realizadas al modelo se utilizan para mejorar el sistema, aunque existe la opción de desactivar esa función. La compañía prometió además una herramienta de chat confidencial que mantendría en secreto la actividad de la máquina virtual antes de que termine el año.

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Meta presentó Muse, su primer agente de inteligencia artificial capaz de redactar correos, reservar viajes o rellenar formularios en nombre del usuario. REUTERS/Francis Mascarenhas

Zuckerberg profundizó en este punto en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. El directivo explicó que la aplicación fue diseñada “desde cero pensando en la privacidad y la seguridad” y detalló la construcción de “la Máquina Virtual Segura de Muse”, una computadora privada para el agente y su información.

Zuckerberg mencionó también la creación de un “Depósito Seguro de Credenciales” para contraseñas y tarjetas de crédito, de modo que Muse no pueda leer esos datos. El CEO adelantó que la compañía implementará “un estándar de seguridad aún más alto” para quienes lo soliciten, en el que ni siquiera Meta podrá acceder a la información del agente.

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Según explicó, ese cifrado se modela a partir del utilizado en WhatsApp, donde “ni siquiera Meta puede ver los mensajes que envías”.

Disponibilidad, precios y planes de expansión de Muse en el mundo

Muse está disponible desde hoy en Estados Unidos y funciona en la web, en las aplicaciones de Meta para iOS y Android, y dentro de los chats de WhatsApp. El servicio es gratuito, aunque exige la introducción de una tarjeta de crédito al momento de activar el agente.

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Muse está disponible desde hoy en Estados Unidos y funciona en la web, en las aplicaciones de Meta para iOS y Android, y dentro de los chats de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen dos planes de suscripción para quienes requieran un uso intensivo: uno de 20 dólares al mes (unos 17 euros) y otro de 100 dólares (cerca de 85 euros) para quienes consuman más tokens. La compañía avisará al usuario antes de ejecutar cualquier acción que supere los límites de la cuota gratuita.

Zuckerberg precisó en su publicación que la aplicación “es gratis hasta 100 millones de tokens por semana”, tras lo cual entran en vigor los planes de pago para quienes deseen un uso mayor. El directivo resumió el propósito del lanzamiento al afirmar que Muse “no solo responde preguntas, sino que hace las cosas por ti”.

En su mensaje, Zuckerberg detalló que utiliza su propio Muse para organizar proyectos con sus hijas, monitorear su entrenamiento de artes marciales mixtas y su salud, y para ayudarlo a encontrar investigadores e personas de interés. El fundador de Meta calificó el lanzamiento como “el comienzo de este viaje” hacia lo que definió como superinteligencia personal.

Por el momento, Muse no estará disponible en Europa. Meta AI, un producto de ambiciones más limitadas, tardó más de un año en llegar al continente y lo hizo con restricciones.