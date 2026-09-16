Panamá registró 16 femicidios hasta agosto, 78% más que en 2025

Tres femicidios fueron contabilizados durante agosto, mientras septiembre comenzó con un nuevo caso bajo investigación en Panamá Oeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Panamá registró 16 víctimas de femicidio entre enero y agosto de 2026, una cifra que representa un aumento de 78% frente a los nueve casos contabilizados durante el mismo periodo de 2025. Solo en agosto, tres mujeres fueron asesinadas en hechos clasificados preliminarmente como femicidios por el Ministerio Público.

El balance oficial también contabilizó 18 víctimas de tentativa de femicidio y 13 muertes violentas de mujeres durante los primeros ocho meses del año. Las tentativas aumentaron 38% frente a las 13 registradas en 2025, mientras que los fallecimientos no clasificados como femicidios crecieron 18%, al pasar de 11 a 13.

PUBLICIDAD

Septiembre sumó otro caso bajo investigación después del hallazgo del cuerpo de Melany Cadavid Romás, una ciudadana colombiana de 27 años, en un herbazal del sector de La Sosa, corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján. La mujer fue encontrada semidesnuda y con evidencias de lesiones físicas durante la mañana del sábado 12 de septiembre.

Las autoridades investigan su muerte como un posible femicidio, por lo que el total de víctimas podría elevarse a 17 durante 2026. La clasificación es preliminar y dependerá de los elementos recabados por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste, además de los resultados forenses y las circunstancias establecidas durante la investigación.

PUBLICIDAD

Las armas de fuego fueron utilizadas en ocho de los 16 crímenes, seguidas por las armas blancas y la asfixia mecánica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros muestran que marzo fue el mes con la mayor cantidad de femicidios, al contabilizar cuatro víctimas. Le siguieron junio y agosto, con tres casos cada uno; febrero y mayo registraron dos, mientras que enero y abril sumaron uno. En julio no se reportaron víctimas bajo esta clasificación.

Por ubicación geográfica, Coclé, Panamá y San Miguelito acumularon tres femicidios cada uno hasta el cierre de agosto. Chiriquí y Panamá Oeste registraron dos en cada jurisdicción, mientras que Colón, Los Santos y Veraguas reportaron uno. Con el caso de Burunga, Panamá Oeste agregaría una nueva víctima durante septiembre.

PUBLICIDAD

La mayoría de las mujeres asesinadas tenía entre 18 y 44 años. Los grupos de 18 a 24 y de 35 a 39 años concentraron tres víctimas cada uno, mientras que dos mujeres tenían entre 25 y 29 años y otras dos estaban en el rango de 40 a 44. También figuran dos adolescentes y una adulta mayor de 80 años.

Las armas de fuego fueron empleadas en ocho de los 16 femicidios registrados hasta agosto, equivalentes a la mitad de los casos. Tres mujeres fueron asesinadas con arma blanca y otras tres mediante asfixia mecánica. El Ministerio Público atribuyó otro caso al incendiarismo, mientras el mecanismo utilizado en una de las muertes seguía sin determinarse.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público contabilizó 18 víctimas de tentativa de femicidio, un incremento de 38% frente al mismo periodo de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué constituye una tentativa de femicidio

La tentativa se configura cuando una persona inicia actos dirigidos a causar la muerte de una mujer, dentro de alguna de las circunstancias que permiten calificar el hecho como femicidio, pero el resultado mortal no se produce por causas ajenas a su voluntad. No toda agresión, amenaza o caso de violencia doméstica constituye automáticamente una tentativa.

Durante septiembre, un hombre de 46 años quedó detenido provisionalmente después de ser imputado expresamente por tentativa de femicidio en La Chorrera. Según el Ministerio Público, el sospechoso ingresó el 6 de septiembre, aproximadamente a la 1:30 p.m., a la residencia de su expareja en Puerto Caimito. El juez consideró que existía peligro para la víctima y la comunidad.

PUBLICIDAD

Otros episodios recientes evidencian una escalada de violencia, aunque jurídicamente permanecen investigados bajo otras modalidades delictivas. En Aguadulce, un hombre de 26 años fue detenido provisionalmente por presuntamente agredir y amenazar de muerte a su expareja, tras hechos ocurridos el 29 de agosto en la barriada Hollywood, corregimiento de Pocrí.

Las mujeres de entre 18 y 44 años concentraron la mayoría de los femicidios registrados, aunque también hubo víctimas adolescentes y adultas mayores. CUARTOSCURO.COM

En Chiriquí, otro hombre quedó bajo detención provisional por agresión física, quebrantamiento de una medida de protección y hostigamiento. La investigación sostiene que golpeó a su pareja el 26 de julio en David y, pese a la orden judicial que le impedía acercarse, regresó a su residencia y posteriormente la amenazó de muerte.

PUBLICIDAD

Las cifras del Ministerio Público son preliminares y pueden modificarse conforme avanzan las investigaciones. La institución diferencia el femicidio de otras muertes violentas de mujeres mediante la valoración de las circunstancias previstas en la Ley 82 de 2013, entre ellas las relaciones de pareja, los antecedentes de violencia, la discriminación y las conductas vinculadas con el control o dominio sobre la víctima.