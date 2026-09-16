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“¿Puedo hacer una llamada?”: se conoció el video del arresto de un símbolo del fútbol europeo acusado de conducir bajo los efectos del gas de la risa

Las imágenes de la cámara corporal policial mostraron a Sterling en el asiento del acompañante con botes de óxido nitroso y un globo. El futbolista se declaró culpable

El momento en el que arrestaron a Sterling
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El futbolista inglés Raheem Sterling compareció ante el Tribunal de Magistrados de Basingstoke y se declaró culpable de conducción peligrosa, posesión de drogas de Clase C y de negarse a proporcionar una muestra tras el accidente que sufrió el 28 de mayo con su Lamborghini Urus en la autopista M3, cerca del cruce de Minley.

El delantero, de 31 años y sin equipo luego de su último paso por el Feyenoord de Países Bajos, fue detenido después de que varios conductores alertaran a los servicios de emergencia por el comportamiento de una camioneta Lamborghini negra en las autopistas M25 y M3, durante la hora pico.

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Los testimonios recogidos ante el tribunal describieron maniobras erráticas, cambios de carril y un vehículo que zigzagueaba en la ruta. Además, los testigos señalaron que el conductor inhalaba de un globo mientras conducía. Una de las personas que declaró en la causa expresó que sintió “una preocupación real de que el conductor pudiera matar a alguien”.

El recorrido terminó cuando el Lamborghini se salió de la calzada en Hampshire y chocó contra una barrera metálica próxima al cruce de Minley. El impacto provocó el reventón de los cuatro neumáticos y daños en la carrocería. De acuerdo con la Policía de Hampshire y la Isla de Wight, no participaron otros vehículos en el accidente y no hubo heridos.

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Sterling protagonizó un accidente automovilístico en mayo (AP)
Sterling protagonizó un accidente automovilístico en mayo (AP)

Meses más tarde se conoció en las redes sociales el video del arresto del ex Chelsea, Liverpool y Manchester City. Los agentes llegaron al lugar a las 9:15 y encontraron a Sterling sentado en el asiento del acompañante. Sobre sus piernas había dos botes de óxido nitroso y un globo azul desinflado, según las imágenes de la cámara corporal policial que difundió la Fiscalía de la Corona.

En la grabación, un oficial le ordena al jugador: “Podés dejar eso abajo, compañero”. Las imágenes muestran que el futbolista intentó ocultar los botes, de 670 gramos, y el globo detrás de los asientos traseros. Cuando los agentes le preguntaron quién conducía el vehículo al momento del choque, el delantero respondió: “¿Puedo hacer una llamada?”. Luego de que la policía le negara ese pedido y le ordenara que saliera del automóvil, Sterling se identificó y colaboró mientras los oficiales le colocaban las esposas. “Lo arresto bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y de conducción temeraria . Dicho esto, no tiene que decir nada, podría perjudicar su defensa”, le advirtió el policía.

Dentro del habitáculo, la policía incautó seis cartuchos de óxido nitroso, una sustancia conocida como gas de la risa. La posesión de este compuesto para fines de inhalación es ilegal en Reino Unido desde noviembre de 2023.

Durante la audiencia, el fiscal Simon Jones afirmó que el control de alcoholemia dio negativo y que los análisis preliminares no detectaron cocaína ni cannabis. No obstante, sostuvo que, tras su traslado al centro de investigación policial de Basingstoke, el ex internacional inglés reconoció que “tenía un problema con el óxido nitroso”.

El futbolista se negó a aportar una muestra para un examen toxicológico completo. Los agentes también declararon que su estado le impidió completar pruebas físicas básicas de coordinación, entre ellas tocarse la punta de la nariz con un dedo.

La acusación incluyó conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso para su inhalación indebida y la negativa a facilitar una muestra. La defensa reconoció la gravedad de los cargos durante la audiencia judicial. El abogado Jason Bartfeld KC indicó ante la jueza de distrito Kirsty Allman que el expediente corresponde a una “categoría 1A”, debido a la extensión de la conducción peligrosa y al estado de intoxicación atribuido al jugador. La defensa sostuvo que Sterling inició medidas voluntarias para tratar su adicción y presentó cartas de referencia de personas vinculadas al fútbol.

La jueza le concedió la libertad condicional sin fianza, aunque dispuso su inhabilitación inmediata para conducir. La sentencia está prevista para el 25 de noviembre y el caso podría pasar al Tribunal de la Corona de Winchester, que cuenta con mayores competencias penales.

Según la información aportada en la audiencia, Raheem Sterling podría afrontar una condena de hasta dos años de prisión efectiva por la gravedad de los cargos. El delantero atravesó una carrera con pasos por Liverpool y Manchester City, club con el que obtuvo cuatro títulos de la Premier League, cinco Copas de la Liga y una FA Cup. También fue distinguido como Miembro de la Orden del Imperio Británico en 2021. En la actualidad, se encuentra sin equipo luego de haber pasado seis meses en el Feyenoord.

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