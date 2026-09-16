Jensen Huang le dice a Trump que no ralentizará el desarrollo de IA: “No vamos a permitirlo”

Jensen Huang, CEO de Nvidia, recibió una llamada en vivo de Donald Trump durante la Cumbre All-In en Los Ángeles. (Reuters)

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Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, aseguró que la industria no frenará el avance de la inteligencia artificial, en una llamada telefónica en vivo que recibió del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un panel de discusión el lunes en la Cumbre All-In de Los Ángeles.

La comunicación, que Huang decidió transmitir en altavoz para que la audiencia pudiera escucharla, se convirtió en el marco donde el mandatario calificó de “engaño” los llamados a frenar el desarrollo de esta tecnología, informó Bloomberg.

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“Estoy en el escenario con los besties”, le dijo Huang a Trump, en referencia a los inversores de capital de riesgo que conducen el pódcast All-In, entre ellos Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis y los asesores de la Casa Blanca David Friedberg y David Sacks.

Huang coincidió con Trump y aseguró que no permitirán frenar el avance de la tecnología. (Reuters)

Antes de la llamada, Huang y los anfitriones del panel habían discutido el pedido del director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, de “ralentizar el ritmo en que mejoramos las capacidades de la IA”.

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Jensen Huang respalda la visión de Trump

Durante la conversación telefónica, el presidente estadounidense sostuvo que la presión para frenar el desarrollo de la inteligencia artificial responde a motivaciones políticas o a un plan de China. “Simplemente le está haciendo el juego a mucha gente que no quiere que esto suceda. Y eso podría incluir a políticos. También podría incluir a China. Y no vamos a permitir que eso pase. Es un engaño”, afirmó Trump.

Huang coincidió con la postura del mandatario. “Tiene razón. No vamos a permitir que eso pase, señor”, respondió el CEO de Nvidia, mientras el público del panel aplaudía. Trump agregó que, si bien apoya avanzar sin pausas, reconoce la necesidad de cierta cautela: “Tenemos que ser un poco cuidadosos... Tenemos que hacer las cosas, y hacerlas con prudencia, pero eso no significa que vayamos a detener una industria. Así que estoy con ustedes en todo”.

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Las acciones de Nvidia cayeron 3,4% el último lunes en medio de la incertidumbre sobre el gasto en IA. (Reuters)

El debate se disparó tras la renuncia de un investigador de Anthropic

El potencial peligro de la IA para la humanidad se convirtió en un tema de intenso debate en los últimos días luego de que Jacob Coxon, investigador de Anthropic, renunciara a su puesto por temores sobre el desarrollo acelerado de la tecnología. Coxon afirmó que Anthropic y OpenAI estaban “jugando con nuestras vidas”.

Tras esa renuncia, aumentaron los pedidos para frenar el ritmo de avance de la IA. El sábado, Amodei publicó un ensayo de 3.800 palabras en el que propuso ralentizar el desarrollo, texto que luego recibió el respaldo del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y del CEO de SpaceX, Elon Musk.

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A pesar de haber restado importancia a los riesgos de la inteligencia artificial durante el panel, Huang elogió el gesto de Coxon y consideró que las organizaciones deben tomar en serio a los denunciantes internos. Sin embargo, el CEO de Nvidia consideró que el pánico generado en torno al tema creó una falsa disyuntiva entre la innovación rápida y la seguridad de la inteligencia artificial.

Dario Amodei, CEO de Anthropic, propuso ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial en un ensayo publicado el sábado. (Reuters)

Trump comparó a la IA con el petróleo

Durante el panel, previo a la llamada, Trump había criticado a los estados de Estados Unidos que se niegan a otorgar permisos para la construcción de nuevos centros de datos, instalaciones que, según él, enriquecen tanto a las personas como a los propios estados.

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“Es el petróleo de los próximos 20 o 25 años. Es más importante que internet”, declaró el mandatario, quien se ha convertido en un ferviente defensor de la expansión de la infraestructura vinculada a la inteligencia artificial, incluso frente a la creciente oposición pública.