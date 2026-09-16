Retiran un postre helado por posible presencia de piedras pequeñas y otros objetos duros: cuáles son las unidades afectadas

Danone USA retiró de forma voluntaria en Estados Unidos el postre helado no lácteo So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster por la posible presencia de piedras pequeñas y otros objetos duros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Danone USA retiró de forma voluntaria envases de una pinta de So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert por la posible presencia de piedras pequeñas y otros objetos duros. La medida alcanza a productos distribuidos en comercios minoristas de Estados Unidos con fechas de consumo preferente hasta el 3 de abril de 2028, inclusive. El aviso fue publicado el 15 de septiembre de 2026 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El retiro afecta a un único sabor y presentación de la marca So Delicious Dairy Free, según la información oficial de la FDA. Los consumidores deben identificar el producto por su código universal de producto, su número de inventario y la fecha impresa en el envase. La empresa pidió que las unidades involucradas no sean consumidas y ofreció reembolsos o cupones de reemplazo.

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La alerta figura en el sistema de retiros, retiros de mercado y advertencias de seguridad de la FDA. El organismo federal aclaró que difundió el comunicado de Danone USA como servicio público y que esa publicación no constituye una aprobación o respaldo del producto ni de la compañía. El anuncio disponible no detalla enfermedades, lesiones o tratamientos médicos relacionados con los envases alcanzados.

¿Qué producto de So Delicious fue retirado por la FDA?

El producto incluido en el retiro es So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert, un postre helado no lácteo comercializado en envases de una pinta. De acuerdo con la FDA, Danone USA limitó la medida a esa variedad y no incluyó otros sabores, códigos ni presentaciones de So Delicious Dairy Free.

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La empresa consignó que el problema podría estar en las inclusiones de castañas de cajú que forman parte del producto. Según el aviso publicado por la FDA, esas inclusiones podrían contener materiales extraños, entre ellos piedras pequeñas y otros objetos duros.

Los compradores deben revisar el nombre completo del producto, la presentación y los códigos impresos en la etiqueta. Según la FDA, el retiro no se aplica a artículos de So Delicious Dairy Free que tengan otro sabor, otro número de inventario, otro código universal o una fecha de consumo preferente posterior a la especificada por la empresa.

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La FDA publicó el aviso del retiro el 15 de septiembre de 2026 y aclaró que difundió el comunicado de Danone USA como servicio público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son el UPC, el SKU y la fecha de vencimiento del producto retirado?

El retiro comprende los envases con SKU 136603 y UPC 744473476138. El criterio de fecha incluye productos con consumo preferente hasta el 3 de abril de 2028, inclusive, según la información proporcionada por Danone USA a la FDA.

La empresa utilizó la expresión “best-by dates” para identificar la fecha de consumo preferente. Según la alerta de la FDA, no se trata de un retiro abierto a toda la línea Salted Caramel Cluster, sino de una medida limitada a las pintas que reúnan de forma conjunta los códigos y el período de fechas señalados.

Para facilitar la revisión en los hogares, los consumidores pueden comprobar los siguientes elementos antes de comunicarse con la empresa, de acuerdo con el anuncio difundido por la FDA:

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Marca: So Delicious Dairy Free.

Producto: Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert.

Presentación: una pinta.

SKU: 136603.

UPC: 744473476138.

Fecha de consumo preferente: 3 de abril de 2028 o una anterior.

La FDA no publicó información sobre un número de lote adicional, el volumen de producto distribuido ni la cantidad de envases sujetos al retiro. Tampoco identificó comercios específicos, cadenas de supermercados o plataformas de venta donde se comercializaron las unidades.

¿Por qué Danone USA retiró el postre helado no lácteo?

El motivo del retiro es la posible presencia de objetos extraños dentro de las inclusiones de castañas de cajú. Según el comunicado de Danone USA publicado por la FDA, esos materiales podrían ser “piedras pequeñas y otros objetos duros”.

