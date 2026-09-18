El nuevo mapa de la desocupación: cuáles son las ciudades con más personas sin trabajo

El desempleo afecta a unas 1,73 millones de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La desocupación ascendió a 7,9% en el segundo trimestre de 2026, pero el dato nacional esconde una realidad más compleja: entre la ciudad con mayor desempleo y la de menor desempleo hay una brecha de más de diez puntos porcentuales.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la región pampeana concentra los índices más altos del país, con una tasa promedio de 9,7 por ciento. Gran Rosario encabeza la desocupación entre las 31 áreas urbanas relevadas, con 11,5%, seguida por Gran Córdoba, con 10,5%, y Mar del Plata, con 9,9 por ciento. Dentro del mismo bloque regional, Bahía Blanca-Cerri también alcanzó 9,7%, Gran La Plata registró 8,7%, Gran Santa Fe 8,6% y San Nicolás-Villa Constitución 8,4 por ciento.

PUBLICIDAD

En el Gran Buenos Aires (GBA), segundo en el ranking regional con 8,2%, la brecha interna es llamativa. Los Partidos del Gran Buenos Aires registraron una tasa de 8,8%, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se mantuvo en 5,6%, uno de los valores más bajos del relevamiento. La diferencia de 3,2 puntos entre ambas zonas ilustra la heterogeneidad del mercado laboral en el área metropolitana.

La Patagonia presenta la mayor dispersión interna entre todas las regiones. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Chubut, llegó a 9,2% y Río Gallegos -Santa Cruz- a 8,8%, cifras que contrastan con el 0,7% de Viedma-Carmen de Patagones (Río Negro), el registro más bajo de todo el país. La tasa regional se ubicó en 6,3 por ciento.

PUBLICIDAD

El noroeste fue la región con el menor índice de desocupación: 4,3 por ciento. Santiago del Estero-La Banda marcó apenas 0,9%, el segundo valor más bajo a nivel nacional. Jujuy-Palpalá se ubicó en 3,4%, mientras que Salta y La Rioja registraron 4,3% y 4,5%, respectivamente.

La zona geográfica correspondiente al noreste promedió 7%. Corrientes fue el caso más crítico, con 9,1%, y Gran Resistencia, Chaco, aportó un 7,5 por ciento. En el extremo opuesto, Formosa se mantuvo en 4,8% y Posadas (Misiones), en 5,9 por ciento.

La región de Cuyo registró una tasa de 5,9%, pero con marcadas diferencias entre sus ciudades. Gran Mendoza alcanzó 8,1%, mientras que Gran San Luis marcó 2,6% y Gran San Juan, 3,2 por ciento. Ambas ciudades cuyanas figuran entre las de menor desempleo a nivel nacional.

PUBLICIDAD

Más allá de la geografía, el informe del Indec revela una diferencia estructural asociada al tamaño de cada ciudad. Los aglomerados de 500.000 habitantes o más presentaron una tasa de desocupación de 8,3%, frente al 6% registrado en los de menos de 500.000 habitantes.

El Gran Rosario se constituyó como el área geográfica con mayor tasa de desocupación. (Foto: REUTERS)

Cuántos desocupados hay en la Argentina

A nivel país, la tasa de desempleo alcanzó 7,9% en el segundo trimestre de 2026, lo que equivale a 1,73 millones de argentinos sin trabajo. El índice subió 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025 y 0,1 puntos en relación con el primer trimestre de este año.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, considerando como punto de partida el último trimestre de 2023, el número de ocupados creció en 149.300 personas, un 0,7 por ciento. Sin embargo, esa expansión quedó por debajo del crecimiento de la población económicamente activa, que incorporó a 669.900 personas, lo que derivó en 520.600 nuevos desocupados en ese lapso.

PUBLICIDAD

En paralelo al aumento del desempleo, la informalidad laboral escaló al 45% en el segundo trimestre de 2026. El dato implica un alza de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025 y de 0,8 puntos frente al primer trimestre de este año. Desde finales de 2023, el empleo registrado cayó en 631.300 puestos, una baja de 4,7%, mientras que la ocupación no registrada creció en 780.600 personas, equivalente al 10,2 por ciento.