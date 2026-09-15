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En qué aspectos se inspira GTA 6 en Red Dead Redemption 2 según Rockstar Games

El estudio pretende repetir el vínculo construido con el protagonista de la aventura western mediante personajes con mayor desarrollo, conflictos personales y reacciones que evolucionan durante la campaña

El 'efecto Red Dead Redemption 2' que transformará a GTA 6 en la entrega más humana de la saga - crédito Rockstar Games
El 'efecto Red Dead Redemption 2' que transformará a GTA 6 en la entrega más humana de la saga - crédito Rockstar Games
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GTA 6 tomará elementos de Red Dead Redemption 2 para construir una historia más emocional, con decisiones, momentos cotidianos y una relación más cercana entre los protagonistas, según explicó Rob Nelson, codirector de Rockstar North. La nueva entrega buscará que los jugadores conecten con Jason y Lucía de una forma similar a la que ocurrió con Arthur Morgan.

La influencia importa porque Grand Theft Auto VI llegará tras una larga espera y marcará un cambio de tono respecto a GTA 5. Rockstar Games mantendrá el mundo criminal, la sátira y las misiones de acción, pero plantea una mayor atención a la vida personal de sus protagonistas y a las consecuencias de las decisiones tomadas por el jugador.

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Grand Theft Auto 6, de Rockstar
Los habitantes podrán huir, alertar a la policía o mostrar temor ante determinadas conductas, mientras las actividades físicas y la alimentación influirán en el estado de Jason y Lucía - Rockstar

Rockstar busca una conexión emocional con Jason y Lucía

Rob Nelson abordó la dirección narrativa de GTA 6 en una entrevista con TroisCouleurs. El desarrollador señaló que Red Dead Redemption 2 modificó la forma de trabajar del estudio por la profundidad de sus interacciones y por el vínculo que consiguió establecer entre Arthur Morgan y los jugadores.

“Queríamos aprovechar la profundidad y la forma de interactuar con el mundo de manera significativa que habíamos logrado añadir en RDR 2”, explicó Nelson. La intención de Rockstar fue trasladar esa experiencia al universo de Grand Theft Auto sin abandonar las características propias de la saga.

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El codirector añadió que el equipo se preguntó si Grand Theft Auto podía generar una conexión similar con sus personajes. El objetivo será que Jason y Lucía no se definan solo por asaltos, persecuciones y escenas de acción, sino también por su convivencia y sus decisiones fuera de las misiones principales.

Grand Theft Auto VI, de Rockstar.
GTA 6 incorporará decisiones con consecuencias para sus protagonistas - Rockstar

Los momentos cotidianos tendrán peso en la narrativa

La relación entre los dos protagonistas será uno de los pilares de la campaña. Jason y Lucía formarán una pareja vinculada a actividades criminales, pero el juego mostrará también escenas más tranquilas en su apartamento y situaciones de su vida diaria.

Nelson indicó que el jugador estará presente tanto en los grandes acontecimientos como en instantes aparentemente menores. “No solo estás en la piel de los personajes en las escenas de acción, también en los momentos más tranquilos”, afirmó.

Esa presencia busca que el usuario tenga una relación más directa con los protagonistas. Rockstar pretende que las acciones del jugador influyan en su trayectoria, una idea que remite a las decisiones y consecuencias presentes en Red Dead Redemption 2.

El desarrollador citó como ejemplo una situación en la que Lucía cae por unas escaleras, mientras el control pasa a Jason y este no puede escucharla. Según Nelson, esa clase de secuencias busca generar preocupación porque el jugador ya conoce a los personajes fuera de los enfrentamientos.

La próxima producción combinará sátira, crimen y acción con una narrativa centrada en la culpa, los vínculos personales y las decisiones que pueden cambiar el destino de sus protagonistas
La próxima producción combinará sátira, crimen y acción con una narrativa centrada en la culpa, los vínculos personales y las decisiones que pueden cambiar el destino de sus protagonistas

GTA 6 incluiría un sistema de honor y decisiones más profundas

La influencia de Red Dead Redemption 2 también aparecerá en los sistemas de juego. Rockstar apostará por un sistema de honor y por una toma de decisiones con mayor profundidad, elementos que pueden afectar la forma en que se desarrolla la relación con el mundo y con los personajes.

La información presentada sobre el juego indica que varias actividades tendrán efectos sobre Jason y Lucía. Carreras, combates, ejercicio y elecciones relacionadas con la alimentación podrán modificar su aspecto físico, sus capacidades y el cansancio.

Los personajes no jugables también reaccionarán ante determinadas acciones. Llevar armas a la vista podrá provocar miedo, huidas o llamadas a la policía. La respuesta del entorno será parte del intento de crear un mundo con reacciones más visibles y consecuencias para el jugador.

El hallazgo de una Xbox 360 de segunda mano permitió descubrir una versión beta inédita de GTA IV con contenidos únicos de Rockstar North.
La saga recupera el tono dramático que marcó a GTA IV - Rockstar

GTA IV ya había llevado la saga hacia un tono más serio

La búsqueda de una mayor carga emocional no es nueva en la franquicia. Grand Theft Auto IV, protagonizado por Niko Bellic, adoptó un tono más sombrío que Vice City y San Andreas. La historia siguió a un inmigrante con un pasado militar traumático que llega a Liberty City en busca del llamado sueño americano.

Dan Houser, uno de los principales responsables de aquel juego, explicó en una entrevista con Lex Fridman que parte de esa oscuridad estuvo relacionada con un periodo personal complejo. El guionista señaló que vivía en Nueva York, atravesaba dificultades y no tenía certeza sobre su futuro en Estados Unidos.

La historia de Niko abordó la culpa, la venganza, la traición y la pérdida. Al final, una decisión entre aceptar un trato o buscar venganza lleva a la muerte de Roman o Kate McReary. GTA 6 retomará esa intención de profundizar en sus protagonistas, aunque con Jason y Lucía como eje de una narrativa compartida.

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