La compañía informó que tuvo conocimiento del problema a partir de reclamos de consumidores. La FDA señala que Danone USA notificó al organismo sobre el retiro voluntario, aunque el anuncio no especifica cuántas quejas recibió la empresa ni cuándo ocurrieron.

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El comunicado tampoco informa cómo habrían ingresado los objetos al producto, qué etapa de fabricación o suministro está bajo revisión, ni si se detectaron unidades con materiales extraños antes de su distribución. De acuerdo con la FDA, la información disponible se concentra en la identificación del producto, la advertencia al consumidor y el procedimiento de compensación.

La alerta no establece una clasificación sanitaria del retiro. La FDA tampoco publicó, en el anuncio del 15 de septiembre, evaluaciones médicas sobre los posibles efectos de consumir una unidad afectada. La recomendación oficial se limita a que los consumidores no ingieran el producto si coincide con los datos incluidos en el aviso.

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El retiro de So Delicious Dairy Free se limita a envases de una pinta con fecha de consumo preferente hasta el 3 de abril de 2028 inclusive. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué lugares se distribuyó el producto retirado de So Delicious?

Los envases alcanzados fueron distribuidos a tiendas minoristas dentro de Estados Unidos, según el comunicado de Danone USA difundido por la FDA. El texto oficial no indica que el producto haya sido exportado ni menciona su venta en otros países.

La falta de un listado geográfico impide determinar qué estados, ciudades o comercios recibieron el producto. La FDA tampoco publicó los nombres de distribuidores, vendedores en línea o cadenas comerciales que participaron en la comercialización de las pintas retiradas.

Danone USA indicó que trabaja con sus socios minoristas para quitar de las góndolas los envases afectados. Según el aviso de la FDA, los productos no incluidos en el retiro continúan disponibles y los envíos posteriores de la empresa no están alcanzados por esta medida.

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Esa precisión establece que el retiro no abarca toda la producción de la marca ni todos los postres helados no lácteos fabricados por la compañía. De acuerdo con la FDA, el alcance se limita a un producto, una presentación, un SKU, un UPC y un conjunto definido de fechas de consumo preferente.

¿Qué deben hacer los consumidores que compraron el postre retirado?

La indicación de Danone USA es que los consumidores no consuman las pintas afectadas. Según la FDA, quienes tengan el producto en sus hogares deben revisar primero los datos de la etiqueta para confirmar si el envase forma parte del retiro.

La empresa ofrece un cupón de reemplazo o un reembolso a los compradores de las unidades alcanzadas. De acuerdo con el aviso de la FDA, el canal de atención de So Delicious Dairy Free funciona a través del número 1-833-367-8975.

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La línea de atención está disponible de lunes a viernes, de 9 a 18 horas del Este de Estados Unidos, según la información difundida por la FDA. La compañía también informó que los consumidores pueden utilizar el formulario de contacto de la marca para solicitar asistencia.

El aviso no exige que los compradores conserven el producto, presenten un comprobante de compra o realicen una devolución en el comercio donde lo adquirieron. La FDA publica como medida principal la abstención de consumo y el contacto directo con el servicio de atención de So Delicious Dairy Free.

La medida alcanza solo al producto con SKU 136603 y UPC 744473476138, y no incluye otros sabores ni presentaciones de So Delicious Dairy Free. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambia para quienes compraron el envase afectado de Salted Caramel Cluster

Para quienes compraron el producto específico incluido en la alerta, el cambio consiste en que no deben consumirlo y deben verificar los códigos del envase antes de solicitar una compensación. Según la FDA, los consumidores pueden gestionar un reembolso o cupón por medio de los canales informados por Danone USA.

Para el resto de los productos de la marca, la empresa indicó que no hay cambios. La FDA reproduce la afirmación de Danone USA de que otros códigos, sabores y productos de So Delicious Dairy Free no fueron incluidos en el retiro voluntario.

A partir de ahora, los comercios que recibieron los envases afectados deberán retirar de sus estantes las unidades identificadas por los códigos y fechas detallados.