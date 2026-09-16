El jefe de LLA en Diputados adelantó cómo será la negociación por el Presupuesto

Bornoroni defendió el fin de las transferencias discrecionales a las provincias y cuestionó la suba de impuestos provinciales en Córdoba, como Ingresos Brutos y cargos en la electricidad

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El oficialismo quiere avanzar en el Congreso con el Presupuesto, la suspensión de las PASO, una ley permanente sobre discapacidad y un proyecto vinculado con Malvinas. Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, anticipó que la negociación con otros espacios será determinante para definir los recursos de las provincias y las partidas destinadas a salud, educación y rutas.

La suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aparece entre las prioridades del bloque libertario. Bornoroni sostuvo, en diálogo con Infobae A las Nueve, que el mecanismo supone un gasto que podría evitarse si los partidos resuelven sus internas por otros medios y se mostró confiado sobre la posibilidad de reunir los votos necesarios en la Cámara baja.

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“Las PASO le cuestan a todos los argentinos y es una elección cara”, afirmó el diputado. Ante la consulta sobre los apoyos para avanzar con la medida, respondió: “Yo creo que sí tenemos los votos”.

Gabriel Bornoroni sostuvo que la negociación con otros bloques será clave para definir los recursos de las provincias y las partidas de salud, educación y rutas en el Presupuesto (Infobae en Vivo)

Negociación por los recursos de las provincias

El debate por el Presupuesto será el primer paso de una discusión más amplia con los gobernadores y los bloques parlamentarios. Una vez que el proyecto ingrese al Congreso, el oficialismo comenzará las conversaciones con las demás fuerzas, según explicó Bornoroni, quien señaló que ya revisó parte de la iniciativa.

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“Vamos a empezar a hablar con todos los bloques”, dijo. La intención de La Libertad Avanza es poner el texto a disposición de las bancadas para que propongan cambios y expongan sus fundamentos. En ese marco, el diputado reconoció que las provincias plantearán pedidos por mayores recursos y objeciones a los criterios de distribución.

Para Bornoroni, contar con una ley de Presupuesto permite ordenar las cuentas de cada distrito y establecer de antemano las partidas para las distintas áreas de la administración. “Cuando el presupuesto no es aprobado, hay dificultad para todas las provincias”, sostuvo.

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El legislador vinculó esa previsibilidad con los fondos para salud, educación y obras viales. “Saber cuáles son los fondos, cuáles son las rutas, qué es lo que va a ir para salud”, expresó. Además, defendió una negociación que contemple los planteos provinciales y las posiciones de los distintos espacios parlamentarios. “Entre todos generamos un debate y un presupuesto que sea acorde a todas las provincias”, afirmó el jefe del bloque oficialista.

La Libertad Avanza quiere avanzar en el Congreso con el Presupuesto, la suspensión de las PASO, una ley permanente sobre discapacidad y un proyecto sobre Malvinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reunión que el presidente Javier Milei mantuvo con legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada también incluyó referencias a la situación económica y a una eventual reelección. Según Bornoroni, el mandatario repasó la evolución del equilibrio fiscal, la inflación, las inversiones y las promesas de campaña que, a su criterio, fueron cumplidas durante la gestión.

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“Están dadas todas las condiciones para que los argentinos le refrendemos una reelección”, aseguró. A la vez, admitió que algunos sectores todavía deben reacomodar su actividad, aunque afirmó que la economía está mejor que en los dos años anteriores.

Bornoroni también respaldó el cambio de posición de la senadora Patricia Bullrich respecto de las PASO. “Cambió en positivo”, respondió cuando le preguntaron por las declaraciones previas de la legisladora.

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La Libertad Avanza prepara una ley permanente sobre discapacidad

En paralelo, la bancada oficialista trabaja con otros bloques en una propuesta sobre discapacidad que reemplace las prórrogas de emergencia por una norma permanente. Todavía no hay un texto público y Bornoroni reconoció que la iniciativa continúa en elaboración: “Lo estamos armando”.

