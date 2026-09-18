Batman Day 2026: así se celebrará el 19 de septiembre con cómics, videojuegos y proyecciones en Latinoamérica

El Batman Day es la fecha en la que DC invita a sus seguidores a homenajear a Batman a través de cómics, cine, series, videojuegos y actividades comunitarias. (Composición Infobae: DC / Gemini)

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El 19 de septiembre de 2026, fans de todo el mundo celebrarán el Batman Day, la jornada anual dedicada a uno de los superhéroes más queridos de DC. Bajo el lema “Domina la noche”, la conmemoración de este año reúne proyecciones de cine, lanzamientos de cómics, nuevos videojuegos, contenido especial en plataformas de streaming y activaciones presenciales en distintas ciudades de Latinoamérica y el mundo.

Qué es el Batman Day y por qué se celebra el 19 de septiembre

El Batman Day es la fecha en la que DC invita a sus seguidores a homenajear a Batman a través de cómics, cine, series, videojuegos y actividades comunitarias. En 2026, la celebración se organiza bajo el concepto “Domina la noche”, que propone distintas formas de participar: desde quedarse despierto leyendo un cómic hasta asistir a una proyección con amigos o sumarse a la conversación en redes sociales.

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La jornada tiene un alcance global. Se realizarán proyecciones públicas y eventos exclusivos para invitados en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Tokio, Milán, Berlín, Ciudad de México, São Paulo y Pekín. Estos encuentros buscan recrear el ambiente nocturno de Gotham City tanto en espacios al aire libre como en locaciones pensadas especialmente para los fans.

Integrantes del Batman Fans Perú Club y cosplayers caracterizados como personajes de DC Comics posan en Lima junto a Víctor Felipe Sandoval previo al Batman Day.

Eventos y activaciones del Batman Day en Latinoamérica

En la región, la celebración incluye experiencias a gran escala, activaciones en tiendas y homenajes al personaje. En Brasil, la Batman Night Run convocará a miles de corredores el 19 de septiembre, con kits de carrera, medallas, coleccionables y obsequios temáticos, en continuidad con la edición realizada en México el 6 de septiembre.

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También en Brasil, la Praça dos Arcos, en la Alameda das Artes, transformará sus arcos en un punto de encuentro con música, food trucks y activaciones dedicadas al Caballero Oscuro. La Batiseñal iluminará la Avenida Paulista de São Paulo, mientras que el Parque Villa-Lobos albergará una proyección al aire libre de películas de Batman.

En Argentina, OVNI Press organizará una fiesta de disfraces de Batman con firma de cómics en el Club Serrano. Chile, Colombia y Perú, por su parte, tendrán activaciones en tiendas de Panini Point y Akabane Comics, con productos que incluirán indumentaria, disfraces y cómics del personaje.

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Batman Day en CDMX: sedes, actividades, horarios y dónde será el encendido de la ‘Batiseñal’. (Infobae México)

Cómo se vivirá el Batman Day en Ciudad de México

En México, Liverpool Perisur será sede de una tarde dedicada a Batman el sábado 19 de septiembre, con dos proyecciones especiales al aire libre en el estacionamiento frente a la tienda. A las 5:00 p.m. se proyectará The LEGO Batman Movie, y a las 7:00 p.m. dará inicio Batman (1989).

El acceso será gratuito y se invita a los asistentes a sumarse con un código de vestimenta inspirado en Gotham, ya sea con capa, antifaz, playera o disfraz completo del personaje.

Programación especial en Warner Channel, Cartoon Network y HBO Max

Quienes prefieran celebrar desde casa contarán con distintas opciones televisivas y digitales. Warner Channel transmitirá una maratón que incluye Batman, Batman Returns, Batman vs Superman: Dawn of Justice, Justice League y The Batman. Cartoon Network sumará un bloque especial de dos horas con episodios de Teen Titans GO! centrados en el personaje.

