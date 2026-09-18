Honduras: Alcalde Roberto Contreras cuestiona a Salvador Nasralla tras sanción de Política Limpia: “que demuestre sus manos limpias”

Roberto Contreras volvió a referirse a Salvador Nasralla en medio de las diferencias internas que ambos mantienen dentro del Partido Liberal. (FOTO: La Tribuna)

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La tensión interna en el Partido Liberal sumó un nuevo episodio este 17 de septiembre. Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo de esa organización y alcalde de San Pedro Sula, respondió con ironía al ser consultado por la situación de Salvador Nasralla ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia.

Contreras sostuvo que Nasralla ha construido buena parte de su discurso político alrededor de la idea de tener las “manos limpias” y afirmó que ahora le corresponde responder institucionalmente a las observaciones formuladas en su contra.

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“Él es la persona que tiene las manos más limpias de todo Honduras y yo creo que del universo”, expresó Contreras, antes de señalar que Nasralla deberá presentar sus descargos y responder al informe.

La UFTF informó este jueves que impuso a Nasralla una sanción administrativa de L146,457,720, equivalentes a aproximadamente US$5.45 millones, por la falta de notificación oportuna de 21 aportaciones privadas de campaña que sumaban L73,228,860. La multa corresponde al doble de ese monto.

La resolución, sin embargo, no es definitiva. Política Limpia informó que puede ser apelada ante el Tribunal de Justicia Electoral dentro del plazo legal correspondiente.

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Nasralla rechazó que exista una resolución que establezca que se apropió de dinero de campaña y anunció que responderá por la vía jurídica, además de reiterar su intención de continuar participando políticamente.

El excandidato afirmó que continuará participando en política pese al proceso administrativo abierto en su contra. (FOTO: La Prensa)

Contreras rechaza que exista una persecución exclusiva

Contreras también planteó que la actuación de Política Limpia no debe interpretarse como una investigación dirigida únicamente contra Nasralla.

Explicó que la fiscalización alcanzó a partidos políticos, diputados, candidatos municipales y aspirantes presidenciales, todos considerados sujetos obligados por las normas de financiamiento electoral.

El propio Contreras aseguró que también tuvo que presentar su liquidación sobre contribuciones y donaciones y afirmó que lo hizo “en tiempo y forma”.

Los datos divulgados por la UFTF muestran que el proceso de fiscalización fue amplio: de 2,116 candidatos participantes en las elecciones generales, el 73% cumplió con la presentación de sus informes financieros, mientras 556 sujetos obligados no los presentaron. Además de Nasralla, otros candidatos también recibieron sanciones.

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La UFTF impuso al excandidato una multa de L146.46 millones, equivalente a unos US$5.45 millones. (FOTO: La Prensa)

Las palabras de Contreras tienen un peso adicional por la relación política que mantiene con Nasralla.

Ambos dirigentes han protagonizado durante 2026 una serie de enfrentamientos públicos por el control, la dirección y el futuro del Partido Liberal.

En agosto, por ejemplo, intercambiaron nuevas críticas en medio de cuestionamientos sobre liderazgo partidario y financiamiento electoral.

Más recientemente, Nasralla anunció su interés en buscar la presidencia del CCEPL en las próximas elecciones internas, mientras Contreras cuestionó las implicaciones que tendría esa aspiración para el control de la bancada y de la estructura partidaria.

Por eso, aunque Contreras insiste en que “no se está persiguiendo a nadie”, sus declaraciones también se producen dentro de una fractura política ya existente entre los dos principales referentes liberales.

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Las diferencias entre Contreras y Nasralla se han intensificado durante 2026 por la conducción y el futuro del Partido Liberal. (FOTO: La Prensa)

Más allá del choque político, el siguiente capítulo será legal.

Nasralla puede impugnar la resolución y será el Tribunal de Justicia Electoral el que deberá pronunciarse si el recurso avanza. Hasta entonces, la sanción de Política Limpia constituye una decisión administrativa recurrible y no una condena penal.

La controversia vuelve así a mezclar dos discusiones distintas: por un lado, la fiscalización de los fondos de campaña; por otro, la disputa de liderazgo que continúa atravesando al Partido Liberal después de las elecciones de 2025.