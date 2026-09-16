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El emotivo mensaje de Ronald Koeman tras la muerte de Bartina, su pareja desde que tenía 17 años

Tras más de cuatro décadas juntos, el entrenador neerlandés anunció el fallecimiento de su esposa después de una larga lucha contra el cáncer de mama

El emotivo posteo de Ronald Koeman tras la muerte de su esposa
El mensaje de Ronald Koeman en sus redes
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Ronald Koeman despidió a su esposa Bartina Koeman con un mensaje en el que combinó dolor, orgullo y la dimensión familiar de una relación de más de cuatro décadas. El exfutbolista y entrenador neerlandés confirmó la muerte de quien fue su compañera desde los inicios de su carrera, a los 65 años, tras convivir durante 16 años con un cáncer de mama que se había transformado en una enfermedad crónica.

La publicación difundida por Ronald Koeman en Instagram evitó extenderse sobre los últimos días de Bartina, pero puso el acento en el lugar que ocupaba dentro de su familia. Junto a una imagen de ambos, el técnico escribió: “Con mucha tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, despedimos a mi bella esposa, nuestra queridísima mamá y abuelita: Bartina Koeman - Boddeveld (30 enero 1961 - 15 septiembre 2026). Familia Koeman”.

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El texto condensó una despedida en primera persona, aunque firmada por toda la familia. Koeman se refirió a su esposa como “mi bella esposa”, mientras que sus hijos y nietos quedaron incluidos en las expresiones “nuestra queridísima mamá y abuelita”. La frase también incorporó la fecha de nacimiento de Bartina Boddeveld y el día de su fallecimiento.

La comunicación del entrenador neerlandés llegó después de un período en el que la situación de salud de Bartina Koeman había sido parte del entorno íntimo de la familia. El diagnóstico de cáncer de mama se produjo en 2010. La enfermedad remitió de forma temporal tras los primeros tratamientos, aunque volvió en 2018 y otra vez en 2023, cuando se extendió a otros órganos y pasó a considerarse crónica.

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El emotivo posteo de Ronald Koeman tras la muerte de su esposa
El ex futbolista y entrenador confirmó el fallecimiento de su esposa en redes sociales

Durante esos años, Bartina recibió quimioterapia e inmunoterapia. Ronald Koeman había contado en entrevistas que resultaba difícil conciliar sus responsabilidades profesionales con la atención de su esposa. Según esos relatos, ella lo alentó a mantener su trabajo como seleccionador de los Países Bajos, aun frente a los efectos de los tratamientos.

La despedida publicada este 15 de septiembre tomó otra dimensión por la extensión de la relación entre ambos. Se conocieron en 1980, cuando Koeman tenía 17 años y daba sus primeros pasos en el fútbol profesional. Se casaron el 27 de diciembre de 1985, cuando el defensor formaba parte del Ajax de Ámsterdam.

La pareja tuvo tres hijos, Debbie, Tim y Ronald Jr. Bartina también era abuela, una condición que Koeman incluyó de forma explícita en su mensaje. Su hijo Ronald Jr. siguió el camino deportivo de su padre y se desempeña como arquero profesional en el SC Telstar de la Eredivisie.

El emotivo posteo de Ronald Koeman tras la muerte de su esposa
Estaban en pareja hace más de 40 años

La vida en común atravesó los principales momentos de la trayectoria de Ronald Koeman como futbolista. Bartina estuvo a su lado durante la etapa del neerlandés en el Barcelona de Johan Cruyff, un ciclo que incluyó cuatro títulos consecutivos de Liga y la primera Copa de Europa del club catalán. El 20 de mayo de 1992, Koeman convirtió de tiro libre el gol que definió la final ante Sampdoria en Wembley. Esa conquista quedó asociada a uno de los episodios centrales de la historia del Barcelona y a la carrera del defensor, que luego también desarrolló una extensa labor como entrenador.

Bartina, en cambio, sostuvo un perfil alejado de la exposición habitual del fútbol. Desarrolló actividades empresariales en los Países Bajos mediante su firma Skin Cosmetics y dedicó parte de su vida a la crianza de sus hijos. Esa reserva contrastó con la visibilidad pública de su marido, quien pasó por algunos de los principales escenarios del deporte europeo como jugador y director técnico.

La noticia de su muerte generó mensajes de apoyo dentro del fútbol. El FC Barcelona, donde Koeman es una de las figuras de referencia por su etapa como jugador, expresó sus condolencias y su afecto a la familia. También se pronunciaron en el posteo la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) y personalidades como Jordi Cruyff, Thibaut Courtois y Ruud van Nistelrooy, entre otros.

La pérdida se produjo pocos meses después de que Koeman dejara el cargo de seleccionador de Países Bajos. El entrenador presentó su renuncia tras la eliminación del equipo en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, luego de caer por penales ante Marruecos en Monterrey.

En su segunda etapa al frente del seleccionado, que había comenzado en enero de 2023 tras reemplazar a Louis van Gaal, Koeman dirigió 44 partidos. El registro incluyó 24 triunfos, nueve empates y 11 derrotas. Antes del Mundial, también había llevado al equipo hasta las semifinales de la Eurocopa 2024.

Al anunciar su salida de la selección, el técnico habló de “sentimientos encontrados” y expresó su dolor por el cierre de un ciclo cuyo objetivo era competir por la Copa del Mundo. Tras aquella desvinculación, que catapultó a Xavi Hernández al mando, su presente quedó marcado por el acompañamiento a Bartina y, ahora, por el mensaje con el que eligió despedirla junto a sus hijos y nietos.

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