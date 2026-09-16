El Salvador

“No hay razón para ir matando niñas”: pandillero salvadoreño recibe 60 años por cometer siete homicidios en EE. UU.

Con la cabeza inclinada hacia abajo y sin pronunciar palabra ante los familiares de sus víctimas, el pandillero salvadoreño Jairo Sáenz escuchó la condena que lo mantendrá tras las rejas hasta sus 80 años de edad

Jairo Sáenz, cabecilla salvadoreño de la MS-13 en Long Island, fue condenado a 60 años de prisión tras declararse culpable del asesinato de Kayla Cuevas y otros seis homicidios (Cortesía: ABC7 NY).
Jairo Sáenz, cabecilla salvadoreño de la MS-13 en Long Island, fue condenado a 60 años de prisión tras declararse culpable del asesinato de Kayla Cuevas y otros seis homicidios (Cortesía: ABC7 NY).
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Tras casi una década de espera judicial y de un dolor que ha marcado a toda una comunidad en Nueva York, la justicia federal estadounidense ha dictado una de sus sentencias más severas contra la estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Long Island.

Jairo Sáenz, un peligroso cabecilla de origen salvadoreño, ha sido condenado a 60 años de prisión por su responsabilidad en una sangrienta ola de crímenes que sembró el terror en los vecindarios de Central Islip y Brentwood entre 2016 y 2017.

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El procesado, quien llegó a ser uno de los hombres al mando de la clica Sailors Locos Salvatruchas Westside, evitó la pena de muerte o la cadena perpetua absoluta tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía federal.

No obstante, el juez del caso aplicó el castigo más severo disponible dentro del rango pactado (que oscilaba entre los 40 y los 60 años de cárcel), argumentando que en su carrera jamás había presenciado una trayectoria criminal tan desalmada y atroz.

El caso central y más emblemático que rodea la condena del salvadoreño es el cruento asesinato de Kayla Cuevas, de 16 años, y su amiga Nisa Mickens, de 15 años. Ocurrido en septiembre de 2016, este doble homicidio destapó ante los ojos de toda la nación la extrema brutalidad con la que operaba la pandilla en la zona escolar de Brentwood.

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Jairo Saenz, exlíder de una célula de la MS-13, fue sentenciado a 60 años de prisión por su participación en siete asesinatos, incluido el de la adolescente Kayla Cuevas. El padre de la víctima habla sobre el largo y doloroso camino hacia la justicia.

Cuevas mantenía rencillas previas y altercados con miembros de la MS-13 en su escuela secundaria. En represalia, los líderes de la clica autorizaron y coordinaron una emboscada mortal. Ambas jóvenes fueron perseguidas y atacadas salvajemente con machetes y bates de béisbol en vísperas del cumpleaños número 16 de Nisa. La crueldad del crimen fue tal que movilizó a las máximas autoridades federales y convirtió el nombre de Kayla Cuevas en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Para la familia Cuevas, la resolución judicial representa el cierre de un desgarrador capítulo. Durante la audiencia, el padre de la menor, Freddy Cuevas, presenció cómo el procesado permaneció en todo momento con la cabeza agachada, sin mirar a las víctimas.

La lista de asesinatos y delitos admitidos por Jairo Sáenz

La condena de 60 años impuesta a Jairo Sáenz no responde únicamente al caso de Kayla y Nisa. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, el salvadoreño aceptó su participación directa e indirecta en una cadena de eventos violentos que cobró la vida de al menos siete personas, además de otros delitos graves:

  • Siete homicidios confirmados: Además de coordinar y ejecutar el ataque contra Kayla Cuevas y Nisa Mickens, Sáenz estuvo implicado en la ejecución de otros cinco hombres en la zona de Long Island, a quienes la pandilla catalogaba como rivales o sospechosos de colaborar con la policía.
  • Tres intentos de asesinato: Ataques armados dirigidos a miembros de pandillas enemigas con la intención de expandir el control territorial de la clica.
  • Delitos conexos: Participación en la provocación de incendios intencionados y en operaciones sistemáticas de tráfico de drogas para financiar las actividades de la Mara Salvatrucha.
Un juez federal impuso la pena máxima posible a un expandillero de la Mara Salvatrucha que llegó a un acuerdo con la fiscalía para evitar la cadena perpetua.

Las ejecuciones de la banda se realizaban con armas de fuego, machetes y bates, operando con total impunidad a plena luz del día en parques y áreas residenciales. Nacido en El Salvador, Jairo Sáenz emigró a los Estados Unidos a una edad temprana. Tras radicarse en Nueva York, trabajó por un breve periodo antes de integrarse activamente en el mundo de las pandillas de Long Island.

Junto a su hermano, Alexi Sáenz (quien anteriormente recibió una sentencia de 68 años de prisión), escaló rápidamente en la jerarquía hasta convertirse en el segundo al mando de la clica Sailors Locos Salvatruchas Westside.

De cumplir la totalidad de su condena, Sáenz saldrá de prisión contando con casi 80 años de edad. Con su sentencia, la fiscalía deja prácticamente cerrada la contabilidad judicial de los seis miembros principales involucrados en el caso de Kayla Cuevas, restando únicamente la condena del último integrante de este grupo criminal.

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