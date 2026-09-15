Tecno

El primer iPhone plegable debuta en los Emmy de la mano de John Ternus, el nuevo CEO de Apple

Al abrirse, el iPhone Duo despliega una pantalla interior Super Retina XDR de 7,6 pulgadas, un 50% más grande que la del iPhone 18 Pro Max

El nuevo CEO de Apple, John Ternus, presume el primer iPhone plegable en la alfombra los Premios Emmy. (Deadline)

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John Ternus, el nuevo CEO de Apple, exhibió en la alfombra roja de los premios Emmy el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía tecnológica.

Abierto, el dispositivo tiene una pantalla interior de 7,6 pulgadas y el diseño más fino de la línea iPhone. Ofrece espacio para ver contenido, jugar y realizar varias tareas. Además, cuenta con un acabado nanotexturizado que minimiza los reflejos, tal y como muestra Ternus.

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Cerrado, su pantalla exterior de 5,4 pulgadas mantiene el 90% de la superficie de visión del iPhone 18 Pro en un formato compacto de bolsillo.

Con el chip A20 Pro, el iPhone Duo incorpora un sistema de gestión térmica con una cámara de vapor diseñada a medida y una arquitectura de doble batería. Según la compañía, estas características ofrecen rendimiento de nivel profesional y autonomía para todo el día.

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Al desplegarse, el iPhone Duo ofrece una pantalla interna de 7,6 pulgadas en el formato más delgado de la familia iPhone. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Al desplegarse, el iPhone Duo ofrece una pantalla interna de 7,6 pulgadas en el formato más delgado de la familia iPhone. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

“El iPhone Duo es el cambio más transformador para el iPhone desde el modelo original. Con un diseño totalmente nuevo y experiencias intuitivas, demuestra lo que es posible cuando el hardware y el software se diseñan de forma conjunta, y redefine por completo lo que significa usar un teléfono plegable”, dijo Ternus en el lanzamiento del dispositivo.

Qué características tiene el iPhone Duo

El iPhone Duo combina dos pantallas en un diseño plegable que busca ampliar las posibilidades de uso sin perder la comodidad de un teléfono compacto. Cerrado, incorpora una pantalla exterior Super Retina XDR de 5,4 pulgadas, que ofrece el 90% de la superficie de visión de un iPhone 18 Pro y permite manejar el dispositivo con una sola mano.

Al abrirse, despliega una pantalla interior Super Retina XDR de 7,6 pulgadas, un 50% más grande que la del iPhone 18 Pro Max.

Dos teléfonos plegables en colores blanco y negro, con sus pantallas encendidas y cámaras traseras visibles sobre un fondo blanco
Cuando está plegado, el equipo conserva una pantalla externa de 5,4 pulgadas con el 90% del área visual del iPhone 18 Pro. (Apple)

Las dos pantallas tienen la misma relación de aspecto para que las aplicaciones y los contenidos mantengan una visualización fluida al pasar de un formato a otro. Ambas incluyen tecnología ProMotion, permanecen siempre activas y alcanzan hasta 3.000 nits de brillo máximo en exteriores.

El acabado nanotexturizado reduce reflejos y brillos, ofrece una superficie mate y minimiza la marca del pliegue. La cámara FaceTime queda oculta bajo la pantalla interior cuando no está en uso.

El equipo incorpora Touch ID en el botón lateral, una función que permite autenticarse tanto con el teléfono abierto como cerrado. También puede desbloquearse desde el Apple Watch y cuenta con Control de Cámara para acceder rápidamente a las funciones fotográficas.

Más adelante, será compatible con el Apple Pencil con USB-C para tomar notas, hacer bocetos y revisar documentos en cualquiera de sus pantallas.

Dos manos sostienen un dispositivo móvil plegable sobre fondo blanco, una muestra el equipo cerrado y la otra desplegado
El teléfono incluye un sistema térmico personalizado, con cámara de vapor y dos baterías, para regular su funcionamiento. (Apple)

El iPhone Duo incluye una cámara principal Fusion de 48 Mpx, con modo predeterminado de 24 Mpx, teleobjetivo x2 de calidad óptica y estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor.

El ultra gran angular Fusion de 48 Mpx permite tomar fotos macro, mientras que la cámara frontal Center Stage adapta automáticamente las fotos y los vídeos a cualquier orientación.

El diseño plegable habilita herramientas como Captura Inteligente, que analiza la escena y toma la fotografía cuando las personas están listas; Duo Preview, que muestra una vista previa en la pantalla exterior; Animación Infantil, con dibujos para atraer la mirada de los niños; y Duo FaceTime, que permite sumar participantes a una videollamada desde la pantalla exterior.

Jon Ternus ocupó el cargo de CEO después de que Tim Cook pasara a ser presidente ejecutivo de la junta directiva. REUTERS/Carlos Barria
Jon Ternus ocupó el cargo de CEO después de que Tim Cook pasara a ser presidente ejecutivo de la junta directiva. REUTERS/Carlos Barria

Llegada de John Ternus como CEO en Apple

La llegada de John Ternus como CEO de Apple fue anunciada el 20 de abril de 2026, varios meses antes del lanzamiento de la nueva línea de iPhone.

Ese día, Apple confirmó la salida de Tim Cook del cargo que ocupó durante 15 años. Cook pasó a desempeñarse como presidente ejecutivo (Executive Chairman) de la junta directiva.

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