Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 16 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público estuvo negociado sin variantes, a $1.530 para la venta en el Banco Nación, por tercer día en dicha cotización. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.532,27 para la venta y $1.477,20 para la compra.
El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, la norma que fija el nivel de gasto, los recursos previstos y los principales supuestos macroeconómicos con los que la administración nacional proyecta cerrar el ejercicio en curso y encarar el siguiente. El texto no solo distribuye partidas entre organismos y jurisdicciones, sino que también funciona como una fotografía de las expectativas oficiales sobre el comportamiento de variables como el crecimiento, la inflación, el tipo de cambio y las cuentas públicas.
Otra vez un muy alto volumen de negocios por USD 844 millones en el segmento de contado se impuso en la operatoria mayorista, donde el tipo de cambio cedió un peso, a $1.506,50 para la venta.
Cayeron las reservas por pagos de deuda
El BCRA compró el martes USD 14 millones en el mercado, el 1,7% de la oferta spot, a la vez que las reservas internacionales brutas cayeron en USD 458 millones, a USD 49.953 millones, el monto más bajo desde el 31 de agosto.
La caída del stock se debió a pagos efectuados a organismos multilaterales (BIRF y BID) y unos USD 30 millones por baja en cotizaciones (el oro cedió 0,4%, a USD 4.335,70).
Tras concluir la reunión de la mesa política en Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei dio a conocer las proyecciones centrales incluidas en el Presupuesto 2027, que se presentará en las próximas horas dentro del plazo previsto para su presentación y que contempla las estimaciones oficiales de crecimiento económico, inflación y dólar, entre otros.