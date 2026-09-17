Automatización por IA impacta de lleno en empleos con alta presencia femenina

El sector que produce estas tecnologías presenta una desigualdad todavía más marcada que la del mercado laboral en general. Europa Press

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El avance de la inteligencia artificial golpea con mayor fuerza a los empleos donde predomina la mano de obra femenina, según advirtieron responsables del Foro Económico Mundial y de LinkedIn durante una presentación en Londres.

El diagnóstico surge de un informe anual sobre desigualdades entre hombres y mujeres y expone un riesgo concreto: que la transformación tecnológica termine ampliando una brecha que venía reduciéndose de forma sostenida en las últimas dos décadas.

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Empleos con alta presencia femenina, en la mira de la automatización

Saadia Zahidi, miembro del comité ejecutivo del Foro Económico Mundial, explicó durante la presentación del informe que existe un patrón identificable en los puestos que la inteligencia artificial está transformando.

El avance de la inteligencia artificial golpea con mayor fuerza a los empleos donde predomina la mano de obra femenina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que hemos constatado es que los tipos de puestos que están siendo afectados por la IA tienden a ser aquellos en los que hay una especial concentración de mujeres”, señaló Zahidi.

La funcionaria precisó que se trata sobre todo de empleos de oficina calificados, aquellos que “han atraído a muchas mujeres y les han proporcionado muy buenos medios de subsistencia durante las últimas décadas” y que ahora atraviesan un proceso de cambio estructural por la llegada de estas tecnologías.

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Este tipo de ocupaciones administrativas y técnicas suele concentrar tareas repetitivas o estandarizadas, un perfil de funciones que resulta más vulnerable a la sustitución o reconfiguración mediante herramientas automatizadas.

La advertencia no se limita a un fenómeno aislado. Forma parte de un patrón más amplio que, según el reporte, también se refleja en la composición interna de las propias empresas que desarrollan inteligencia artificial.

Miembros de una empresa reciben una capacitación intensiva en aplicaciones prácticas de IA, con un instructor al frente y participantes activamente involucrados en el aprendizaje, dentro de un moderno espacio de oficinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baja representación femenina en la industria de IA y la ingeniería

El sector que produce estas tecnologías presenta una desigualdad todavía más marcada que la del mercado laboral en general. Según el informe, las mujeres están considerablemente menos representadas en las compañías de inteligencia artificial que en empresas comparables de otros rubros, y esa brecha se repite en todos los niveles jerárquicos.

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Sue Duke, ejecutiva de LinkedIn, aportó una cifra concreta sobre uno de los campos más determinantes para el desarrollo de estas herramientas: “Las mujeres ocupan solo uno de cada cinco puestos en ingeniería de IA”.

La escasa presencia femenina en las áreas científicas y en los nuevos empleos vinculados a la inteligencia artificial no es un dato menor: sin corregir ese desequilibrio, las oportunidades económicas que genera esta tecnología corren el riesgo de concentrarse mayormente en los hombres, dejando a las mujeres al margen de uno de los sectores con mayor proyección de crecimiento en el mercado laboral actual.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Duke planteó que revertir esta tendencia exige una intervención temprana y sostenida por parte de gobiernos y empresas. Consideró crucial que ambos actores inviertan “desde el principio para incorporar a las mujeres a estas áreas de formación, a estas funciones, y luego que inviertan en cada etapa de sus carreras”.

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20 años de avances que pierden impulso desde 2016

El informe elaborado por el Foro Económico Mundial se publica todos los años y funciona como termómetro de las desigualdades de género a escala global. Su edición más reciente confirma una reducción de estas brechas durante los últimos 20 años.

Sin embargo, el propio documento matiza ese progreso. La tendencia hacia la reducción de las desigualdades se desaceleró a partir de 2016, en comparación con el ritmo registrado durante la década anterior, entre 2006 y 2016.

Ese freno en el proceso de convergencia entre hombres y mujeres coincide en el tiempo con la etapa de expansión acelerada de la inteligencia artificial, un cruce que el informe del Foro Económico Mundial y las declaraciones de sus responsables en Londres sitúan como un punto de atención para gobiernos, empresas y organismos que monitorean la evolución del mercado laboral.

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