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HBO Max, en tanto, habilitará una sección especial en su página de inicio llamada Celebra el Batman Day, con una selección de películas y series entre las que figuran Batman, Batman Begins, The Dark Knight, The Batman y la serie animada Batman Beyond. La página de DC también destacará colecciones propias dedicadas al héroe.

Imagen de 'Batman: El cruzado enmascarado'

Como parte del contenido digital, el canal de YouTube de DC Kids Latino sumará material infantil, incluido el cortometraje animado Even Batman Takes a Bath, el estreno de la serie DC minis y videos adaptados del libro Batman’s Mystery Casebook, dirigido a niños de entre 8 y 12 años.

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La celebración digital también incorpora una campaña de fan art con creadores latinoamericanos. Participarán Alan Ituriel, de Villanos; Daniel Duche, de La Huella del Oro; Pacha Urbano, y Allan Mathias, de Copa Studio, responsables de Hermano de Jorel. Los cuatro compartirán ilustraciones propias de Batman en colaboración con las cuentas de Cartoon Network y Adult Swim.

Nuevos cómics de Batman para el 19 de septiembre

El Batman Day 2026 llega con el lanzamiento simultáneo en todo el mundo de Batman of Two Worlds, un cómic especial independiente disponible en tiendas participantes en un formato que no se reimprimirá. La publicación reúne dos historias inéditas.

Una gran multitud observa impresionada a Batman en lo alto de un edificio al atardecer urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera, protagonizada por Batman, está escrita por Matt Fraction, con dibujos de Javi Fernández, colores de Tomeu Morey y letras de Clayton Cowles. La segunda, centrada en Absolute Batman, fue escrita por Scott Snyder, con arte de Nick Derington, colores de Frank Martin y letras de Tom Napolitano. Ambas tramas presentan a los dos Batman de sus respectivos universos resolviendo, en paralelo, los mismos crímenes.

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Ese mismo día se estrenará también el tráiler oficial de Batman: Knightfall Parte 2, junto con el inicio de la preventa del cómic.

Videojuegos: LEGO Batman, Injustice 2 y DC Dark Legion

En el terreno de los videojuegos, el 18 de septiembre llegó a Nintendo Switch 2 LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, junto con el nuevo contenido descargable Mayhem Collection. Los canales oficiales de DC Comics en Twitch y YouTube transmitieron en vivo el lanzamiento.

Un primer plano dramático del personaje de Batman, con sus ojos brillando intensamente en la oscuridad, captura la esencia de su figura en blanco y negro. (Epic Games)

La Mayhem Collection suma al Joker y a Harley Quinn como personajes jugables, además de una misión de historia centrada en una fuga del Manicomio Arkham y un nuevo modo para generar caos en las calles de Gotham City. Este contenido está disponible desde el 18 de septiembre para quienes cuenten con la Edición Deluxe en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC, a través de Steam y Epic Games Store.

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Ese mismo día se lanzó también, como actualización gratuita, un nivel de dificultad llamado Absolute, disponible para todos los propietarios del juego y pensado para quienes buscan mayor exigencia en el combate.

A esto se suma el traje de Batman de la Edad de Oro, inspirado en su aparición original en Detective Comics N.º 27, de 1939, disponible para usuarios con cuenta de Warner Bros. Games.

Batman. Ben Affleck. DC. (Warner Bros.)

En dispositivos móviles, Injustice 2 celebrará la fecha del 15 al 23 de septiembre con el evento Arkham Knight Batman Arena Invasion, que ofrece fragmentos de héroe de Batman Arkham Knight a cambio de combates. El evento incluye un calendario de inicio de sesión de ocho días con recompensas gratuitas, entre ellas fragmentos de variantes como Batman Clásico, Batman Knightmare y Batman Depredador, además de 500 gemas de poder.

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DC: Dark Legion, por su parte, lanzará del 18 al 26 de septiembre el evento Echoes of the Batcave, en el que los jugadores exploran la Baticueva junto a la Batfamilia para obtener monedas, un marco especial y un aspecto para la Torre Wayne. A fines de septiembre se sumará también un nuevo personaje jugable: Robin, en su versión de Dick Grayson.