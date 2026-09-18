Tecno

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Las criptomonedas han tenido un auge recientemente y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)
Guardar

Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios elementos que contribuyen a ello, entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal; no obstante, también han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el más reciente episodio conocido como el "criptoinvierno".

Pese a este panorama, cada vez más personas han empezado a adquirir criptomonedas para poder invertir en algo "seguro" y "fiable" tanto a corto como a largo plazo, a pesar de los niveles extremos de inestabilidad que sufre constantemente.

PUBLICIDAD

Sin embargo, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa particularidad, pues a diferencia del dinero corriente, no tienen un soporte físico.

El precio de las criptomonedas hoy

Esta es la cotización de las criptodivisas más destacadas en este momento.

El Bitcoin, cotiza a 77.678,28 dólares, lo que implicó un cambio de 1,668% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, Ethereum, ha mostrado un movimiento de 1,831% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 2.491,92 dólares.

PUBLICIDAD

En el caso de TetherUs, su precio es de 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de -0,01%.

Por su parte, BNB, tiene un valor de 756,74 dólares, con un cambio de 4,3%, en cambio el Litecoin cotizó a 55.124 dólares, tras una variación de 6.6551065.

Finalmente, el Dogecoin, una de las monedas virtuales que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,08 dólares tras presentar un cambio de 4,25% en las últimas 24 horas.

Representaciones de diversas criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Representaciones de diversas criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Qué pasa con las criptodivisas

Luego de que en las primeras semanas de mayo del 2022 se viviera el "criptocrash" o "criptoinvierno" que dejaron al descubierto la enorme volatilidad de estas monedas digitales, ha llegado un nuevo periodo de relativa estabilidad.

Bitcoin, ethereum y BNB han mostrado variaciones "controladas", puesto que no se han disparado los precios como en semanas previas. Por ejemplo, a inicios de agosto, las mencionadas anteriormente tuvieron un cambio menor del 2%.

Por otra parte, algo que esta llamando la atención en el mundo de las criptomonedas es que China está ablandando sus restricciones y podría comenzar a permitir su uso. Específicamente sería Hong Kong en donde este cambio se haría presente.

Sumado a ello, la plataforma de transacciones digitales PayPal anunció su propia stablecoin llamada PayPal USD (PYUSD), que cuenta por el respaldo de depósitos en dólares, bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo y activos equivalentes.

La compañía ha afirmado en su declaración que permitirá la transferencia de fondos a monederos digitales de terceros y proporcionará detalles sobre cómo integrar su servicio en exchanges centralizados y descentralizados, con el objetivo de ser utilizado en Finanzas Descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, es muy probable que se utilice ampliamente en la industria Web3.

Su avance en Latinoamérica

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En territorio mexicano el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; hasta el momento una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Fotografía de carteles que ofrecen bitcoin como forma de pago cerca a la playa El Zonte, en Chiltiupan, El Salvador. (EFE/ Miguel Lemus)
Fotografía de carteles que ofrecen bitcoin como forma de pago cerca a la playa El Zonte, en Chiltiupan, El Salvador. (EFE/ Miguel Lemus)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo funciona la IA desarrollada por Stanford que puede analizar 112 millones de células y busca transformar la medicina

Los científicos presentaron un algoritmo entrenado con doce especies biológicas para clasificar patologías e identificar estructuras sanas. La herramienta permite diseñar terapias a medida para combatir afecciones complejas en el futuro

Cómo funciona la IA desarrollada por Stanford que puede analizar 112 millones de células y busca transformar la medicina

Batman Day 2026: así se celebrará el 19 de septiembre con cómics, videojuegos y proyecciones en Latinoamérica

Quienes prefieran celebrar desde casa contarán con distintas opciones televisivas y digitales. Warner Channel transmitirá una maratón que incluye Batman, Batman Returns, entre otros

Batman Day 2026: así se celebrará el 19 de septiembre con cómics, videojuegos y proyecciones en Latinoamérica

Take-Two revela si GTA 6 tendrá micropagos y modo multijugador: “Continuaremos apoyando GTA Online”

La única vía para gastar dinero extra será la edición ultimate anunciada meses atrás, que tiene un precio de 100 euros

Take-Two revela si GTA 6 tendrá micropagos y modo multijugador: “Continuaremos apoyando GTA Online”

SpaceX exploraría comprar información de clientes de empresas emergentes en bancarrota para su IA

El entrenamiento de modelos de inteligencia artificial exige volúmenes masivos de datos, y conseguirlos resulta cada vez más costoso

SpaceX exploraría comprar información de clientes de empresas emergentes en bancarrota para su IA

Elon Musk revela video de paciente comunicándose gracias a implante cerebral de Neuralink

El dispositivo N1 utiliza electrodos que registran la actividad neuronal y un software que la traduce en palabras

Elon Musk revela video de paciente comunicándose gracias a implante cerebral de Neuralink

DEPORTES

El drástico cambio en los “desfiles” de los jugadores de Francia en cada concentración que impuso Zidane en el inicio de su gestión

El drástico cambio en los “desfiles” de los jugadores de Francia en cada concentración que impuso Zidane en el inicio de su gestión

Racing intentará salir de su crisis ante Sarmiento por la fecha 10 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate presentó un nuevo avance en las obras en el estadio Monumental: los próximos cambios

“Prométanme que siempre estarán juntos”: la sentida carta de Chris Johnson, ex NFL, a sus hijos tras ser diagnosticado con ELA

Se lo disputaron España y Argentina, lo señalaron como sucesor de Messi y hoy no tiene minutos en su club: el incómodo momento de Garnacho

TELESHOW

La madre de Wanda Nara volvió a criticar a la China Suárez: “¿Por qué no se ocupa de escolarizar a sus hijos?”

La madre de Wanda Nara volvió a criticar a la China Suárez: “¿Por qué no se ocupa de escolarizar a sus hijos?”

Gran Hermano Generación Dorada cerró con sus momentos más recordados y Sol Abraham levantó el trofeo de ganadora

Elina Costantini reveló cómo nació su admiración por Frida Kahlo: “En homenaje a ella, a mi hija le puse ese nombre”

Mario Pergolini reveló la tajante decisión que tomó al ponerle límites a sus hijos: “Es muy difícil”

El conmovedor encuentro de Bandana con las participantes de Popstars: “Esta hermandad la van a llevar toda la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Albert Einstein, físico alemán: “No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta se hará con palos y piedras”

Albert Einstein, físico alemán: “No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta se hará con palos y piedras”

Rusia cerró temporalmente los colegios electorales de la ciudad balnearia de Sochi por ataques de drones ucranianos

Warren Buffett dejó su cargo como presidente de Berkshire Hathaway tras casi seis décadas

Rusia renueva la Duma en medio de la guerra: manipulación estatal, oposición proscripta y un mecanismo para medir la lealtad a Putin

Urnas bajo ocupación: por qué lo que se vote en el este y el sur de Ucrania no tendrá valor legal