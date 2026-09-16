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El derrumbe de un edificio de apartamentos en Gaza dejó al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos

El edificio de seis plantas, con cuatro apartamentos por piso, se derrumbó durante la noche sobre viviendas y tiendas de campaña cercanas en la zona de Tal al-Hawa

Maquinaria pesada asiste a trabajadores de Defensa Civil que intentan rescatar a personas atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial, dañado en un ataque israelí durante la guerra y que colapsó este miércoles, en Ciudad de Gaza, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)
Maquinaria pesada asiste a trabajadores de Defensa Civil que intentan rescatar a personas atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial, dañado en un ataque israelí durante la guerra y que colapsó este miércoles, en Ciudad de Gaza, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)
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Las autoridades de Gaza informaron el miércoles que al menos 20 personas, entre ellas cinco niños, murieron y decenas más permanecen desaparecidas tras el derrumbe de un edificio de apartamentos a causa de los daños sufridos en ataques israelíes previos.

El edificio de seis plantas, con cuatro apartamentos por piso, se derrumbó durante la noche sobre viviendas y tiendas de campaña cercanas en la zona de Tal al-Hawa, en la ciudad de Gaza, según la agencia de defensa civil, que opera como servicio de rescate bajo la autoridad de Hamas.

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Vecinos se reúnen mientras trabajadores de Defensa Civil intentan rescatar a personas atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial, dañado en un ataque israelí durante la guerra y que colapsó este miércoles, en Ciudad de Gaza, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)
Vecinos se reúnen mientras trabajadores de Defensa Civil intentan rescatar a personas atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial, dañado en un ataque israelí durante la guerra y que colapsó este miércoles, en Ciudad de Gaza, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Según las Naciones Unidas, la gran mayoría de los edificios en Gaza han resultado dañados o destruidos por los ataques israelíes a lo largo de la guerra con Hamás.

Periodistas de la AFP vieron el edificio derrumbado, reducido a una inmensa pila de hormigón destrozado, que se alzaba imponente sobre un equipo de rescatistas con chalecos reflectantes que realizaban una búsqueda desesperada.

Excavadoras con banderas egipcias trabajaban para retirar los escombros junto a filas de tiendas de campaña para desplazados, mientras que rescatistas y voluntarios sacaban los cadáveres envueltos en bolsas de plástico blancas.

“Mi amigo y mis vecinos viven en este edificio. Vine a ayudar a mi amigo a recuperar algo de ropa y colchones. Actualmente no tiene dónde refugiarse”, declaró Mohannad Al-Mashharawi a la AFP.

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Un palestino y dos niños observan las tareas de trabajadores de Defensa Civil, que intentan rescatar a personas atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial, dañado en un ataque israelí durante la guerra y que colapsó este miércoles, en Ciudad de Gaza, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)
Un palestino y dos niños observan las tareas de trabajadores de Defensa Civil, que intentan rescatar a personas atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial, dañado en un ataque israelí durante la guerra y que colapsó este miércoles, en Ciudad de Gaza, el 16 de septiembre de 2026 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

El portavoz de la agencia de defensa civil, Mahmoud Basal, informó a la AFP que el edificio había sufrido daños estructurales a causa de ataques israelíes anteriores.

“Se han recuperado los cuerpos de 20 mártires de entre los escombros”, afirmó.

“Entre los fallecidos hay cinco bebés, mientras que decenas de personas permanecen atrapadas bajo los escombros”, añadió.

Indicó que las operaciones de rescate continúan, pero dependen de “equipos limitados y herramientas básicas, ya que la ocupación israelí impide la entrada de maquinaria pesada y equipos necesarios a la Franja de Gaza”.

El edificio fue alcanzado varias veces en 2024 y marzo de 2025, lo que provocó advertencias a los gazatíes para que no regresaran, explicó Basal.

“No tienen otra opción. Sin tiendas de campaña ni viviendas disponibles, viven en edificios agrietados y dañados a pesar del riesgo de derrumbe”, concluyó.

Israel lanzó ataques implacables contra Gaza tras el atentado del 7 de octubre de 2023, liderado por Hamas, que causó la muerte de más de 1.200 personas, el ataque más mortífero jamás perpetrado contra Israel, según cifras oficiales israelíes.

El lugar del derrumbe en Gaza. EFE/Ahmad Awad
El lugar del derrumbe en Gaza. EFE/Ahmad Awad

La posterior campaña militar israelí ha dejado más de 73.700 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por las Naciones Unidas.

“Graves riesgos”

Ante el gran número de palestinos sin hogar y la grave escasez de materiales de construcción, muchos residentes de Gaza se han arriesgado a trasladarse a edificios precarios.

El coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Ramiz Alakbarov, se declaró “devastado” por los informes del miércoles sobre el derrumbe del edificio.

“La tragedia de hoy subraya los graves riesgos que afrontan las familias que viven en estas estructuras y la urgente necesidad de alternativas más seguras. Nadie debería tener que arriesgar su vida simplemente para encontrar un lugar seguro donde refugiarse”, declaró en un comunicado.

La agencia de defensa civil de Gaza ha identificado alrededor de 2000 edificios en el territorio que, según afirma, corren riesgo de derrumbarse.

La oficina de prensa del gobierno de Gaza, bajo el control de Hamás, señaló los retrasos en la reconstrucción del enclave.

“Consideramos a la ocupación israelí y a la comunidad internacional plena y directamente responsables de esta catástrofe que azota a nuestro pueblo palestino”, declaró.

Israel ha permitido la entrada de ayuda adicional a Gaza desde la declaración del alto el fuego negociado por Estados Unidos en octubre de 2025.

Sin embargo, Israel ha continuado realizando ataques y ha restringido la entrada de diversos equipos que, según afirma, podrían tener uso militar.

(Con información de AFP)

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