Estados Unidos

Retiran un postre helado por posible presencia de piedras pequeñas y otros objetos duros: cuáles son las unidades afectadas

La advertencia alcanza productos comercializados en tiendas minoristas de Estados Unidos y establece como fecha límite el 3 de abril de 2028. Los compradores pueden comunicarse con el servicio de atención de la compañía para solicitar una compensación

Bolas de helado cubiertas con jarabe de caramelo, trozos de chocolate y castañas de cajú picadas en un recipiente blanco de cerámica.
Danone USA retiró de forma voluntaria en Estados Unidos el postre helado no lácteo So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster por la posible presencia de piedras pequeñas y otros objetos duros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Danone USA retiró de forma voluntaria envases de una pinta de So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert por la posible presencia de piedras pequeñas y otros objetos duros. La medida alcanza a productos distribuidos en comercios minoristas de Estados Unidos con fechas de consumo preferente hasta el 3 de abril de 2028, inclusive. El aviso fue publicado el 15 de septiembre de 2026 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El retiro afecta a un único sabor y presentación de la marca So Delicious Dairy Free, según la información oficial de la FDA. Los consumidores deben identificar el producto por su código universal de producto, su número de inventario y la fecha impresa en el envase. La empresa pidió que las unidades involucradas no sean consumidas y ofreció reembolsos o cupones de reemplazo.

PUBLICIDAD

La alerta figura en el sistema de retiros, retiros de mercado y advertencias de seguridad de la FDA. El organismo federal aclaró que difundió el comunicado de Danone USA como servicio público y que esa publicación no constituye una aprobación o respaldo del producto ni de la compañía. El anuncio disponible no detalla enfermedades, lesiones o tratamientos médicos relacionados con los envases alcanzados.

¿Qué producto de So Delicious fue retirado por la FDA?

El producto incluido en el retiro es So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert, un postre helado no lácteo comercializado en envases de una pinta. De acuerdo con la FDA, Danone USA limitó la medida a esa variedad y no incluyó otros sabores, códigos ni presentaciones de So Delicious Dairy Free.

PUBLICIDAD

La empresa consignó que el problema podría estar en las inclusiones de castañas de cajú que forman parte del producto. Según el aviso publicado por la FDA, esas inclusiones podrían contener materiales extraños, entre ellos piedras pequeñas y otros objetos duros.

Los compradores deben revisar el nombre completo del producto, la presentación y los códigos impresos en la etiqueta. Según la FDA, el retiro no se aplica a artículos de So Delicious Dairy Free que tengan otro sabor, otro número de inventario, otro código universal o una fecha de consumo preferente posterior a la especificada por la empresa.

Una cuchara metálica con una porción de helado blanco, jarabe de caramelo, trozos de chocolate oscuro y castañas de cajú.
La FDA publicó el aviso del retiro el 15 de septiembre de 2026 y aclaró que difundió el comunicado de Danone USA como servicio público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son el UPC, el SKU y la fecha de vencimiento del producto retirado?

El retiro comprende los envases con SKU 136603 y UPC 744473476138. El criterio de fecha incluye productos con consumo preferente hasta el 3 de abril de 2028, inclusive, según la información proporcionada por Danone USA a la FDA.

La empresa utilizó la expresión “best-by dates” para identificar la fecha de consumo preferente. Según la alerta de la FDA, no se trata de un retiro abierto a toda la línea Salted Caramel Cluster, sino de una medida limitada a las pintas que reúnan de forma conjunta los códigos y el período de fechas señalados.

Para facilitar la revisión en los hogares, los consumidores pueden comprobar los siguientes elementos antes de comunicarse con la empresa, de acuerdo con el anuncio difundido por la FDA:

  • Marca: So Delicious Dairy Free.
  • Producto: Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert.
  • Presentación: una pinta.
  • SKU: 136603.
  • UPC: 744473476138.
  • Fecha de consumo preferente: 3 de abril de 2028 o una anterior.

La FDA no publicó información sobre un número de lote adicional, el volumen de producto distribuido ni la cantidad de envases sujetos al retiro. Tampoco identificó comercios específicos, cadenas de supermercados o plataformas de venta donde se comercializaron las unidades.

¿Por qué Danone USA retiró el postre helado no lácteo?

