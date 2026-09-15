Costa Rica registra más de 2,100 intentos de suicidio en 2026 y adolescentes concentran las tasas más altas

Costa Rica acumuló 2,123 intentos de suicidio hasta la semana epidemiológica 32 de 2026, según datos preliminares del Ministerio de Salud. crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Costa Rica contabilizó 2,123 intentos de suicidio hasta la semana epidemiológica 32 de 2026 (inicios de setiembre) una cifra que equivale a una tasa nacional de 40.7 casos por cada 100,000 habitantes, según datos preliminares de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud.

El comportamiento del evento muestra una marcada diferencia por sexo. Del total notificado, 1,366 casos correspondieron a mujeres y 757 a hombres, por lo que ellas concentraron aproximadamente el 64% de los intentos registrados, frente al 36% en la población masculina.

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El informe advierte además sobre una situación particularmente sensible entre adolescentes. Las tasas más elevadas se observan en los grupos de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, especialmente entre las mujeres.

En el grupo femenino de 10 a 14 años, la incidencia alcanzó 179.9 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que entre las jóvenes de 15 a 19 años fue de 161 por cada 100,000.

En los hombres, las tasas para esos mismos grupos fueron de 45.9 y 68.1, respectivamente.

Para las autoridades sanitarias, estos datos reflejan una mayor vulnerabilidad de la población adolescente y refuerzan la necesidad de acompañamiento familiar, educativo e institucional, así como de acceso oportuno a redes de apoyo y servicios de salud.

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Heredia lidera la incidencia provincial

La distribución territorial también muestra diferencias importantes.

Heredia registró la tasa más alta del país, con 53 casos por cada 100,000 habitantes, seguida por Limón, con 47.8, y Puntarenas, con 47.6.

Alajuela reportó una incidencia de 44.2, mientras que San José registró 38, Cartago 32 y Guanacaste 20.6.

En números absolutos, sin embargo, San José concentró la mayor cantidad de notificaciones, con 634 casos, seguido por Alajuela con 479, Heredia con 292, Puntarenas con 242, Limón con 219, Cartago con 171 y Guanacaste con 86.

El Ministerio señala que el mayor número de casos en San José puede estar relacionado, entre otros factores, con su densidad poblacional y con una mayor disponibilidad y acceso a servicios públicos y privados, lo que facilita la detección y el registro.

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La institución advierte que las diferencias entre territorios pueden responder a la interacción de factores psicosociales, económicos y determinantes sociales de la salud, entre ellos pobreza, desempleo, desigualdad, violencia, aislamiento social, falta de redes de apoyo y barreras para acceder a atención en salud mental.

Las mujeres concentraron el 64% de los casos notificados, con 1,366 episodios frente a 757 registrados en hombres. (Freepik)

Cantones con mayor riesgo

El análisis cantonal identifica a Monteverde, Orotina y San Isidro entre los territorios con las incidencias más elevadas durante el período evaluado.

De acuerdo con los datos suministrados, algunas tasas superaron ampliamente el promedio nacional, evidenciando que el riesgo no se distribuye de forma uniforme en el territorio.

En cantidad absoluta de casos, Pococí sobresale con 116 notificaciones, lo que lo convierte, según el informe, en un cantón prioritario tanto por volumen como por riesgo.

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La región rectora con la tasa más elevada fue la Pacífico Central, con 57.2 casos por cada 100,000 habitantes, seguida por Central Norte, con 49.9, Huetar Caribe, con 47,8, y Huetar Norte, con 47.1.

La Central Sur acumuló la mayor cantidad absoluta, con 562 casos, seguida por la Central Norte con 523.

Más de 390 suicidios en 2024

El análisis del Ministerio incorpora además hallazgos del I Informe Anual de Casos de Suicidio 2024, año en el que Costa Rica registró 397 muertes por suicidio.

De ellas, 319 correspondieron a hombres, equivalentes al 80.3% del total.

Los grupos de edad más afectados se ubicaron entre los 20 y 39 años, con una mayor concentración en hombres de 25 a 29 años. Entre las mujeres, el mayor número se registró en el grupo de 30 a 34 años.

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El documento también identificó cuatro casos en personas menores de 14 años, tres de ellos correspondientes a mujeres y uno a un hombre.

En cuanto a nacionalidad, 338 de las 397 personas eran costarricenses, mientras que 42 eran nicaragüenses, cinco estadounidenses y cuatro canadienses.

El informe señala asimismo que 14.4% de las personas fallecidas se encontraba desempleada, mientras que otro porcentaje importante se desempeñaba en ocupaciones elementales, servicios, comercio, construcción y actividades informales.

El Ministerio de Salud advierte que el suicidio es un fenómeno multifactorial que requiere respuestas en salud, educación, protección social y acceso oportuno a servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un problema que el Ministerio considera prevenible

Las autoridades de Salud insisten en que el comportamiento suicida no puede entenderse únicamente desde una perspectiva individual.

El informe lo define como un fenómeno “complejo y multifactorial”, vinculado con factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, económicos y de acceso a servicios.

También sostiene que el suicidio constituye “una de las principales causas de muerte prevenible” y que la vigilancia de los intentos es esencial porque un antecedente previo incrementa el riesgo de reincidencia.

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Costa Rica incorporó la vigilancia obligatoria de los intentos de suicidio al sistema nacional de notificación en 2012, lo que ha permitido acumular más de una década de información epidemiológica.

El Ministerio considera que el abordaje requiere superar una respuesta exclusivamente clínica y avanzar hacia acciones coordinadas en promoción de la salud mental, prevención, detección temprana, educación, empleo, protección social y fortalecimiento de redes comunitarias.

A escala mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente 727,000 personas mueren por suicidio cada año. En 2021 fue además la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, mientras que alrededor del 73% de los suicidios ocurrió en países de ingresos bajos y medios.

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Para las autoridades costarricenses, los datos nacionales confirman que el problema debe mantenerse como una prioridad de salud pública y que la respuesta requiere intervenciones sostenidas, especialmente entre adolescentes, jóvenes y poblaciones con mayores condiciones de vulnerabilidad.