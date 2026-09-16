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Estados Unidos reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita: qué se sabe sobre sus capacidades

El secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, Troy Meink, confirmó que la Space Force cuenta con sistemas desplegados en órbita. En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont explicó qué tecnologías podrían utilizarse contra satélites

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Estados Unidos reconoció públicamente por primera vez que tiene armas de control espacial desplegadas en órbita. La confirmación fue realizada por el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, durante la conferencia Air, Space & Cyber de la Air & Space Forces Association, donde aseguró que la Space Force dispone de sistemas capaces de defender a las fuerzas estadounidenses frente a acciones hostiles de un adversario.

La declaración no incluyó detalles sobre el número, la ubicación ni las características de esos sistemas. Tampoco especificó si se trata de armas cinéticas o no cinéticas. Lo que sí confirmó Meink es que Estados Unidos ya cuenta con capacidades de “control espacial” desplegadas en órbita, una admisión que hasta ahora Washington no había realizado públicamente.

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El anuncio fue analizado por Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía, donde explicó qué implica la expresión utilizada por el funcionario estadounidense y qué tipo de sistemas podrían formar parte de esa capacidad.

Qué significa que Estados Unidos tenga armas de control espacial en órbita

El punto central de la declaración de Meink está en una expresión específica: on-orbit space control weapons, es decir, armas de control espacial desplegadas en órbita.

Estados Unidos reconoció por primera vez que la Space Force tiene armas de control espacial desplegadas en órbita (Foto AP/Matt Rourke, Billar, Archivo)
Estados Unidos reconoció por primera vez que la Space Force tiene armas de control espacial desplegadas en órbita (Foto AP/Matt Rourke, Billar, Archivo)

Para Serbin Pont, la utilización de ese término resulta significativa porque indica que no se está hablando solamente de sistemas terrestres destinados a interferir o atacar satélites, sino de capacidades que ya se encuentran físicamente en el espacio. “Eso ya da a entender que es armamento que se encuentra en el espacio”, explicó Andrei.

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La propia Space Force no precisó qué armas están involucradas. Meink se limitó a señalar que esos sistemas tienen como objetivo defender a la fuerza conjunta estadounidense frente a acciones hostiles.

Serbin Pont explicó que el concepto de space control forma parte de una doctrina que contempla la posibilidad de afectar las capacidades espaciales de un adversario. En ese marco, mencionó diferentes tecnologías que podrían utilizarse para interferir, degradar o eventualmente destruir sistemas enemigos.

“Habla de la capacidad para interrumpir, degradar y destruir los sistemas del enemigo”, señaló.

Entre las tecnologías mencionadas para afectar satélites figuran el jamming y el spoofing, que pueden interferir señales o generar información falsa
Entre las tecnologías mencionadas para afectar satélites figuran el jamming y el spoofing, que pueden interferir señales o generar información falsa

Las capacidades que podrían utilizarse contra otros satélites

Entre las posibilidades mencionadas durante la explicación aparecen los sistemas de jamming y spoofing, capaces de interferir señales o generar información falsa. En el caso de los sistemas de navegación, por ejemplo, una interferencia puede impedir que un receptor determine correctamente su posición o hacer que reciba datos erróneos.

Serbin Pont vinculó estas tecnologías con la guerra electrónica y recordó que este tipo de herramientas ya se utilizan en conflictos terrestres. La diferencia, en este caso, estaría dada por su aplicación sobre sistemas espaciales.

Otra de las posibilidades son las armas de energía dirigida, como láseres o microondas, que podrían utilizarse para afectar componentes electrónicos de un satélite. Sin embargo, el analista aclaró que la declaración de Meink no permite afirmar que alguno de esos sistemas sea efectivamente el que Estados Unidos mantiene actualmente en órbita.

También existe la posibilidad de utilizar capacidades cibernéticas contra los sistemas informáticos de un satélite. En ese caso, el ataque no necesariamente requeriría destruir físicamente el vehículo espacial.

La confirmación de armas de control espacial en órbita abrió una nueva etapa en la militarización del espacio y provocó críticas de China por una posible carrera armamentista (REUTERS/Steve Nesius)
La confirmación de armas de control espacial en órbita abrió una nueva etapa en la militarización del espacio y provocó críticas de China por una posible carrera armamentista (REUTERS/Steve Nesius)

La alternativa más directa sería un sistema cinético capaz de producir un impacto físico contra otro objeto en órbita. Serbin Pont explicó que podría tratarse, en términos generales, de un vehículo espacial diseñado para interceptar y dañar otro satélite.

La diferencia entre estas tecnologías es relevante porque no todas producen los mismos efectos. Una interferencia electrónica puede afectar temporalmente una señal, mientras que un ataque físico podría destruir el satélite y generar una gran cantidad de fragmentos alrededor de la Tierra.

Estados Unidos ya había demostrado que podía destruir satélites

La revelación de Meink no significa que Estados Unidos haya desarrollado recién ahora la capacidad de atacar objetos en órbita. Washington ya había realizado pruebas antisatélite décadas atrás.

Serbin Pont recordó especialmente un ensayo de 1985 y otro realizado en 2008. En este último caso, Estados Unidos utilizó un misil SM-3 lanzado desde un buque para destruir el satélite estadounidense USA-193, que había perdido el control y estaba destinado a reingresar a la atmósfera.

Estos antecedentes muestran que la capacidad tecnológica para alcanzar objetos en órbita no es nueva. Lo novedoso de la declaración de Meink es que un funcionario de alto nivel reconoció públicamente que existen armas de control espacial desplegadas actualmente en órbita.

Estados Unidos ya había demostrado capacidad antisatélite con pruebas en 1985 y en 2008, cuando destruyó el satélite USA-193 con un misil SM-3 (REUTERS/US Navy/Handout via Reuters)
Estados Unidos ya había demostrado capacidad antisatélite con pruebas en 1985 y en 2008, cuando destruyó el satélite USA-193 con un misil SM-3 (REUTERS/US Navy/Handout via Reuters)

La diferencia también está en el concepto de “control espacial”. La Space Force viene desarrollando desde hace años una doctrina que contempla la posibilidad de negar o degradar las capacidades espaciales de un adversario. En 2025, la fuerza publicó un documento que profundizó precisamente en ese concepto y en las operaciones destinadas a obtener superioridad en el dominio espacial.

Una nueva etapa en la militarización del espacio

La confirmación estadounidense llega en un contexto de creciente competencia militar en el espacio entre Washington, China y Rusia. Los tres países cuentan con capacidades destinadas a afectar satélites y otros sistemas espaciales, aunque la naturaleza y el grado de desarrollo de sus respectivos programas no siempre son públicos.

La reacción internacional fue inmediata. China cuestionó la decisión estadounidense y advirtió que el despliegue de armas en órbita puede alimentar una carrera armamentista espacial.

El anuncio de Meink tampoco significa que Estados Unidos haya confirmado la presencia de armas nucleares en el espacio. La declaración se refiere a armas de control espacial convencionales y no aportó información que permita identificar los sistemas específicos involucrados.

Por ahora, Washington mantiene en secreto qué armas desplegó, cuántas tiene en órbita y cuáles son sus capacidades concretas. Pero la frase pronunciada por el secretario de la Fuerza Aérea modificó un punto central: Estados Unidos ya no se limita a admitir que estudia o desarrolla armas espaciales; reconoció que tiene sistemas de control espacial desplegados en órbita.

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