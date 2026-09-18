Apple inicia la venta oficial del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: John Ternus, nuevo CEO de Apple es el protagonista

Apple ya inició la venta de los nuevos modelos de iPhone, a excepción de su primer plegable. (Apple)

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Apple ya inició la venta oficial del iPhone 18 Pro y del iPhone 18 Pro Max. John Ternus, CEO de la compañía tecnológica, compartió en X una fotografía de la fachada de la tienda de la Quinta Avenida, cuya puerta de vidrio se vistió con los colores de los modelos de la línea: borgoña, plateado y azul claro.

La tienda suele estar abierta las 24 horas, pero por el lanzamiento de los nuevos dispositivo, abrió a las ocho de la mañana EDT (hora de Nueva York).

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Ternus abrió las puertas de esta tienda de Apple y recibió a los primeros clientes. Otras figuras de Apple como Greg Joswiak (vicepresidente sénior de marketing mundial), Molly Anderson (vicepresidenta de diseño industria) y Steve Lemay (vicepresidente de diseño de interfaz humana) asistieron.

Apple personalizó la entrada de la tienda de la Quinta Avenida con los colores de la nueva línea. (X: johnternus)

La llegada de los nuevos productos a otros países

Como en otros países del mundo amaneció mucho antes, la compañía ya compartió fotografías de usuarios en una tienda de Kuala Lumpur, capital de Malasia.

“Los clientes celebraron la llegada de los nuevos productos, donde miembros del equipo de Apple los recibieron y les ofrecieron demostraciones prácticas, asistencia personalizada para sus compras y presentaciones de cada uno de ellos”, afirmó Apple.

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Además de los nuevos iPhone, los usuarios pueden comprar el Apple Watch Series 12, el Apple Watch Ultra 4 y los AirPods 5. En el caso del iPhone Duo, los interesados deberán esperar hasta octubre.

Usuarios en Malasia fueron de los primeros en sostener el nuevo iPhone 18 Pro en las tiendas. (Apple)

Qué características del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

Apple presentó los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, dos modelos que concentran las principales novedades de su nueva generación de teléfonos. El iPhone 18 Pro parte de USD 1.199 con 256 GB de almacenamiento, mientras que el iPhone 18 Pro Max comienza en USD 1.299 con la misma capacidad.

La compañía incorporó baterías de mayor tamaño y aseguró que los dispositivos ofrecen hasta 45 horas de reproducción de video.

Los equipos utilizan el procesador A20 Pro, fabricado en dos nanómetros y acompañado por 12 GB de memoria integrada.

El color insignia de la nueva línea de iPhone 18 Pro es el borgoña. (Apple)

Según Apple, este componente busca mejorar el desempeño de las funciones de Apple Intelligence, reducir el consumo energético y contribuir a distribuir el calor dentro del dispositivo. También incluyen una Isla Dinámica de menor superficie y nuevos acabados en azul y rojo.

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En el apartado fotográfico, Apple incorporó Pro Controls, una herramienta disponible para fotos y videos que permite equilibrar los colores y ajustar velocidades. La principal novedad es el sensor de apertura variable, reservado para el iPhone 18 Pro Max.

El sistema incorpora un diafragma capaz de abrirse o cerrarse para controlar la cantidad de luz que llega al sensor. Además, Apple añadió Apple Image Reference, una etiqueta oculta en las fotografías tomadas con el modelo.

El iPhone 18 Pro Max se caracteriza por incorporar apertura en el hardware de la cámara. REUTERS/Tingshu Wang

La nueva línea también se integra con Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial generativa de la compañía, que amplía sus funciones en iOS 27. Entre las novedades del sistema operativo se incluyen mejoras en las Herramientas de Escritura y la posibilidad de generar imágenes mediante un modelo privado en la nube.

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Llegada de John Ternus como CEO de Apple

La llegada de John Ternus como CEO de Apple fue anunciada el 20 de abril de 2026, varios meses antes del lanzamiento de la nueva línea de iPhone.

Ternus celebró su primera como keynote y presentó el primer plegable de Apple. REUTERS/Carlos Barria

Ese día, Apple confirmó la salida de Tim Cook del cargo que ocupó durante 15 años. Cook pasó a desempeñarse como presidente ejecutivo (Executive Chairman) de la junta directiva.

El 9 de septiembre de 2026, Apple celebró su evento bajo el lema “Surprise and Shine”. En esa presentación, Ternus encabezó su primera keynote como CEO y presentó los nuevos dispositivos de la compañía.

Cook dejó de ser CEO de Apple el 1 de septiembre, pero su salida de la dirección ejecutiva no implicó que abandonara la empresa. Como presidente ejecutivo del consejo de administración, mantiene responsabilidades vinculadas con Apple, entre ellas la relación con gobiernos y responsables políticos.

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