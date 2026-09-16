Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 16 de septiembre

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Qué significa que el Presupuesto 2027 prevea el dólar a $1.847 y cómo se calcula El proyecto toma como referencia un dólar un 20,8% superior a los $1.530 actuales

Diego Bossio cuestionó el rumbo económico del Gobierno: “El plan económico de Milei es mínimamente mediocre, de ahí para abajo” El exdirector de Anses cuestionó que la estabilización de algunas variables todavía no se traduzca en una mejora del consumo, el empleo y los ingresos, y advirtió por el impacto en la actividad