El motivo del retiro es la posible presencia de objetos extraños dentro de las inclusiones de castañas de cajú. Según el comunicado de Danone USA publicado por la FDA, esos materiales podrían ser “piedras pequeñas y otros objetos duros”.

La compañía informó que tuvo conocimiento del problema a partir de reclamos de consumidores. La FDA señala que Danone USA notificó al organismo sobre el retiro voluntario, aunque el anuncio no especifica cuántas quejas recibió la empresa ni cuándo ocurrieron.

El comunicado tampoco informa cómo habrían ingresado los objetos al producto, qué etapa de fabricación o suministro está bajo revisión, ni si se detectaron unidades con materiales extraños antes de su distribución. De acuerdo con la FDA, la información disponible se concentra en la identificación del producto, la advertencia al consumidor y el procedimiento de compensación.

La alerta no establece una clasificación sanitaria del retiro. La FDA tampoco publicó, en el anuncio del 15 de septiembre, evaluaciones médicas sobre los posibles efectos de consumir una unidad afectada. La recomendación oficial se limita a que los consumidores no ingieran el producto si coincide con los datos incluidos en el aviso.

Una bola de helado con salsa de caramelo, frutos secos y trozos de chocolate en un plato hondo blanco junto a un envase cilíndrico.
El retiro de So Delicious Dairy Free se limita a envases de una pinta con fecha de consumo preferente hasta el 3 de abril de 2028 inclusive. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué lugares se distribuyó el producto retirado de So Delicious?

Los envases alcanzados fueron distribuidos a tiendas minoristas dentro de Estados Unidos, según el comunicado de Danone USA difundido por la FDA. El texto oficial no indica que el producto haya sido exportado ni menciona su venta en otros países.

La falta de un listado geográfico impide determinar qué estados, ciudades o comercios recibieron el producto. La FDA tampoco publicó los nombres de distribuidores, vendedores en línea o cadenas comerciales que participaron en la comercialización de las pintas retiradas.

Danone USA indicó que trabaja con sus socios minoristas para quitar de las góndolas los envases afectados. Según el aviso de la FDA, los productos no incluidos en el retiro continúan disponibles y los envíos posteriores de la empresa no están alcanzados por esta medida.

Esa precisión establece que el retiro no abarca toda la producción de la marca ni todos los postres helados no lácteos fabricados por la compañía. De acuerdo con la FDA, el alcance se limita a un producto, una presentación, un SKU, un UPC y un conjunto definido de fechas de consumo preferente.

¿Qué deben hacer los consumidores que compraron el postre retirado?

La indicación de Danone USA es que los consumidores no consuman las pintas afectadas. Según la FDA, quienes tengan el producto en sus hogares deben revisar primero los datos de la etiqueta para confirmar si el envase forma parte del retiro.

La empresa ofrece un cupón de reemplazo o un reembolso a los compradores de las unidades alcanzadas. De acuerdo con el aviso de la FDA, el canal de atención de So Delicious Dairy Free funciona a través del número 1-833-367-8975.

La línea de atención está disponible de lunes a viernes, de 9 a 18 horas del Este de Estados Unidos, según la información difundida por la FDA. La compañía también informó que los consumidores pueden utilizar el formulario de contacto de la marca para solicitar asistencia.

El aviso no exige que los compradores conserven el producto, presenten un comprobante de compra o realicen una devolución en el comercio donde lo adquirieron. La FDA publica como medida principal la abstención de consumo y el contacto directo con el servicio de atención de So Delicious Dairy Free.

Una mujer sostiene un recipiente con helado cubierto de caramelo y chispas de chocolate mientras acerca una cuchara a su boca.
La medida alcanza solo al producto con SKU 136603 y UPC 744473476138, y no incluye otros sabores ni presentaciones de So Delicious Dairy Free. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambia para quienes compraron el envase afectado de Salted Caramel Cluster

Para quienes compraron el producto específico incluido en la alerta, el cambio consiste en que no deben consumirlo y deben verificar los códigos del envase antes de solicitar una compensación. Según la FDA, los consumidores pueden gestionar un reembolso o cupón por medio de los canales informados por Danone USA.

Para el resto de los productos de la marca, la empresa indicó que no hay cambios. La FDA reproduce la afirmación de Danone USA de que otros códigos, sabores y productos de So Delicious Dairy Free no fueron incluidos en el retiro voluntario.

