El Salvador

Gobierno salvadoreño apuesta al occidente del territorio como el nuevo eje de granos básicos

La apuesta oficial se apoya en la ampliación de áreas cultivables, la planificación técnica y la disponibilidad de agua en Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana para fortalecer el abastecimiento interno de maíz y frijol

(Foto cortesía Ministerio de Educación)
(Foto cortesía Ministerio de Educación)
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El Gobierno de El Salvador considera que Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana pueden consolidarse como el principal granero del país, a partir de la ampliación de las áreas cultivables, la planificación técnica y la disponibilidad de agua para los ciclos agrícolas.

El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, señaló que Ahuachapán reúne condiciones para incrementar la producción de granos básicos y destacó el caso del cantón Los Toles y de la Cooperativa Palo Pique, territorios que forman parte del Programa de Aumento a la Producción.

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Las declaraciones se produjeron luego de que el presidente Nayib Bukele mencionara, durante una cadena nacional, la capacidad agrícola de Los Toles y de las zonas próximas, entre ellas los terrenos de la cooperativa ubicada en Ahuachapán.

“Solo en esta zona se contabilizan más de 2.500 manzanas productivas y, en todo el departamento, aproximadamente 30.000 manzanas destinadas a la producción de granos básicos”, afirmó Domínguez.

Ahuachapán y su peso en la producción nacional de granos

El Salvador impulsará al occidente como eje del abastecimiento nacional de granos (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)
El Salvador impulsará al occidente como eje del abastecimiento nacional de granos (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Domínguez sostuvo que Ahuachapán puede asumir un papel más relevante dentro de la oferta nacional de maíz, frijol y otros cultivos esenciales. Según su planteamiento, el potencial productivo no se limita a un solo municipio, sino que abarca una franja occidental que incluye a Sonsonate y Santa Ana.

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Ahuachapán tiene el potencial para convertirse en uno de los principales graneros del país, junto a Sonsonate y Santa Ana”, expresó el viceministro.

El área agrícola de Los Toles figura entre los territorios priorizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) dentro de su estrategia para elevar el rendimiento de los cultivos. La Cooperativa Palo Pique también integra esa planificación oficial.

La extensión de las zonas productivas es uno de los principales argumentos del Ejecutivo para impulsar al occidente como eje de abastecimiento interno. Las 30.000 manzanas identificadas en Ahuachapán para granos básicos representan una base territorial para la siembra, aunque la producción final depende de factores como la disponibilidad de insumos, la asistencia técnica, el clima y el acceso al agua.

Criterios técnicos e hídricos para seleccionar las tierras

Domínguez explicó que el Programa de Aumento a la Producción selecciona terrenos según criterios técnicos. Entre ellos mencionó la disponibilidad de agua por lluvias y la posibilidad de usar sistemas de riego auxiliares.

La iniciativa busca orientar los recursos estatales hacia áreas donde las condiciones permitan reducir los riesgos para los productores y sostener los cultivos ante períodos de menor precipitación. El MAG prevé que la identificación de estos territorios contribuya a concentrar semillas, fertilizantes, asistencia y monitoreo en zonas con mayor capacidad de respuesta.

“El programa ha identificado y priorizado tierras que cumplen con criterios técnicos para la producción”, sostuvo el viceministro, quien vinculó esa selección con las condiciones hídricas de cada área.

El funcionario indicó que el comportamiento climático no ha sido uniforme en el territorio salvadoreño. Mientras algunas zonas enfrentaron períodos de sequía, el Gobierno afirma que detectó áreas del occidente con condiciones favorables para la siembra mediante información técnica y herramientas de monitoreo.

(Foto cortesía Ministerio de Agricultura)
(Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

El planteamiento oficial apunta a que las políticas agrícolas no se limiten a atender pérdidas tras los eventos climáticos, sino que anticipen los territorios con mejores posibilidades de rendimiento. En ese esquema, el riego auxiliar aparece como un recurso para complementar las precipitaciones cuando las lluvias resulten insuficientes.

Además, el V Censo Agropecuario del Banco Central de Reserva (BCR) ya ubicaba a Ahuachapán y Santa Ana entre los departamentos con mayor peso en la producción de maíz, al concentrar el 23% de la producción nacional.

Apoyo internacional al occidente del país

Una jornada sobre semillas se realizó el 11 de marzo de 2026 en Ahuachapán, en el occidente de El Salvador, para abordar la reproducción de granos básicos y el manejo de bancos comunitarios como medidas de adaptación al cambio climático y apoyo a la seguridad alimentaria. La actividad formó parte del proyecto Aumento de las medidas de resiliencia climática en los agroecosistemas del corredor seco de El Salvador, ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La iniciativa promueve variedades con tolerancia al estrés hídrico, alto rendimiento y valor nutricional ante la variabilidad climática y los eventos extremos que afectan a la región. Entre ellas están el maíz CENTA Porrillo 2020, el frijol CENTA Costeño II y el sorgo RCV; las acciones incluyen extensión y asistencia técnica en el territorio.

La jornada concluyó con el compromiso de continuar fortaleciendo la resiliencia climática, mejorar la disponibilidad de semillas y consolidar sistemas agroalimentarios sostenibles en la región occidental.

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