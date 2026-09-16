Paola Miranda recordó su romance con un cantante internacional: “Murió cuando estábamos por reencontrarnos”

Paola Miranda habló sobre la relación sentimental que mantuvo con el cantante Carlos Marín, integrante del grupo Il Divo

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Paola Miranda recordó su amor de casi seis años con Carlos Marín, integrante de Il Divo, y habló con dolor sobre el reencuentro que ambos habían planeado antes de la muerte del cantante por Covid. La actriz ecuatoriana contó que el vínculo se había mantenido fuera de la exposición pública, aunque él viajaba para verla y habían considerado confirmar la relación.

Durante una entrevista con Carmen Barbieri, Miranda reconstruyó una historia atravesada por las visitas discretas de Marín a la Argentina, los planes compartidos y los mensajes que recibió mientras él estaba internado en Londres. “Yo estaba locamente enamorada de ese hombre”, dijo al recordar al artista.

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La relación entre Paola Miranda y Carlos Marín duró cerca de seis años, según contó la artista. Ambos planeaban reencontrarse en Florida tras una gira del cantante por Europa, pero él murió por Covid después de mantener con ella comunicaciones en las que le decía que se sentía mejor.

Miranda habló de Marín como alguien que ocupó un lugar profundo en su vida. Cuando Carmen Barbieri le preguntó si había tenido una relación con el integrante de Il Divo, la artista respondió sin rodeos: “Sí, estuve en una relación como casi de seis años con Carlos Marín de Il Divo”.

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No se trató de una historia breve ni de un vínculo ocasional. Miranda recordó esos años desde el afecto y dejó ver que la relación todavía conserva un peso emocional para ella.

Carlos Marín, de Il Divo, falleció por complicaciones de salud relacionadas con el Covid

La artista dijo que entre ellos existía una conexión que vivía de manera muy intensa. Habló de planes compartidos, encuentros previstos y de la voluntad de conservar una parte de esa relación fuera de la atención pública.

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La ecuatoriana había tenido presencia mediática en la Argentina tras su paso por el teatro y la televisión a mediados de los 2000. Esa exposición fue uno de los motivos por los que eligió reservar su vida amorosa con el tenor español, al explicar que cualquier asunto relacionado con ella podía tener repercusión. Por eso buscó resguardar una relación que, según dijo, la hacía feliz y que no quería ver afectada por versiones, miradas ajenas o comentarios públicos.

La historia entre Paola Miranda y Carlos Marín tenía un próximo capítulo previsto: “Estábamos a punto de encontrarnos de nuevo porque él estaba terminando una gira que estaba haciendo por Europa”, relató, a la vez que recordó que el plan era encontrarse en Florida.

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Paola Miranda no sólo brilló en la Argentina, ae hizo famosa en América Latina tras el lanzamiento de su disco "Te voy a hacer el amor"

“Los planes venían muy bien”, sostuvo Miranda, sobre una relación que describió como “feliz”. Esa percepción se apoyaba en las visitas de Marín, en los encuentros que habían tenido y en la expectativa de volver a verse después de la gira. El recuerdo más doloroso del relato estuvo ligado a las conversaciones que Miranda mantuvo con Marín durante su internación por coronavirus. La artista dijo que estuvo en “constante, constante comunicación” con el músico hasta los últimos momentos.

La nueva vida de Paola Miranda, alejada de los medios

Según relató, Marín le enviaba mensajes y también imágenes desde el hospital. incluso contó que recibió un video en el que el tenor buscaba tranquilizarla: “Mira, ya estoy muy bien, guapísima”, le dijo Carlos. “Ya estaba saliendo, que se sentía superbien”, contó al describir lo que él le transmitía, mientras los mensajes reforzaban la impresión de que estaba mejor. Por eso, la muerte resultó inesperada para ella y convirtió aquellas conversaciones en un recuerdo todavía más doloroso. “La verdad que nunca pensé que iba a ser este desenlace”, sintetizó.

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La reserva que rodeó a la pareja tuvo escenas concretas: “Siempre cuando venía a visitarme lo hacía de incógnito, sin su staff ni su seguridad”, relató la artista. Ella misma iba a buscarlo al aeropuerto y llevarlo al hotel. La pareja encontraba así una forma de verse sin convertir cada encuentro en un asunto público.

Carmen Barbieri y Paola Miranda en épocas en que brillaban en la revista

El deseo de mantener la intimidad no partía de una falta de compromiso, sino a una necesidad de cuidar lo que estaba viviendo. “Siempre cuando estás en el medio te exponés”, expresó al hablar de su propia situación mediática.

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El cantante, por su parte, era una figura de alcance internacional. Esa condición también hacía que una aparición conjunta pudiera generar atención, algo que Miranda prefería evitar mientras sentía que la relación debía conservar un espacio propio.

La posibilidad de hacer pública la relación existió. Paola Miranda contó que Carlos Marín llegó a plantearle que podían mostrar el vínculo ante los medios: “Un día me dijo de hacerlo público y yo todavía no estaba segura. De hecho, vino a una revista”, contó. Según explicó, los planes relacionados con mediatizar el vínculo estaban avanzando y un medio los esperaba en las afueras del hotel. Sin embargo, decidió que todavía no era el momento: “Era tan lindo lo que estábamos viviendo que no quería que nadie lo dañe”, dijo.

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La artista vinculó esa decisión con el nivel de atención que recibía en esos años. “Yo estaba súper mediática en ese tema y cualquier tema generaba repercusión”, afirmó. Al recordar al cantante, no se detuvo solo en su voz ni en la dimensión de su carrera. Habló de su forma de ser, de sus bromas y de una cercanía que ella conservó como parte central de la relación.

“Lindo, gracioso, con sentido del humor. Y tenía una voz increíble”, continuó, aunque enseguida volvió a hablar de la personalidad del artista. “Lo buena persona que era, humilde, para nada creída”, concluyó.

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