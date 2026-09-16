La emotiva carta dedicada a Lionel Messi de un integrante del cuerpo técnico de Argentina: “Ojalá perdure tu manera de sentir el juego”

Lionel Messi posa junto al trofeo de la Copa América 2024 junto a Matías Manna

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El cimbronazo que generó la noticia del retiro de Lionel Messi de la selección argentina, ahora atenuada por la despedida que tendrá el próximo martes 6 de octubre en el estadio Monumental en el amistoso por fecha FIFA ante Benín, todavía se hace sentir. Incluso con integrantes del cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni, que todavía no definió si continuará a partir de 2027 (su contrato expira a fines de este año corriente).

Lo concreto es que Matías Manna le dedicó a Leo una emotiva carta en la que se refirió a su relevancia, desde otro plano, y también al legado que espera que deje en las bases de la Albiceleste. “Priorizar el pase corto, que muchos jugadores se acerquen a la pelota, que muchos mediocampistas potencien a los N° 10. Con su identidad, “La Nuestra”, desde el Sur Global, Argentina tiene que decir: jugamos así. En los mejores partidos de esta era Scaloni, jugó de esa determinada manera", escribió el auxiliar del DT principal en su cuenta de Instagram.

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“Ante un fútbol cada vez más físico, colmado de corredores, transiciones y carrileros (Qué hubiera pasado con linea de 5 en lugar de Di Maria vs Francia?), creo que representás ese tipo de fútbol, en vías de extinción. Será irrepetible ver a alguien como vos, pero ojalá perdure tu manera de sentir el juego”, fue otra de las frases de Manna que dio que hablar en las redes.

Al igual que Scaloni, Manna (santafesino de 43 años) comenzó como videoanalista de la selección argentina desde el ciclo de Jorge Sampaoli, a quien había acompañado en su paso por Sevilla, previo al salto a la Albiceleste. Luego de la salida del entrenador post eliminación en el Mundial de Rusia 2018, permaneció como staff fijo y acompañó al Gringo desde su interinato hasta su confirmación como seleccionador principal. Su futuro, al igual que el del resto de los colaboradores de Scaloni, salvo por un Walter Samuel que se separaría para empezar su carrera como entrenador principal, es una incógnita a esta hora.

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LA CARTA COMPLETA DE MATÍAS MANNA:

El analista Matías Manna publica un mensaje sobre el legado y el estilo de juego de Lionel Messi en la selección argentina.

Leo, me gusta escuchar cómo sentís el juego: “Ahora hacemos 10 pases y viene el gol, tranquilos. Juguemos”.

“Encontramos centrocampistas que habían sido enganches, empezamos a perder pocas pelotas en el medio, posesiones largas y, desde ahí, nos fuimos haciendo fuertes”. “Volvimos a ser nosotros”.

En esta fecha Fifa de tu despedida, tu legado (entre tantos otros), ojalá sea que la Selección Argentina represente esa forma de jugar, ese estilo. Gracias por ser abanderado para que este proceso (2019-2026) tenga ese sello.

Un conjunto de ideas que llevan a un equipo a dominar a través de la pelota, a llenar el centro del campo para poder jugar con superioridad (gol vs. Argelia). Priorizar el pase corto, que muchos jugadores se acerquen a la pelota, que muchos mediocampistas potencien a los N° 10. Con su identidad, “La Nuestra”, desde el Sur Global, Argentina tiene que decir: jugamos así. En los mejores partidos de esta era Scaloni, jugó de esa determinada manera.

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Me encantaría que la Selección Argentina, en el predio que lleva tu nombre, con los árboles de fondo, nunca deje de entrenar y buscar ese estilo, que siga creciendo a través de cada entrenamiento, y que dentro de 15 o 20 años sea en cada partido reconocible.

Ante un fútbol cada vez más físico, colmado de corredores, transiciones y carrileros (Qué hubiera pasado con linea de 5 en lugar de Di Maria vs Francia?), creo que representás ese tipo de fútbol, en vías de extinción.

Será irrepetible ver a alguien como vos, pero ojalá perdure tu manera de sentir el juego.