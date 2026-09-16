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El guiño de Julieta Ortega a su hermano Emanuel y a Julieta Prandi tras ausentarse a la sorpresiva boda en San Isidro

Si bien no llegó a presenciar la ceremonia civil, la actriz estuvo en la comida de celebración del casamiento del músico y la modelo. Un rato después, destacó su gesto en las redes

Casamiento Emanuel Ortega Julieta Prandi
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El casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega reunió a la familia en un almuerzo íntimo en San Isidro, aunque la ausencia de varios de los hermanos del músico no pasó inadvertida entre los fanáticos. En redes sociales, algunos seguidores especularon con una posible pelea o un distanciamiento, pero la presencia de Julieta Ortega y sus declaraciones descartaron esa lectura.

La otra cara de esa versión apareció unas horas más tarde. Julieta Ortega asistió al almuerzo que siguió al casamiento, habló con la prensa apostada en el lugar y luego dejó dos historias en Instagram para acompañar a la pareja. En la primera, compartió la foto de los recién casados, que posaron para la cámara con la libreta en la mano, y sumó el emoji de un corazón rojo. El gesto llamó la atención entre los seguidores como una señal de cercanía con Emanuel y Prandi. En la segunda historia, la actriz publicó una selfie junto a su madre, Evangelina Salazar, quien sí presenció la ceremonia.

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El enlace reunió a 36 personas entre familiares y amigos cercanos. La pareja resolvió mantener el plan en reserva y avisó con poco margen, una decisión que atravesó la organización de la jornada y las ausencias que llamaron la atención. En ese contexto, cada falta tuvo una explicación vinculada a las agendas personales de los hermanos del cantante.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Julieta Ortega compartió unas fotos del casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, entre las que se destacó su amoroso gesto fraternal (Instagram)

Luis Ortega se encontraba fuera de Buenos Aires por un trabajo de dirección, mientras que Rosario Ortega grababa un programa en Europa. Julieta, por su parte, tampoco llegó a tiempo a la firma, aunque sí se sumó a la comida posterior. Martín fue el único de los hermanos que acompañó a la pareja desde el inicio de la ceremonia civil.

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En diálogo con Infobae, Julieta Ortega habló sobre la boda de su hermano, la actriz contó cuándo recibió la noticia. “Me avisaron el miércoles pasado”, dijo. Luego agregó, entre risas: “O sea que me enteré hace dos minutos”.

La convocatoria llegó en una semana marcada por sus propios compromisos. Julieta relató que tenía gente trabajando en su casa durante la mañana y que necesitaba regresar temprano. Sobre su llegada al civil, contó: “Lo único que le dije fue: Manu, no voy a llegar a la una del mediodía al civil”.

Sus palabras pusieron el foco en el carácter reservado del festejo y ofrecieron otra lectura frente a las especulaciones que circularon entre los seguidores. La actriz también se refirió a la posibilidad de participar de los preparativos, pero dejó en claro que no esperaba otro lugar en la organización. “No, somos todos grandes. Cada uno hace su vida. Me pareció perfecto”, afirmó.

Al hablar de la intimidad con la que Emanuel maneja sus decisiones, sumó: “Mi hermano es muy reservado. Yo te miento si te digo que viví todo el proceso”. Después precisó: “Sé lo que me cuenta cuando me quiere contar”. La relación entre el músico y la modelo comenzó en 2020, durante el aislamiento por la pandemia, y la convivencia consolidó el vínculo antes de la decisión de casarse.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Julieta Ortega disfrutó con su madre Evangelina Salazar de la comida para celebrar la boda de su hermano Emanuel con Julieta Prandi

Emanuel fue quien le propuso matrimonio a Prandi. Los dos eligieron preservar la ceremonia de miradas ajenas, aunque la noticia trascendió antes de la firma. Al salir del Registro Civil, la conductora explicó la decisión: “Queríamos que no lo supieran, pero se enteraron. Avisamos con muy poquito tiempo y había algunos que estaban allá, otros acá, queríamos disfrutar en familia”.

La falta de los hermanos generó conversación en redes, pero la presencia de Julieta en el almuerzo y sus publicaciones posteriores mostraron su acompañamiento a los novios. Al verlos durante la celebración, la actriz resumió la escena con una frase breve: “Estaban recontentos, muy contentos”.

El festejo también reunió a Palito Ortega y Evangelina Salazar, quienes acompañaron a su hijo en este nuevo paso. En febrero, la pareja cumplirá 60 años de matrimonio. Julieta se retiró del almuerzo luego de hablar con los medios, mientras Emanuel y Prandi continuaron la celebración con el grupo que pudo acompañarlos en San Isidro.

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