El diputado señaló que la Comisión de Discapacidad comenzó a funcionar antes de los reclamos de la oposición. Además, sostuvo que el Congreso debe escuchar a las personas afectadas y a los demás sectores involucrados antes de llevar el debate al recinto.

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Bornoroni planteó que una ley de Presupuesto permite ordenar las cuentas de las provincias y dar previsibilidad sobre los fondos para áreas de la administración - RS Fotos

“El objetivo es que no sea un parche y que sea una solución que perdure en el tiempo”, declaró. De ese modo, cuestionó que la discusión quede limitada a una nueva extensión de la emergencia vigente.

La comisión deberá elaborar un dictamen antes de que el tema llegue a Diputados. “Vamos a tener dictamen y el dictamen seguramente va a ir al recinto”, aseguró Bornoroni.

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El jefe del bloque libertario indicó que mantiene conversaciones con distintas bancadas para construir el proyecto. Sin embargo, dejó afuera de esa dinámica al kirchnerismo y a la izquierda, a quienes acusó de no colaborar en las comisiones. Sobre el aporte de otros espacios, afirmó: “Muchas veces las propuestas que se terminan votando no son nuestras, son de los otros bloques”.

Fin de las transferencias discrecionales

La discusión sobre el Presupuesto también incluye un cruce por los recursos que la Nación envía a las provincias. Bornoroni defendió la política del Gobierno y sostuvo que la coparticipación no sufrió cambios, al tiempo que diferenció esos fondos de las transferencias discrecionales. “Las transferencias discrecionales se acabaron”, afirmó y planteó que cada provincia debe ajustar sus cuentas a los ingresos previstos en el Presupuesto.

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Además, cuestionó al gobierno cordobés por los aumentos tributarios y aseguró que esa política reduce el efecto de las bajas de impuestos nacionales sobre la actividad económica. “Todos los impuestos llegaron hasta el 1000%, la suba de los impuestos, todo”, afirmó, sin precisar qué tributos alcanzaron ese incremento.

La reunión de Javier Milei con legisladores de La Libertad Avanza incluyó referencias al equilibrio fiscal, la inflación, las inversiones y una eventual reelección

Bornoroni mencionó el impuesto sobre los Ingresos Brutos y el costo de la electricidad en Córdoba. “El cordobés paga la mitad de la boleta en impuestos”, sostuvo al referirse a la composición de las facturas del servicio eléctrico.

También afirmó que empresas que analizaban instalarse en la provincia optaron por otros distritos debido a la carga impositiva provincial y municipal. En ese sentido, reclamó que las autoridades expliquen el destino de cada tasa y aludió a un fallo de la Corte vinculado con cobros de la ciudad de Córdoba, aunque no dio detalles sobre esa resolución.

Sanción a empresas que operen en Malvinas sin autorización

Por último, el Gobierno prevé enviar al Congreso una iniciativa sobre Malvinas como anexo del decreto de necesidad y urgencia vigente. Bornoroni anticipó que el oficialismo buscará darle un tratamiento rápido en la Cámara de Diputados y que el texto incluirá otras disposiciones que no precisó.

La propuesta apunta a establecer sanciones para las compañías que operen en las islas sin autorización argentina. El legislador reconoció que el esquema presenta dificultades por la estructura internacional de algunas empresas, aunque defendió la necesidad de fijar un criterio: “Es complejo. Pero hay que poner las reglas claras”.

El Gobierno prevé enviar al Congreso un proyecto sobre Malvinas para sancionar a las empresas que operen en las islas sin autorización argentina REUTERS/Agustin Marcarian

Bornoroni sostuvo que el Estado debe establecer condiciones para las actividades económicas en el archipiélago. “El que quiere trabajar en las islas Malvinas argentinas, si no está autorizado por la Argentina, no”, expresó. Luego agregó: “Tiene que estar autorizado por la Argentina”.

El diputado consideró que una ley permitiría reafirmar la posición argentina ante otros países y estimó que el Congreso podría reunir un respaldo amplio en ese punto. También afirmó que algunos Estados acompañan el reclamo argentino, aunque no los identificó, y señaló que la estrategia continuará por las vías institucionales y diplomáticas.

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