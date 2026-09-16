Deportes

La emotiva carta dedicada a Lionel Messi de un integrante del cuerpo técnico de Argentina: “Ojalá perdure tu manera de sentir el juego”

El colaborador de Lionel Scaloni publicó un texto dedicado al legado del capitán albiceleste

Dos hombres con la camiseta de la selección de Argentina y medallas de oro posan en un escenario tras el trofeo de la Copa América
Lionel Messi posa junto al trofeo de la Copa América 2024 junto a Matías Manna
Guardar

El cimbronazo que generó la noticia del retiro de Lionel Messi de la selección argentina, ahora atenuada por la despedida que tendrá el próximo martes 6 de octubre en el estadio Monumental en el amistoso por fecha FIFA ante Benín, todavía se hace sentir. Incluso con integrantes del cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni, que todavía no definió si continuará a partir de 2027 (su contrato expira a fines de este año corriente).

Lo concreto es que Matías Manna le dedicó a Leo una emotiva carta en la que se refirió a su relevancia, desde otro plano, y también al legado que espera que deje en las bases de la Albiceleste. “Priorizar el pase corto, que muchos jugadores se acerquen a la pelota, que muchos mediocampistas potencien a los N° 10. Con su identidad, “La Nuestra”, desde el Sur Global, Argentina tiene que decir: jugamos así. En los mejores partidos de esta era Scaloni, jugó de esa determinada manera", escribió el auxiliar del DT principal en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

“Ante un fútbol cada vez más físico, colmado de corredores, transiciones y carrileros (Qué hubiera pasado con linea de 5 en lugar de Di Maria vs Francia?), creo que representás ese tipo de fútbol, en vías de extinción. Será irrepetible ver a alguien como vos, pero ojalá perdure tu manera de sentir el juego”, fue otra de las frases de Manna que dio que hablar en las redes.

Al igual que Scaloni, Manna (santafesino de 43 años) comenzó como videoanalista de la selección argentina desde el ciclo de Jorge Sampaoli, a quien había acompañado en su paso por Sevilla, previo al salto a la Albiceleste. Luego de la salida del entrenador post eliminación en el Mundial de Rusia 2018, permaneció como staff fijo y acompañó al Gringo desde su interinato hasta su confirmación como seleccionador principal. Su futuro, al igual que el del resto de los colaboradores de Scaloni, salvo por un Walter Samuel que se separaría para empezar su carrera como entrenador principal, es una incógnita a esta hora.

PUBLICIDAD

LA CARTA COMPLETA DE MATÍAS MANNA:

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con una foto de Lionel Messi con el balón y un texto largo a la derecha
El analista Matías Manna publica un mensaje sobre el legado y el estilo de juego de Lionel Messi en la selección argentina.

Leo, me gusta escuchar cómo sentís el juego: “Ahora hacemos 10 pases y viene el gol, tranquilos. Juguemos”.

“Encontramos centrocampistas que habían sido enganches, empezamos a perder pocas pelotas en el medio, posesiones largas y, desde ahí, nos fuimos haciendo fuertes”. “Volvimos a ser nosotros”.

En esta fecha Fifa de tu despedida, tu legado (entre tantos otros), ojalá sea que la Selección Argentina represente esa forma de jugar, ese estilo. Gracias por ser abanderado para que este proceso (2019-2026) tenga ese sello.

Un conjunto de ideas que llevan a un equipo a dominar a través de la pelota, a llenar el centro del campo para poder jugar con superioridad (gol vs. Argelia). Priorizar el pase corto, que muchos jugadores se acerquen a la pelota, que muchos mediocampistas potencien a los N° 10. Con su identidad, “La Nuestra”, desde el Sur Global, Argentina tiene que decir: jugamos así. En los mejores partidos de esta era Scaloni, jugó de esa determinada manera.

Me encantaría que la Selección Argentina, en el predio que lleva tu nombre, con los árboles de fondo, nunca deje de entrenar y buscar ese estilo, que siga creciendo a través de cada entrenamiento, y que dentro de 15 o 20 años sea en cada partido reconocible.

Ante un fútbol cada vez más físico, colmado de corredores, transiciones y carrileros (Qué hubiera pasado con linea de 5 en lugar de Di Maria vs Francia?), creo que representás ese tipo de fútbol, en vías de extinción.

