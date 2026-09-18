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Claude ya puede encargarse de una cuarta parte del desarrollo de nuevos modelos de IA

Claude lidera actualmente el 26 % de las tareas de investigación y desarrollo de nuevos modelos de Anthropic, frente al 0 % registrado en febrero

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Claude asume el 26% del desarrollo de nuevos modelos de IA para Anthropic. (Anthropic)
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El modelo de inteligencia artificial Claude ya puede encargarse por sí solo de alrededor de una cuarta parte de las tareas necesarias para desarrollar nuevos modelos de IA de Anthropic.

La compañía asegura que actualmente el sistema lidera el 26 % de las tareas de investigación y desarrollo relacionadas con la creación de sus próximos modelos, un salto considerable frente al 0 % registrado en febrero.

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El dato muestra cómo los sistemas de IA están comenzando a asumir dentro de las propias compañías tecnológicas tareas que tradicionalmente realizaban investigadores e ingenieros humanos. Sin embargo, Anthropic aclara que Claude todavía no trabaja de manera completamente autónoma: los investigadores establecen objetivos e instrucciones generales y supervisan el trabajo realizado por el modelo.

Claude comenzó a asumir nuevas tareas dentro de Anthropic para el desarrollo de nuevos modelos de IA. (Anthropic)
Claude comenzó a asumir nuevas tareas dentro de Anthropic para el desarrollo de nuevos modelos de IA. (Anthropic)

La compañía también señala que Claude participa de alguna manera en cerca del 90 % de las tareas relacionadas con la investigación y el desarrollo de nuevos modelos. La diferencia entre ambos porcentajes es importante, pues participar no significa necesariamente que el sistema sea responsable de completar una tarea por sí mismo.

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Claude empieza a asumir tareas de los investigadores

Anthropic utiliza estas métricas para medir cuánto trabajo de desarrollo puede realizar Claude directamente y cómo evoluciona su capacidad para contribuir a la creación de nuevos sistemas de inteligencia artificial.

En febrero, Claude no lideraba ninguna de las tareas utilizadas por la empresa para medir este proceso. Ahora, seis meses después, el modelo es responsable directo de aproximadamente una de cada cuatro.

Em febrero del 2026, Claude no era usado para desarrollar nuevos modelos de IA, esa era una tarea realizada por ingenieros e investigadores. (Anthropic)
Em febrero del 2026, Claude no era usado para desarrollar nuevos modelos de IA, esa era una tarea realizada por ingenieros e investigadores. (Anthropic)

Este cambio no significa que Anthropic haya dejado en manos de Claude el desarrollo de sus próximos modelos. Los investigadores siguen tomando decisiones, definiendo objetivos y supervisando las diferentes etapas. El modelo funciona como una herramienta capaz de ejecutar una cantidad creciente de trabajo dentro de ese proceso.

La compañía considera que seguir la evolución de estas capacidades permite observar hasta qué punto la IA puede intervenir en el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados.

Anthropic ya utiliza miles de agentes de IA

El crecimiento de la participación de Claude se produce mientras Anthropic amplía el uso de agentes de inteligencia artificial dentro de sus propios equipos.

La compañía cuenta actualmente con unos 30.000 agentes de IA destinados a tareas de investigación e ingeniería. Estos sistemas pueden utilizarse para diferentes trabajos relacionados con el desarrollo de modelos, lo que permite a los investigadores delegar determinadas tareas y concentrarse en otras actividades.

Anthropic usa unos 30.000 agentes de IA de Claude para tareas de investigación e ingeniería. (Anthropic)
Anthropic usa unos 30.000 agentes de IA de Claude para tareas de investigación e ingeniería. (Anthropic)

Anthropic también proporciona datos sobre el uso de su infraestructura informática. Según la compañía, alrededor del 6 % de su capacidad de computación destinada a investigación y desarrollo se utiliza en trabajos relacionados con la seguridad de sus modelos.

La seguridad es especialmente relevante a medida que aumenta la autonomía de estos sistemas. Un modelo capaz de ejecutar más tareas por su cuenta también puede intervenir en una mayor cantidad de etapas del desarrollo, por lo que la supervisión continúa siendo un elemento central.

El objetivo es medir una posible mejora recursiva

Anthropic utiliza los datos sobre la participación de Claude para estudiar un escenario conocido como mejora recursiva de la IA. La idea consiste en que los sistemas de inteligencia artificial puedan contribuir al desarrollo de versiones posteriores y más avanzadas de estas mismas tecnologías.

En un escenario de este tipo, una IA no se limitaría a utilizar herramientas creadas por investigadores humanos, sino que también podría ayudar a diseñar, entrenar, evaluar y mejorar nuevos modelos.

Anthropic asegura que el 6% de su computo es usado para tareas de seguridad de los modelos. (Anthropic)
Anthropic asegura que el 6% de su computo es usado para tareas de seguridad de los modelos. (Anthropic)

El hecho de que Claude ya lidere el 26 % de determinadas tareas no significa que ese escenario haya llegado. El sistema continúa necesitando supervisión humana y no está desarrollando de forma independiente una nueva generación de modelos.

Anthropic considera que publicar estas métricas puede ayudar a entender cómo está cambiando el papel de la IA dentro de los laboratorios que desarrollan modelos avanzados. La empresa también ha pedido a otros desarrolladores que publiquen mediciones similares para poder comparar cómo evoluciona la automatización de las tareas de investigación.

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