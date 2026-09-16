Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 16 de septiembre

El billete al público sigue negociado a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.560. Las reservas cayeron debajo de USD 50.000 millones

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13:04 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público estuvo negociado sin variantes, a $1.530 para la venta en el Banco Nación, por tercer día en dicha cotización. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.532,27 para la venta y $1.477,20 para la compra.

13:04 hsHoy

Las 10 claves del Presupuesto 2027: qué proyecta el Gobierno para el dólar, la inflación y la actividad económica

El equipo económico difundió las proyecciones de crecimiento, precios, tipo de cambio y cuentas públicas que sustentan el proyecto que será tratado en el Congreso

El Gobierno espera una desaceleración de la inflación y la continuidad del superávit primario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno espera una desaceleración de la inflación y la continuidad del superávit primario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, la norma que fija el nivel de gasto, los recursos previstos y los principales supuestos macroeconómicos con los que la administración nacional proyecta cerrar el ejercicio en curso y encarar el siguiente. El texto no solo distribuye partidas entre organismos y jurisdicciones, sino que también funciona como una fotografía de las expectativas oficiales sobre el comportamiento de variables como el crecimiento, la inflación, el tipo de cambio y las cuentas públicas.

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13:04 hsHoy

El dólar cayó por cuarto día seguido y en septiembre ya tiene rendimiento negativo

La cotización mayorista cedió a $1.506,50, presionada por una muy fuerte oferta que volvió a superar los USD 800 millones. Al público en el Banco Nación continuó a $1.530

El dólar baja dos pesos en lo que va del mes, el primer desempeño negativo desde marzo.
El dólar baja dos pesos en lo que va del mes, el primer desempeño negativo desde marzo.

Otra vez un muy alto volumen de negocios por USD 844 millones en el segmento de contado se impuso en la operatoria mayorista, donde el tipo de cambio cedió un peso, a $1.506,50 para la venta.

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13:04 hsHoy

Cayeron las reservas por pagos de deuda

El BCRA compró el martes USD 14 millones en el mercado, el 1,7% de la oferta spot, a la vez que las reservas internacionales brutas cayeron en USD 458 millones, a USD 49.953 millones, el monto más bajo desde el 31 de agosto.

La caída del stock se debió a pagos efectuados a organismos multilaterales (BIRF y BID) y unos USD 30 millones por baja en cotizaciones (el oro cedió 0,4%, a USD 4.335,70).

13:04 hsHoy

Presupuesto 2027: el Gobierno prevé una inflación anual del 18%, un dólar a $1.847 a fin de año y un crecimiento del 4% del PBI

Las proyecciones de la administración libertaria incluyen equilibrio fiscal de las cuentas públicas y un superávit comercial de USD 15.000 millones

El Gobierno anticipa una mejora del 25,4% en el salario medio.
El Gobierno anticipa una mejora del 25,4% en el salario medio.

Tras concluir la reunión de la mesa política en Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei dio a conocer las proyecciones centrales incluidas en el Presupuesto 2027, que se presentará en las próximas horas dentro del plazo previsto para su presentación y que contempla las estimaciones oficiales de crecimiento económico, inflación y dólar, entre otros.

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