Será irrepetible ver a alguien como vos, pero ojalá perdure tu manera de sentir el juego.

Temas Relacionados

Matías MannaSelección ArgentinaLionel ScaloniLionel Messi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudiantes buscará la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores en Brasil ante el Corinthians: hora, TV y formaciones

El Pincha necesita de una victoria en San Pablo para meterse entre los cuatro mejores de América. Si igualan, habrá penales. Desde las 21:30, por Fox Sports y Disney+ Premium

Estudiantes buscará la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores en Brasil ante el Corinthians: hora, TV y formaciones

Lázaro Bainotti, el piloto argentino de 15 años que corre a 230 km/h y ya piensa en Europa: “Mi sueño es llegar a la Fórmula 1”

El joven cordobés compite en la Fórmula 4 de Estados Unidos, se prepara para correr en Virginia y proyecta ensayos en el viejo continente mientras busca sumar experiencia en monoplazas

Lázaro Bainotti, el piloto argentino de 15 años que corre a 230 km/h y ya piensa en Europa: “Mi sueño es llegar a la Fórmula 1”

El Inter Miami de Messi buscará el título de la Campeones Cup frente a Cruz Azul: hora, TV y todo lo que hay que saber

El astro rosarino se enfrentará al conjunto mexicano en su estadio. Transmitirá Apple TV desde las 21

El Inter Miami de Messi buscará el título de la Campeones Cup frente a Cruz Azul: hora, TV y todo lo que hay que saber

Desgarradora carta de la familia de la atleta que desapareció hace dos semanas en una montaña: “Todo indica que cayó mientras descendía”

La madre y la hermana de la corredora Kalie McCrystal dieron por finalizada la búsqueda y difundieron un comunicado en el que agradecieron el esfuerzo de todos por encontrarla con vida

Desgarradora carta de la familia de la atleta que desapareció hace dos semanas en una montaña: “Todo indica que cayó mientras descendía”

Manchester United y el día que dejó escapar a Mbappé: “No estaban muy seguros de él”

Antes de convertirse en una figura mundial, el francés recibió una señal que pudo cambiar su carrera. Sin embargo, desde el club inglés le terminaron bajando el pulgar

Manchester United y el día que dejó escapar a Mbappé: “No estaban muy seguros de él”

MALDITOS NERDS

REVIEW | The Sinking City 2: Arkham inundada de amor y gusanos

REVIEW | The Sinking City 2: Arkham inundada de amor y gusanos

Nightdive deja una pista sobre un remaster de ‘Eternal Darkness’ para plataformas actuales

Microsoft suma ‘Gears of War: E-Day’ y ‘Minecraft Dungeons II’ a Game Pass

Ubisoft retrasa ‘Rayman Legends Retold’ hasta diciembre pese a estar en fase gold

Yoichi Miyaji reúne a veteranos de ‘Pokémon’ y ‘Tales of’ en el JRPG Under Mythos

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2026: lista completa de nominados y las estrellas que compiten por los principales premios

Latin Grammy 2026: lista completa de nominados y las estrellas que compiten por los principales premios

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separan tras 9 años de matrimonio

“Solo estábamos la cámara y yo”: Zack Snyder habló sobre la libertad de hacer cine independiente tras dirigir grandes producciones

Kelly Osbourne recuerda las últimas palabras que le dijo su padre, Ozzy Osbourne, antes de morir

Geoffrey Rush revela qué tendría que pasar para volver como Barbossa en ‘Piratas del Caribe’

INFOBAE AMÉRICA

Un estado de EEUU concentra la mayor producción de pavos y mantiene vigilancia por influenza aviar altamente patógena

Un estado de EEUU concentra la mayor producción de pavos y mantiene vigilancia por influenza aviar altamente patógena

Las autoridades indígenas de Guatemala lanzan la campaña Pasos firmes para frenar la criminalización

“Miren con lo que nos están matando”: cubanos explotan ante la llegada de agua fétida y contaminada a sus casas

Próspera ZEDE juramenta nuevo fiscal civil en medio de la disputa jurídica

Freedom House alerta por posible represión transnacional tras el segundo atentado armado contra un opositor nicaragüense