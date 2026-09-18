Mundo

La ONU denunció más de 1.000 casos de violencia sexual durante ofensiva rusa contra Ucrania

Danielle Bell, jefa de la Misión de Observación de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Kiev, indicó que “la cifra solo representa una fracción de la realidad”

Soldados en la región ucraniana de Zaporiyia, el 7 de agosto de 2025 (AP Foto/Evgeniy Maloletka)
Soldados en la región ucraniana de Zaporiyia, el 7 de agosto de 2025 (AP Foto/Evgeniy Maloletka)
Guardar

Más de 1.000 casos de violencia sexual fueron documentados desde el inicio del conflicto en Ucrania, alertó este viernes la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que atribuye nueve de cada diez al bando ruso.

Estoy profundamente alarmado por la prevalencia de estos actos atroces y temo que continúen (...) en el contexto de la violencia incesante que presenciamos cada día en Ucrania”, lamentó en un comunicado el alto comisionado, Volker Türk.

PUBLICIDAD

Según un reciente informe, basado en entrevistas confidenciales con cientos de víctimas de abusos cometidos por ambos bandos, así como en documentos judiciales y registros oficiales, “se documentaron 1.004 casos de violencia sexual entre el 24 de febrero de 2022, fecha de inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania, y finales de julio”.

La ONU documentó más de mil casos de violencia sexual durante el conflicto en Ucrania
La ONU documentó más de mil casos de violencia sexual durante el conflicto en Ucrania

Esa cifra “solo representa una fracción de la realidad”, subrayó ante la prensa en Ginebra Danielle Bell, jefa de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.

Del total de los casos registrados, 89% fue atribuido al bando ruso, en particular a miembros de las fuerzas armadas, la administración penitenciaria y los servicios de seguridad nacional, y 11% a ucranianos.

PUBLICIDAD

La mayoría de las víctimas son hombres, especialmente en los centros de detención, aunque mujeres y niños también fueron objeto de estos abusos, principalmente en los territorios ucranianos ocupados.

Las violaciones documentadas incluyen violaciones colectivas, violaciones, mutilaciones genitales, descargas eléctricas y golpes en los genitales, así como otros actos degradantes de carácter sexual”, precisó la ONU.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La superviviente de violación más joven identificada es una niña de cuatro años y la de mayor edad una mujer de 82 años. En ambos casos, los hechos fueron perpetrados por autoridades rusas, añadió el informe.

Una mujer ucraniana relató que un soldado ruso se instaló en su vivienda en la región de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, y la violó varias veces por semana durante un mes, prometiéndole a cambio velar porque su marido, que se encontraba detenido, recibiera un mejor trato.

“Rusia y Ucrania deben investigar todas las acusaciones creíbles de violencia sexual, de manera rápida, exhaustiva e imparcial, y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia”, exhortó Volker Türk.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

ONUviolencia sexualGuerra Rusia-Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Warren Buffett dejó su cargo como presidente de Berkshire Hathaway tras casi seis décadas

La compañía anunció que el magnate, de 96 años, pasará a ser presidente emérito. Su hijo, Howard, será el nuevo titular del holding

Warren Buffett dejó su cargo como presidente de Berkshire Hathaway tras casi seis décadas

El régimen de Irán atacó otro petrolero por tratar de cruzar el estrecho de Ormuz sin su permiso

La Guardia Revolucionaria confirmó que el buque Trend, de bandera de Togo, fue interceptado y detenido tras declararse un incendio a bordo

El régimen de Irán atacó otro petrolero por tratar de cruzar el estrecho de Ormuz sin su permiso

Hamilton expande su productora con un acuerdo de entretenimiento que incluye videojuegos y animación

Dawn Apollo Studios, la empresa audiovisual del piloto británico, producirá contenidos de ficción, no ficción y animación con la división de Paramount Skydance, con posibilidad de extenderse a los videojuegos

Hamilton expande su productora con un acuerdo de entretenimiento que incluye videojuegos y animación

Rusia renueva la Duma en medio de la guerra: manipulación estatal, oposición proscripta y un mecanismo para medir la lealtad a Putin

Más de 110 millones de ciudadanos están convocados a tres días de votación sin competencia real. Con el único partido antibélico fuera de la boleta y el voto electrónico sin fiscalización, el Kremlin utiliza los comicios para auditar la disciplina de su propio aparato estatal

Rusia renueva la Duma en medio de la guerra: manipulación estatal, oposición proscripta y un mecanismo para medir la lealtad a Putin

Urnas bajo ocupación: por qué lo que se vote en el este y el sur de Ucrania no tendrá valor legal

Moscú incorpora por primera vez las zonas ocupadas de cuatro regiones ucranianas a la elección de la Duma Estatal. El derecho internacional, la ONU y los organismos que vigilan la observación electoral llegan a la misma conclusión: esa votación no producirá efecto jurídico alguno

Urnas bajo ocupación: por qué lo que se vote en el este y el sur de Ucrania no tendrá valor legal
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Él es Carlos René Montoya, designado como nuevo presidente de Colpensiones: deberá conseguir $5 billones para cubrir déficit pensional

Él es Carlos René Montoya, designado como nuevo presidente de Colpensiones: deberá conseguir $5 billones para cubrir déficit pensional

Presunto asesino de Ana Lucía González, la niña de 9 años hallada en una alcantarilla en el sur de Bogotá, no aceptó cargos: esto decidió el juez

Qué leer el fin de semana: volver a los clásicos para escribirlos de nuevo

Abelardo de la Espriella tendría facultades extraordinarias por seis meses para fusionar y eliminar ministerios: esta es la iniciativa que estudiará el Congreso

Cancillería tomó decisiones para garantizar la expedición de pasaportes a pesar de decisión del Tribunal de Cundinamarca: esto es lo que pasará

DEPORTES

De changador en Lanús a pelear por un título internacional en Italia: la historia de Kevin Ramírez

De changador en Lanús a pelear por un título internacional en Italia: la historia de Kevin Ramírez

El drástico cambio en los “desfiles” de los jugadores de Francia en cada concentración que impuso Zidane en el inicio de su gestión

Racing intentará salir de su crisis ante Sarmiento por la fecha 10 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate presentó un nuevo avance en las obras en el estadio Monumental: los próximos cambios

“Prométanme que siempre estarán juntos”: la sentida carta de Chris Johnson, ex NFL, a sus hijos tras ser diagnosticado con ELA

ENTRETENIMIENTO

Miley Cyrus vuelve a los grandes escenarios en Los Ángeles con dos conciertos que serán el ensayo general para una posible residencia

Miley Cyrus vuelve a los grandes escenarios en Los Ángeles con dos conciertos que serán el ensayo general para una posible residencia

Mis muertos tristes lleva el universo de Mariana Enriquez a Netflix

André Aciman habla de “Llámame por tu nombre” a casi 20 años de su publicación y su nueva versión como novela gráfica

A pesar de convertirse en una leyenda de Hollywood, Robert De Niro admitió que mantiene un rasgo oculto

La próxima serie de Marvel no contará con inteligencia artificial, según asegura su creador: así será ‘VisionQuest’