Tecno

Zuckerberg responde a la alerta de OpenAI y Anthropic: “Cada empresa debe garantizar su propia IA segura”

El CEO de Meta explicó que la empresa aplazó la llegada de su asistente personal para añadir más protecciones, en medio del debate por fallos recientes y por el riesgo de perder el control

Mark Zuckerberg afirmó que cada laboratorio de inteligencia artificial debe avanzar a un ritmo que garantice la seguridad de sus modelos. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
Mark Zuckerberg afirmó que cada laboratorio de inteligencia artificial debe avanzar a un ritmo que garantice la seguridad de sus modelos. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)
Guardar

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, defendió que cada laboratorio de inteligencia artificial (IA) debe avanzar a un ritmo que garantice la seguridad de sus modelos, después de que Anthropic y OpenAI alertaran sobre riesgos de pérdida de control y concentración de poder.

El directivo sostuvo que su compañía pospuso el lanzamiento de Muse, su agente personal de IA, para reforzar sus protecciones antes de ponerlo a disposición de los usuarios.

PUBLICIDAD

Qué antecedentes hay para pedir la garantía de una IA segura

La advertencia surgió tras una serie de incidentes ocurridos este verano, cuando los sistemas de Claude, de Anthropic, y los desarrollados por OpenAI mostraron conductas autónomas que derivaron en el acceso no autorizado a distintos sistemas, incluida la plataforma Hugging Face.

Los incidentes con Claude, de Anthropic, y sistemas de OpenAI incluyeron accesos no autorizados a distintos sistemas, entre ellos Hugging Face. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los incidentes con Claude, de Anthropic, y sistemas de OpenAI incluyeron accesos no autorizados a distintos sistemas, entre ellos Hugging Face. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Estos episodios reavivaron el debate sobre los límites del desarrollo de modelos de inteligencia artificial con capacidades cada vez mayores. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, pidió durante el fin de semana reducir la velocidad de ese desarrollo.

PUBLICIDAD

Un día después, a las puertas de la salida a bolsa de OpenAI, Sam Altman dio marcha atrás al citar los riesgos de seguridad de sistemas avanzados como GPT-5.6 Sol y GPT-6 Astra, así como Claude Mythos y Fable, de Anthropic.

Cómo Meta ha enfocado el desarrollo de una IA segura

Meta retrasó durante varios meses la salida de Muse para concentrarse en la seguridad y la protección del agente, según explicó Zuckerberg en un comunicado difundido en X. El ejecutivo presentó esa decisión como parte de las tareas habituales de la empresa, no como una medida que debiera condicionar al resto de la industria.

Meta pospuso durante varios meses el lanzamiento de Muse para reforzar la seguridad y la protección de su agente personal de IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Meta pospuso durante varios meses el lanzamiento de Muse para reforzar la seguridad y la protección de su agente personal de IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

“No pedimos que todos los demás lo hicieran antes que nosotros. Simplemente lo hicimos como parte de nuestro trabajo diario porque claramente era lo correcto para las personas y para nosotros”, afirmó Zuckerberg.

Su posición difiere de la propuesta de una pausa previa al lanzamiento de nuevos modelos que sostienen Anthropic y OpenAI, una idea respaldada por Elon Musk, fundador de SpaceX.

El jefe de Meta situó el problema en la desalineación: el comportamiento de una inteligencia artificial que se aparta de lo que se espera de ella. Si esa tecnología queda fuera de control, puede causar daños a la sociedad en su conjunto.

Zuckerberg propuso recurrir a evaluadores y asesores independientes, y dirigir “la gran mayoría del cómputo” hacia servicios para las personas en lugar de la competencia por la automejora recursiva. Con esa expresión se refirió al proceso por el cual un sistema busca mejorar sus propias capacidades de forma repetida.

Zuckerberg sostuvo que el principal problema es la desalineación, cuando una inteligencia artificial se aparta de lo que se espera de ella y puede causar daños sociales. (Foto: EFE/ Octavio Guzmán)
Zuckerberg sostuvo que el principal problema es la desalineación, cuando una inteligencia artificial se aparta de lo que se espera de ella y puede causar daños sociales. (Foto: EFE/ Octavio Guzmán)

“Las personas no querrán usar agentes que estén desalineados con ellas y que no hagan lo que les piden”, señaló. Agregó que cada laboratorio tiene “la responsabilidad y el incentivo” de definir el ritmo necesario para entrenar sus modelos con seguridad y de tomar las medidas para conseguirlo.

Cuáles riesgos ve Sam Altman sobre el avance descontrolado de la IA

Sam Altman expuso en X dos caminos por los que el progreso de la IA podría tener consecuencias graves. El primero consiste en que las personas pierdan el control de su futuro a manos de la IA; el segundo, en que el poder quede concentrado en exceso.

“Esto es inaceptable; estamos, sin disculpas, en el Equipo Humanidad, y la IA siempre debe servir a las personas”, escribió el director ejecutivo de OpenAI sobre la posibilidad de perder el control. En su planteo, el desarrollo tecnológico debe conservar una subordinación permanente a las decisiones y necesidades humanas.