A partir de ahora, los comercios que recibieron los envases afectados deberán retirar de sus estantes las unidades identificadas por los códigos y fechas detallados.

Temas Relacionados

FDAAlerta sanitariaSeguridad alimentariaAlimentosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva York monitorea 45 cursos de agua ante el riesgo de contaminación tras las intensas lluvias

El Departamento de Protección Ambiental utiliza registros históricos, controles bacteriológicos y datos operativos de las plantas de tratamiento para calcular la duración de las condiciones desfavorables en ríos, bahías, canales y estuarios urbanos

Nueva York monitorea 45 cursos de agua ante el riesgo de contaminación tras las intensas lluvias

El aeropuerto JFK de Nueva York cambia sus accesos por las obras de reconstrucción

La Port Authority pide consultar las alertas, utilizar el AirTrain o el transporte público y salir con anticipación debido a desvíos, cierres parciales y mayor congestión en las terminales internacionales

El aeropuerto JFK de Nueva York cambia sus accesos por las obras de reconstrucción

Nueva York pagará hasta USD 45 por hora a los removedores de nieve: requisitos y cómo inscribirse

La ciudad abre el registro de otoño para el programa de emergencia invernal 2026-2027 con un proceso simplificado y cobros acelerados. Consulta la fecha de registro, las sedes habilitadas y las condiciones del Departamento de Sanidad para sumarte al equipo

Nueva York pagará hasta USD 45 por hora a los removedores de nieve: requisitos y cómo inscribirse

La Odisea supera a Jurassic World y se convierte en la película más taquillera de Universal con casi USD 1.685 millones

La producción de Christopher Nolan llegó a esta marca después de mantenerse durante varias semanas entre las obras con mayores ingresos del circuito internacional, con 45 mercados registrando récords para el estudio

La Odisea supera a Jurassic World y se convierte en la película más taquillera de Universal con casi USD 1.685 millones

El Concejo de la Ciudad de Nueva York debate sobre el tiempo frente a las pantallas y el uso de dispositivos digitales en las escuelas

El Departamento de Educación cuestionó la utilidad pedagógica de las herramientas digitales y el sistema educativo aplicó un filtro para los equipos entregados a alumnos

El Concejo de la Ciudad de Nueva York debate sobre el tiempo frente a las pantallas y el uso de dispositivos digitales en las escuelas

TECNO

La IA empezó a hablar en un lenguaje propio y los expertos no han logrado descifrarlo

La IA empezó a hablar en un lenguaje propio y los expertos no han logrado descifrarlo

WhatsApp prepara una función que permitirá compartir el mismo diseño de chat con otras personas

Zuckerberg responde a la alerta de OpenAI y Anthropic: “Cada empresa debe garantizar su propia IA segura”

Jensen Huang, CEO de Nvidia, defiende el avance de la IA: “No necesitamos nuevas leyes ni regulaciones”

CEO de Anthropic aseguró que solo se usa el 10% del potencial de la IA

ENTRETENIMIENTO

La Odisea supera a Jurassic World y se convierte en la película más taquillera de Universal con casi USD 1.685 millones

La Odisea supera a Jurassic World y se convierte en la película más taquillera de Universal con casi USD 1.685 millones

“Solo estábamos la cámara y yo”: Zack Snyder habló sobre la libertad de hacer cine independiente tras dirigir grandes producciones

Netflix estrenará en 2027 El mundo según Jonás, una distopía latinoamericana basada en Philip K. Dick

Tim Burton perdió un año de trabajo y Nicolas Cage el papel de su vida: así fue la película de Superman que jamás se filmó

Tom Cruise dio detalles sobre su próxima película: “Digger es el personaje más desafiante de mi carrera”

MUNDO

El derrumbe de un edificio de apartamentos en Gaza dejó al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos

El derrumbe de un edificio de apartamentos en Gaza dejó al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos

El presidente de Líbano busca un pacto de seguridad con Israel: “No tenemos más opción que las negociaciones”

Jaulas de hierro, descargas eléctricas y hambre: un informe revela el uso sistemático de la tortura en China

El ex presidente de Kosovo Hashim Thaçi fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de guerra

Ursula von der Leyen ofreció a Canadá ser el primer “miembro asociado” de la Unión Europea