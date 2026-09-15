Alex Gibney estrena un documental sobre Elon Musk y lo define como “extremadamente peligroso”

El documental sobre Elon Musk examina su poder entre la tecnología y la política - REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

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El documental Musk, dirigido por Alex Gibney, tendrá una proyección especial este 8 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Venecia y se estrenará el 16 de octubre de 2026. La obra examina la trayectoria de Elon Musk y su concentración de influencia empresarial, tecnológica y política. El cineasta lo define como “extremadamente peligroso”.

El proyecto, de casi cuatro horas, llega cuando el empresario controla compañías con presencia en la exploración espacial, los vehículos eléctricos y las redes sociales. El enfoque de Gibney no separa los logros de SpaceX y Tesla de las controversias que rodean a X, sus vínculos con el poder político y sus promesas sobre el futuro humano.

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La película de Alex Gibney recorre la trayectoria del empresario desde Zip2 hasta SpaceX, Tesla y X, con testimonios, archivos y una recreación digital construida a partir de declaraciones públicas - REUTERS/Yves Herman

De qué trata el documental Musk

El relato parte de Zip2, empresa de software creada en 1998, y avanza hasta la construcción de un emporio integrado por SpaceX, Tesla y X. La película fue proyectada fuera de competición y combina material de archivo con entrevistas a personas que conocen distintos episodios de su vida. También utiliza una estética vinculada a los videojuegos para ordenar una narración de gran extensión.

Gibney intentó entrevistar al dueño de esas compañías, pero Musk declinó participar. Ante esa negativa, el director construyó un avatar mediante inteligencia artificial, cuyas respuestas proceden de declaraciones públicas antiguas. El recurso busca confrontar las promesas del magnate con sus propias palabras, sin presentar esa recreación como una conversación nueva.

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Cuestionamientos a Elon Musk

Entre los participantes se encuentra Adam Becker, escritor y astrofísico, quien sostiene que gran parte de las ideas de Musk sobre el porvenir procede de la ciencia ficción.

“Musk” analiza el ascenso del magnate y las consecuencias de su influencia en Tesla, SpaceX y X - EFE/EPA/ Chip Somodevilla / Pool

Gibney afirmó que encontró temor entre varias de las personas contactadas para hablar del empresario. Esa dificultad forma parte del argumento central del documental: la influencia obtenida por un dirigente tecnológico puede limitar el debate de quienes trabajan o convivieron cerca de él.

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La cinta recoge además los testimonios de Justine Wilson, primera esposa de Musk, y Ashley St. Clair, madre de uno de sus hijos. St. Clair dijo que rechazó un acuerdo de confidencialidad por 40 millones de dólares. Durante la presentación, explicó que no quiso anteponer el bienestar material a la posibilidad de decir la verdad a sus hijos.

X, contratos públicos y Autopilot aparecen bajo escrutinio

La producción muestra a Musk como una figura pragmática, según la lectura de Gibney, por su capacidad de establecer relaciones útiles con distintas administraciones estadounidenses. El director afirma que sus dos fortalezas son la voluntad y el acceso a grandes cantidades de dinero público.

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El documental “Musk” reconstruye la trayectoria del magnate y cuestiona el poder que concentra - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

La película aborda además litigios vinculados a la seguridad de Autopilot, el sistema de conducción asistida de Tesla, al que tribunales han relacionado con una muerte.

Lori Garver, antigua administradora adjunta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, aporta otro contrapunto. En el documental distingue los avances concretos de Musk de objetivos como enviar seres humanos a Marte. Su intervención sitúa la discusión entre resultados empresariales comprobables y anuncios que todavía dependen de desarrollos futuros.

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La advertencia se centra en una concentración de poder

El documental también recoge críticas sobre la actividad de X. St. Clair consideró que el uso de su algoritmo alimenta una división deliberada que podría resultar catastrófica sin regulación o límites. Gibney sostiene que el caso obliga a observar cómo un empresario puede intervenir, desde varias plataformas, en conversaciones públicas que afectan a gobiernos, instituciones y millones de usuarios.

Con el estreno previsto para octubre, Musk se presenta como una advertencia sobre la relación entre poder privado, tecnología y política. La película no busca resolver todas las contradicciones de su protagonista. Su propósito, según Gibney, es preguntar qué controles existen cuando una sola figura concentra recursos, plataformas, contratos estatales y capacidad para influir en el debate público actual global.

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