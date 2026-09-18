Por qué los populistas europeos no critican a China

Una cola de dragón sale de un contenedor de carga con la bandera de China y rodea las piernas de un hombre con traje en un puerto.

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Imagine intentar crear el hombre del saco perfecto para atormentar la imaginación europea. Este enemigo inventado sería un país muy grande, quizá adherido a la misma ideología comunista que durante décadas sometió a Europa del Este. Un némesis imaginario así habría aprovechado la fuerza de su economía planificada por el Estado para exportar exactamente los mismos productos que en otro tiempo enriquecieron a Europa, como los automóviles, pero fabricándolos mejor y más baratos. Para ser una amenaza geopolítica convincente, este antagonista habría apoyado a Rusia mientras atacaba a Ucrania y, por tanto, podría ser considerado indirectamente responsable de la crisis de seguridad que aflige al continente. Para rematarlo, podría ser culpado de haber originado, en circunstancias aún poco claras, un virus que hace apenas unos años mantuvo a los europeos encerrados durante meses.

Para un político populista, la retórica con la que arremeter contra semejante enemigo, y contra los inútiles políticos globalistas que les permiten salirse con la suya, debería surgir por sí sola. Y, sin embargo. Los populistas, expertos en encontrar a un culpable extranjero —o migrante— detrás de casi cualquier agravio, han desarrollado de alguna manera un punto ciego del tamaño de China. Ya sean de izquierda o de derecha, los agitadores europeos muestran una extraña renuencia a presentar a Pekín como el villano de la historia. Alternativa para Alemania (AfD) considera que China es tan fantástica que quiere que Alemania participe en su iniciativa de infraestructuras de la «Franja y la Ruta». En Hungría, el partido Fidesz de Viktor Orbán, que comenzó atacando a los comunistas de corte soviético, se convirtió en animador de sus camaradas chinos. En la izquierda, Francia Insumisa ha advertido contra la «injerencia» europea si China invadiera Taiwán algún día.

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Esta complacencia resulta aún más sorprendente dado que vilipendiar a Pekín obró en otro tiempo maravillas políticas para otro demagogo. Durante su primer mandato como presidente, Donald Trump no dejaba de hablar de que China estaba «estafando» a Estados Unidos, antes de reprenderla por el virus de covid de la «Kung-Flu (gripe)». Las mismas fuerzas económicas que explotó Trump —los grandes desequilibrios comerciales causados por las baratas exportaciones chinas y la consiguiente pérdida de empleos estadounidenses— están golpeando ahora a Europa. Las enormes subvenciones a los campeones industriales de China han provocado un abismal déficit comercial de bienes de 1.000 millones de euros (1.150 millones de dólares) al día a favor de China, y han sido culpadas de cierres de fábricas en los núcleos industriales europeos, en particular en Alemania. China, que antes era cliente de productos europeos y absorbía sus automóviles y productos químicos, se ha convertido en proveedora de ellos, incluso para la propia Europa. Incluso ha amenazado con cortar el suministro de minerales críticos o microchips vitales para mantener en funcionamiento las fábricas europeas.

Como resultado, tanto los sindicatos como los empleadores europeos temen un nuevo shock chino. La mayoría de los votantes de todo el continente tiene una opinión desfavorable del país. Esto debería ser oro puro para los demagogos. Es cierto que, para un populista en busca de indignación artificial, un trabajador de una fábrica en Shenzhen que «roba nuestros empleos» es menos tangible que un migrante local que supuestamente sisaría nuestra seguridad social. Y un puñado de partidos nacionalistas sí ha lanzado algún ataque ocasional contra China. Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, retiró a su país de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Un diputado neerlandés de extrema derecha advirtió en una ocasión sobre un «dragón de Troya» que se cernía sobre Europa. En los países nórdicos, sectores de la derecha dura acusan a China de espionaje, coerción económica y otras formas de artimañas. Pero hay mucho más de lo que agitadores ambiciosos podrían aferrarse aquí. Los mercaderes del agravio han ignorado, de forma inexplicable, una rica veta de angustia potencial.

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¿Qué explica esta brecha populista respecto a China? En Alemania, podría ser una cuestión de personas. La líder de la AfD, Alice Weidel, es desde hace tiempo una sinófila; se dice que habla mandarín con soltura tras años de trabajar allí y escribir su tesis doctoral sobre el sistema de pensiones del país. (Por qué es tan indulgente con Rusia es otra cuestión). Y en los países donde gobiernan los populistas, las enormes inversiones de empresas chinas han rendido abundantes beneficios a sus miembros. A las pocas semanas de ser expulsado del cargo, el ministro de Exteriores de Orbán durante mucho tiempo reapareció como lobista de BYD, un fabricante chino de automóviles.

Además, para muchos populistas, China es menos una bestia negra que un modelo. El autoritarismo al estilo de Pekín ejerce cierto atractivo sobre los aspirantes a hombres fuertes de Europa. La forma manifiesta de nacionalismo que se practica allí contrasta con el blando globalismo que caracteriza a la Unión Europea. En la imaginación demagógica, Europa se está poniendo trabas a sí misma al seguir normas internacionales —ya sea sobre asuntos medioambientales, comercio o derechos humanos— a las que China apenas rinde homenaje de palabra. Esta visión del mundo retrata a los europeos como los incautos de un orden internacional que China, y quizá Estados Unidos en estos días, han descubierto cómo explotar. Si no puedes vencer a China, podrían pensar los vendedores de indignación, al menos intenta imitarla.

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¡Es el <i>pandamonio</i>!

Pero el principal problema para los aspirantes europeos a antagonizar con China es que enfrentarse a Pekín exigiría precisamente aquello que los populistas afirman odiar más: más Europa. Porque solo actuando colectivamente a través de Bruselas tienen los europeos alguna esperanza de influir en las políticas de Pekín. La UE ya ha impuesto aranceles a los vehículos eléctricos chinos, aunque las importaciones siguen aumentando. El 16 de septiembre, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, describió el déficit con China como llegado a «un punto de inflexión» e insinuó nuevas medidas comerciales si persiste.

Los populistas recelosos del comercio deberían estar aplaudiendo. Por ahora guardan silencio, procurando no sugerir que la UE hace algo bien. Pronto quizá no tengan más remedio que mostrar sus cartas, sostiene Janka Oertel, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, un centro de estudios. China fue en otro tiempo un asunto de política exterior al que los votantes no prestaban demasiada atención. Si se desencadena una guerra comercial que enfrente a China con Europa, como parece cada vez más probable, será mucho más difícil para los demagogos mantenerse al margen, y mucho menos animar a la oposición. Pronto los populistas europeos tendrán que decidir si China es un modelo del que aprender o una amenaza contra la que arremeter.

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