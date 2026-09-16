Panamá aplicará desde este viernes uno de los mayores aumentos del año a los combustibles

Los conductores pagarán aproximadamente 40 centavos adicionales por cada galón de gasolina de 95 a partir del viernes 18 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los conductores en Panamá enfrentarán uno de los mayores incrementos quincenales de los combustibles registrados durante 2026. Desde las 6:00 a.m. del viernes 18 de septiembre, la gasolina de 95 octanos aumentará 10.5 centavos por litro, la de 91 subirá 9.3 centavos y el diésel se encarecerá 13 centavos.

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 pasará de $1.279 a $1.384 por litro, equivalente a $5.24 por galón. Esto significa que los automovilistas pagarán aproximadamente 40 centavos adicionales por cada galón, un aumento cercano al 8.2% frente al precio aplicado durante la primera quincena de septiembre.

PUBLICIDAD

La gasolina de 91 octanos aumentará de $1.194 a $1.287 por litro o $4.87 por galón. La diferencia equivale a unos 35 centavos por galón y representa un incremento aproximado de 7.8%, de acuerdo con la comparación de los precios máximos autorizados para ambos periodos.

El mayor impacto proporcional recaerá nuevamente sobre el transporte que utiliza diésel. Su precio subirá de $1.400 a $1.530 por litro, equivalente a $5.79 por galón, lo que supone pagar cerca de 49 centavos adicionales y enfrentar un incremento quincenal aproximado de 9.3%.

El diésel registrará el mayor ajuste de la quincena al subir 13 centavos por litro y 49 centavos por galón. REUTERS/Taylor Coester

Aunque el diésel tendrá el mayor ajuste actual, no alcanzará el incremento de julio, cuando subió 18.3 centavos por litro en una sola revisión. En las gasolinas, en cambio, el aumento de septiembre figura entre los más elevados del año: la de 95 había subido 9.7 centavos en marzo y 8.4 centavos a finales de julio.

PUBLICIDAD

Los valores serán mayores fuera de Panamá y Colón debido al costo de traslado. En Changuinola, la gasolina de 95 llegará a $1.434 por litro o $5.43 por galón; la de 91 costará $1.337 por litro o $5.06 por galón, mientras el diésel alcanzará $1.580 por litro y $5.98 por galón.

La gráfica divulgada para el periodo comprendido entre el 2 y el 15 de septiembre muestra una presión sostenida sobre las referencias utilizadas para calcular los precios locales. Al cierre del periodo, la gasolina de 95 acumulaba un aumento de 10.71%, la de 91 registraba 9.87% y el diésel presentaba una variación de 10.54%.

PUBLICIDAD

Si se compara solamente el comienzo y el final de la gráfica, la gasolina de 95 avanzó 5.51%, la de 91 aumentó 6.65% y el diésel subió 2.02%. Los datos reflejan que las referencias internacionales de los productos procesados continuaron encareciéndose, aunque no todos los combustibles evolucionaron con la misma intensidad durante las dos semanas.

Las tensiones en Medio Oriente y las interrupciones en rutas petroleras estratégicas elevaron las preocupaciones sobre el abastecimiento internacional. REUTERS/Essam Al-Sudani

El petróleo también registró un avance pronunciado. Los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, divulgados mediante la Reserva Federal de San Luis, muestran que el WTI pasó de $92.15 por barril el 2 de septiembre a $107.02 el día 15, un aumento de $14.87 o aproximadamente 16.1%.

PUBLICIDAD

La trayectoria no fue completamente lineal. El WTI alcanzó $103.57 el 10 de septiembre, retrocedió a $101.27 al día siguiente y posteriormente retomó la subida. El 15 de septiembre, los futuros cerraron en $105.83 por barril, después de avanzar 4.4% durante una jornada marcada por nuevas preocupaciones sobre el suministro mundial.

El movimiento estuvo relacionado con interrupciones en la infraestructura petrolera de Arabia Saudita y mayores riesgos Reuters, la suspensión de operaciones en el puerto de Yanbu y los daños en un oleoducto estratégico elevaron el temor a una reducción de las exportaciones, mientras persistían las restricciones en el estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

El avance del WTI ayuda a explicar el nuevo ajuste en Panamá, pero no existe una relación inmediata ni idéntica entre ambos movimientos. El cálculo nacional considera principalmente los precios internacionales de la gasolina y el diésel ya procesados, además de fletes, seguros, almacenamiento, comercialización y los costos de distribución dentro del país.

Panamá revisa los precios máximos cada 14 días según las cotizaciones internacionales, los fletes y los costos de distribución. Tomada de SRTV

Panamá importa los combustibles que consume y actualiza sus precios máximos cada 14 días, por lo que las variaciones internacionales suelen reflejarse con cierto retraso. Los nuevos valores permanecerán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 2 de octubre, cuando se aplicará otra revisión basada en el comportamiento reciente del mercado energético internacional.

PUBLICIDAD