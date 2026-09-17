Economía

Aumentó la desocupación al 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y afecta a más de 1,7 millones de personas

Según el Indec, la tasa de desempleo avanzó 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo período del año pasado. Además, creció la informalidad

desempleo - chubb
La desocupación se había ubicado en 7,8% en el primer trimestre del año.
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La tasa de desocupación aumentó a 7,9% durante el segundo trimestre de 2026 y afectó a 1,73 millones millones de argentinos, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El índice oficial subió 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior y avanzó 0,1 puntos en relación con los primeros tres meses del año.

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Durante el segundo trimestre de 2025, el desempleo se había mantenido en 7,6 por ciento. En tanto, se había ubicado en 7,8% en el primer trimestre de 2026. A comienzos de este año, la cifra equivalía, por ese entonces, a 1,72 millones de personas sin trabajo en la Argentina.

De acuerdo a los datos recabados por el organismo estadístico, el número de desocupados aumentó en 81.074 personas en los primeros tres meses del año respecto del trimestre previo. También fue 15.343 superior al registrado un año antes.

A su vez, la oferta laboral aumentó a nivel país en 146.800 trabajadores, el empleo en 133.200 y el desempleo sumó 13.600, los subocupados crecieron 88.085 personas.

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Una fila de hombres y mujeres de pie en una acera, cada uno con una carpeta amarilla, frente a un edificio con el letrero Oficina de Beneficios Desempleo.
El desempleo afecta a unas 1,73 millones de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto del segundo trimestre de 2025, la oferta laboral, que incluye la participación de la población en el mercado de trabajo total, sumó 551.100 trabajadores, el empleo total creció en 451.330 y el desempleo en 99.800, los subocupados aumentaron en 34.300 personas.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, si se toma como referencia el último trimestre de 2023, el total de personas ocupadas aumentó en 149.300, una suba de 0,7 por ciento. El avance quedó por debajo de la expansión de la población económicamente activa, que incorporó a 669.900 personas, un 3% más.

La diferencia entre ambas variables derivó en 520.600 nuevos desocupados. A la vez, el empleo registrado cayó en 631.300 puestos, una baja de 4,7%, mientras que la ocupación no registrada creció en 780.600 personas, equivalente al 10,2 por ciento.

Por otra parte, la informalidad se posicionó en 45% en el segundo trimestre del año y reflejó un alza tanto interanual como intertrimestral. En la práctica, implica una suba de 1,8 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2025 y de 0,8% en relación con los primeros tres meses de 2026.

El Gran Rosario se constituyó como el área geográfica con mayor tasa de desocupación. (Foto: REUTERS)
El Gran Rosario se constituyó como el área geográfica con mayor tasa de desocupación. (Foto: REUTERS)

El mapa de la desocupación

El aglomerado de Gran Rosario registró la tasa de desocupación más alta entre las 31 regiones urbanas relevadas por el Indec durante el primer trimestre de 2026, con 11,5% de su población económicamente activa sin trabajo. Le siguió Gran Córdoba, con 10,5%, y Mar del Plata, con 9,9 por ciento.

Entre las seis regiones en que la entidad estadística divide el territorio nacional, Pampeana exhibió la tasa más elevada, con 9,7 por ciento. Dentro de esa región, además de Gran Rosario y Gran Córdoba, se destacaron Bahía Blanca-Cerri, también con 9,7%, y Gran Santa Fe, con 8,6 por ciento. San Nicolás-Villa Constitución alcanzó 8,4% y Gran La Plata, 8,7 por ciento.

En segundo lugar entre las regiones se ubicó Gran Buenos Aires, con 8,2%. Dentro de ese conglomerado, los Partidos del Gran Buenos Aires treparon a 8,8%, en contraste con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el desempleo fue de 5,6 por ciento, uno de los valores más bajos del relevamiento.

En la Patagonia, la tasa regional se ubicó en 6,3%, pero con marcadas diferencias internas: Comodoro Rivadavia-Rada Tilly llegó a 9,2% y Río Gallegos, a 8,8%, mientras que Viedma-Carmen de Patagones registró apenas 0,7%, la cifra más baja de todo el país.

La región Noreste promedió 7%, impulsada por Corrientes, con 9,1%, y Gran Resistencia, con 7,5%. En el otro extremo, Formosa se mantuvo en 4,8% y Posadas, en 5,9 por ciento.

Noroeste fue la región con el nivel más bajo de desocupación, 4,3%, sostenido por localidades como Santiago del Estero-La Banda, con apenas 0,9%, y Jujuy-Palpalá, con 3,4 por ciento. Salta y La Rioja se ubicaron en 4,3% y 4,5%, respectivamente.

En Cuyo, la tasa regional fue de 5,9%. Allí sobresalió Gran Mendoza, con 8,1%, muy por encima de Gran San Luis, con 2,6%, y Gran San Juan, con 3,2%, los dos registros más bajos después de Viedma-Carmen de Patagones y Santiago del Estero-La Banda.

El informe del Indec también diferenció los resultados según el tamaño poblacional de los centros urbanos. Los aglomerados de 500.000 habitantes o más presentaron una tasa de desocupación de 8,3%, superior al 6% registrado en los aglomerados de menos de 500.000 habitantes, lo que evidencia una brecha vinculada a la densidad poblacional de cada zona.

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