Sam Altman advirtió que el avance sin controles de la inteligencia artificial puede llevar a la pérdida de control humano y a la concentración de poder. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)
Sam Altman advirtió que el avance sin controles de la inteligencia artificial puede llevar a la pérdida de control humano y a la concentración de poder. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Asimismo, la concentración de poder, según Altman, puede adoptar distintas formas. “Si una IA extraordinariamente poderosa es usada por una persona o una empresa para imponer su visión del mundo a todos los demás, los resultados podrían ser extremadamente distópicos”, advirtió.

El ejecutivo añadió que un país podría acumular mucho poder al igual que un laboratorio. Esa preocupación se extiende más allá del comportamiento técnico de los modelos y alcanza a quiénes pueden controlarlos o utilizarlos.

Altman reconoció que las políticas de seguridad elaboradas años atrás, entre ellas las políticas de escalado responsable y los marcos de preparación de Anthropic y OpenAI, “fueron buenas para ese momento”. Sin embargo, estaban enfocadas en el despliegue de modelos terminados y no en lo que ocurre durante el desarrollo.

Temas Relacionados

Mark ZuckerbergOpenAIAnthropicInteligencia artificialMetaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ex Google, Mustafa Suleyman, asegura que vivir saludablemente hasta los cien años podría volverse habitual gracias a la IA

El cofundador de DeepMind menciona en su libro cómo distintas compañías intentan reprogramar el epigenoma humano para prolongar una vida saludable más allá de los cien años

Ex Google, Mustafa Suleyman, asegura que vivir saludablemente hasta los cien años podría volverse habitual gracias a la IA

Las gafas Ray-Ban de Meta se convierten en una nueva ‘red flag’ de las citas románticas: graban sin permiso

Mujeres denuncian en redes sociales que hay hombres que toman fotos y videos para luego publicar el contenido

Las gafas Ray-Ban de Meta se convierten en una nueva ‘red flag’ de las citas románticas: graban sin permiso

Nvidia entrega en escuelas de EE.UU computadores con inteligencia artificial para hacer robots autónomos

La alianza entregará licencias por cuatro años a 1.500 alumnos y sumará 100 dispositivos Jetson Nano

Nvidia entrega en escuelas de EE.UU computadores con inteligencia artificial para hacer robots autónomos

El iPhone podría convertirse en una consola: Apple prepara su propio mando para juegos

Referencias encontradas en una versión preliminar de macOS apuntan a dos posibles mandos con joysticks, cruceta, gatillos y sensores de movimiento

El iPhone podría convertirse en una consola: Apple prepara su propio mando para juegos

ChatGPT cambia por completo: OpenAI dice adiós a GPT-5.5 y ahora llega una nueva versión para actualizar

La empresa liderada por Sam Altman retirará esa versión en octubre de todas sus suscripciones y sugiere optar por Sol o Astra, con funciones de programación, automatización y razonamiento complejo

ChatGPT cambia por completo: OpenAI dice adiós a GPT-5.5 y ahora llega una nueva versión para actualizar

DEPORTES

Una estrella de la Fórmula 1 sorprendió con un exclusivo coche cromado por las calles de Mónaco

Una estrella de la Fórmula 1 sorprendió con un exclusivo coche cromado por las calles de Mónaco

Dieron de alta a Emmanuel Mammana tras la compleja operación a la que debió someterse de urgencia por un choque con su arquero

Cuándo juegan Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés en los Juegos Sudamericanos 2026

Argentina inició su camino en las Olimpiadas de ajedrez con una victoria ante Kenia: Faustino Oro le ganó su partida a Kyle Kuka

Estudiantes buscará la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores en Brasil ante el Corinthians: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La hija de Emanuel Ortega contó por qué su padre y Julieta Prandi mantuvieron su boda en secreto

La hija de Emanuel Ortega contó por qué su padre y Julieta Prandi mantuvieron su boda en secreto

La misteriosa escapada de Emilia Attias: looks impactantes, arquitectura clásica y gastronomía del mundo

Lizy Tagliani mostró su particular plato “gourmet” antes de competir en MasterChef Celebrity: ” Mi preferido”

La pregunta al aire de Julián Weich su hijo hippie: “¿De qué vivís? Porque yo no te paso un mango"

25 años de la vida en directo: quiénes fueron los ganadores de Gran Hermano en Argentina

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio de Medio Ambiente alerta por un posible temporal entre el 23 y el 25 de septiembre en El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente alerta por un posible temporal entre el 23 y el 25 de septiembre en El Salvador

Científicos elaboraron un mapa de microproteínas que revela nuevas claves del Alzheimer

Médicos en Honduras mantienen asambleas y suspensión de consulta externa pese a compromiso de pagar salarios atrasados

Organizaciones opositoras piden a Estados Unidos proteger al periodista Luis Galeano ante una posible deportación a Nicaragua

Guatemala: El Ministerio de Ambiente amplía las inspecciones por la coloración roja en el río Las Vacas