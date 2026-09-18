“Prométanme que siempre estarán juntos”: la sentida carta de Chris Johnson, ex NFL, a sus hijos tras ser diagnosticado con ELA

Chris Johnson confirmó que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta de forma progresiva el control muscular (AP)

Guardar

Chris Johnson, excorredor de la NFL y una de las figuras más veloces de su generación, confirmó que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta de forma progresiva el control muscular. La noticia se hizo pública en junio, durante una entrevista en el programa Good Morning America, de la cadena ABC, un año después de que recibiera el diagnóstico.

Seleccionado por los Tennessee Titans en el draft de 2008, el running-back construyó una carrera de 10 temporadas en la liga, en la que también vistió las camisetas de los New York Jets y los Arizona Cardinals, su último equipo. En 2009 superó las 2.000 yardas terrestres, recibió el premio al Jugador Ofensivo del Año y consolidó el apodo de “CJ2K”. Cerró su paso por la NFL con 9.651 yardas por tierra, 55 touchdowns y tres convocatorias al Pro Bowl.

PUBLICIDAD

A casi tres meses de conocerse el diagnóstico y frente al avance de la enfermedad, Johnson decidió contar su experiencia en una carta a corazón abierto dirigida a sus cuatro hijos, publicada por The Players’ Tribune.

Chris Johnson y el diagnóstico de ELA

Chris Johnson relató a sus cuatro hijos, Honey, Cj, Kaden y Lee, el proceso que lo llevó a conocer que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El exrunning-back contó que los primeros síntomas aparecieron durante un viaje familiar, cuando notó una dificultad inusual en su mano derecha al levantar una botella de agua. “La siento un poco pesada”, le dijo a su esposa, Brittany, según recordó en la carta.

PUBLICIDAD

Chris Johnson construyó una carrera de 10 temporadas en la NFL con los Tennessee Titans, los New York Jets y los Arizona Cardinals (Wikipedia)

La molestia no desapareció en su casa. Johnson decidió someterse a un estudio de conducción nerviosa en Nashville, luego de contactar al médico que lo atendía cuando jugaba para los Tennessee Titans. Al finalizar el examen, recibió una hoja con una indicación para consultar a otro especialista. “Podría ser grave”, le advirtieron. Más tarde, ya en el aeropuerto, leyó una referencia a una posible enfermedad de las células del asta anterior, una categoría que incluye a la ELA.

El exjugador explicó que aquel momento coincidió con la obra escolar de su hija, Honey Buns. Volvió a Orlando y fue directo al colegio para acompañarla, aunque el temor ya condicionaba esa noche familiar. “En mi cabeza estaba aterrado, pero al mismo tiempo tenía que ser su padre”, escribió Johnson en The Players’ Tribune. “Nunca olvidaré estar sentado junto a ella en el auditorio, pensando en lo desconocido mientras Honey Buns estaba en el escenario”.

PUBLICIDAD

En 2009, Chris Johnson superó las 2.000 yardas terrestres, ganó el premio al Jugador Ofensivo del Año y consolidó el apodo de CJ2K

Tras los estudios y la confirmación del diagnóstico, Johnson atravesó un período de negación. Esperaba que la debilidad en el brazo respondiera a otra causa, como un nervio comprimido. “Seguía esperando que fuera otra cosa. Un nervio pinzado, cualquier cosa”, señaló. También describió cómo la enfermedad avanzó de forma paulatina: “Perder la capacidad de hablar me pasó así. Durante un tiempo, ustedes eran los únicos que me entendían”.

El ex corredor explicó que comunicarles la noticia a sus hijos fue una de las decisiones más difíciles. Primero habló con Lee, el mayor, y luego buscó orientación profesional para conversar con los otros tres. “Papá tiene una enfermedad que está debilitando sus músculos, pero no es algo que ustedes hayan causado, y no es algo que puedan contagiarse”, les explicó. La pregunta que más lo golpeó fue directa: “¿Vas a mejorar?”.

PUBLICIDAD

En la carta, el tres veces Pro Bowl vinculó su decisión de hacer público el diagnóstico con el deseo de visibilizar la ELA, aunque reconoció que durante mucho tiempo sintió vergüenza y temor. En un fragmento del mensaje se preguntó los motivos de la gravedad de la enfermedad: “¿Cómo es posible que un hombre esté perfectamente sano un día, corriendo con sus hijos en el jardín, y al día siguiente su mano empiece a debilitarse?“, manifestó. “Me hice esa pregunta un millón de veces y todavía no tengo respuesta”.

El sentido mensaje de Chris Johnson a sus hijos tras el diagnóstico

Johnson contó en The Players’ Tribune que los primeros síntomas de ELA aparecieron durante un viaje familiar, cuando sintió debilidad en la mano derecha

Chris Johnson ubicó a sus cuatro hijos, Lee, CJ, Kaden y Honey Buns, en el centro de su vida tras el diagnóstico. “Ustedes son mi mayor razón para seguir luchando”, les escribió el ex corredor de la NFL, quien destacó los momentos cotidianos que aún comparte con ellos y la importancia que adquirieron dentro de su rutina familiar.

PUBLICIDAD

En el emotivo mensaje recordó las horas en las que jugaba con sus hijos cuando eran pequeños, las mañanas en la puerta de la escuela y los entrenamientos de fútbol americano de los gemelos. También agradeció que, pese a la enfermedad, mantengan las bromas y una relación cotidiana con él. “Me encanta que sigan bromeando conmigo, que se rían, sonrían y actúen como si todo fuera completamente normal”, afirmó. “Es como si ni siquiera vieran la ELA. Tú solo me ves”.

El pedido que repite a sus hijos es que preserven el vínculo entre ellos. A Lee, el mayor, que cursa su tercer año universitario y aspira a ser médico, le pidió que sea una referencia para sus hermanos: “Mantente cerca de ellos, sé alguien en quien puedan confiar y asegúrate de que ese vínculo entre todos ustedes se mantenga fuerte”. Para CJ y Kaden, dejó una consigna similar: “Manténganse siempre unidos. Sean buenas personas, cumplan su palabra y sean leales a quienes más les importan”.

PUBLICIDAD

En el tramo final, Johnson se dirigió a Honey Buns, a quien alentó a conservar la seguridad que muestra y a valorar quién es. A los cuatro les pidió que se acompañen ante los cambios que puedan enfrentar: “Prométanme que siempre estarán juntos. Ámense. Apóyense mutuamente”. El exjugador también expresó el deseo de verlos graduarse, acompañar a su hija en su boda, conocer a sus nietos y “envejecer junto a Brittany”, su esposa.