La estrategia de líderes políticos guatemaltecos en medio de la ofensiva de Estados Unidos contra la narcopolítica: mostrarse en Washington

Oscar Rodolfo Castañeda y Nery Ramos difundieron videos desde Estados Unidos en medio de la advertencia sobre la narcopolítica y las elecciones de Guatemala de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Oscar Rodolfo Castañeda, líder del Partido de Oportunidades y Desarrollo, publicó un video desde Washington en medio de la advertencia de Estados Unidos sobre la narcopolítica y la promesa de impedir que el crimen organizado influya en las elecciones generales de Guatemala de 2027.

Castañeda, difundió imágenes grabadas dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde aparece junto a una bandera guatemalteca. La publicación se sumó a los mensajes de otros dirigentes que buscaron exhibir actividad política en territorio estadounidense mientras la Embajada de Estados Unidos en Guatemala sostiene una política de cero tolerancia frente a los vínculos entre funcionarios y estructuras criminales.

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La sede diplomática endureció esa posición el domingo 13 de septiembre con una declaración que alcanzó a toda la región: “Estados Unidos no tolera la narcopolítica en el hemisferio, y nadie está exento”. El mensaje coincidió con un período de versiones sobre posibles restricciones migratorias contra políticos guatemaltecos y advertencias de nuevas revocaciones de visas.

Castañeda, referente del partido Poder, acompañó su video con un mensaje sobre su visita a la capital estadounidense: “Trabajando por Guatemala aquí en Washington D. C.”. Frente a la bandera nacional, añadió: “Dentro del Departamento de Estado con la bandera de Guatemala. ¿Saben algo? Lo mejor está por venir”.

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Oscar Rodolfo Castañeda, líder del Parido PODER, publica un video en el que, documenta un recorrido por Washington D.C. Se observa un hombre en exteriores, cerca de letreros de calles como Massachusetts Avenue NW y Dupont Circle. Posteriormente, el mismo hombre aparece en el interior de un edificio. En este lugar, se aprecian numerosas banderas de distintas naciones colgando y banderas de Estados Unidos junto a retratos de figuras políticas, incluyendo el expresidente Donald Trump. El hombre viste un traje oscuro, camisa blanca y corbata roja. El material registra una visita a la capital de Estados Unidos. Cortesía Redes Sociales Oscar Rodolfo Castañeda

La alerta diplomática ante las elecciones de 2027

El dirigente ya se había referido días antes a la preocupación por la penetración del narcotráfico en el proceso electoral. Al valorar el pronunciamiento de la embajada, afirmó: “Es desafortunado para el proceso electoral, pero me da tranquilidad que la Embajada de Estados Unidos tuvo una postura al respecto de cero tolerancia con el narco”.

Castañeda sostuvo que el Estado no puede quedar bajo control de organizaciones criminales. “No podemos permitir que el narco se apropie del Estado, porque cuando ese momento se dé, ya no tienen que esconderse de él, porque ya lo cooptaron”, expresó.

La advertencia estadounidense se apoyó en la designación de siete exfuncionarios ecuatorianos acusados de facilitar actividades de organizaciones narcoterroristas. La medida les impide ingresar a Estados Unidos junto con sus familiares directos, según informó la sede diplomática.

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La Embajada de Estados Unidos en Guatemala ya había anticipado su preocupación a mediados de agosto. Entonces calificó de “alarmantes, pero no sorprendentes” las versiones sobre políticos guatemaltecos vinculados con el narcotráfico que intentarían mantener actividades ilícitas “en la sombra”.

Los funcionarios estadounidenses volvieron sobre el tema el 3 de septiembre, durante reuniones bilaterales centradas en seguridad. Allí señalaron que continuarán las revocaciones adicionales de visas contra personas consideradas una amenaza para las instituciones democráticas guatemaltecas.

Diputado Nery Ramos del Partido FIRMES Detrás de él se observa el edificio del Capitolio de los Estados Unidos, con cielo azul y árboles verdes. Durante el video, aparecen textos superpuestos que leen 'GUATEMALTECOS', 'SIGUEN CUESTIONANDO' y 'SOSTENDREMOS REUNIONES'. La grabación es un mensaje o comunicado que aborda asuntos relacionados con los guatemaltecos, las preguntas en curso y futuras reuniones. Redes Sociales, Nery Ramos

Nery Ramos y las versiones sobre su visa estadounidense

El diputado Nery Ramos, líder del partido FIRMES, difundió a su vez varios videos desde Estados Unidos. En una de sus publicaciones explicó que desarrollaba una agenda que incluía encuentros con guatemaltecos residentes y trabajadores en ese país.

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“El día de hoy me encuentro acá en Estados Unidos desarrollando una agenda de trabajo que incluye encuentro con nuestros hermanos guatemaltecos que viven y trabajan en este país”, manifestó Ramos. El legislador indicó que también preveía reuniones con congresistas y senadores.

El objetivo planteado por Ramos es reforzar la cooperación bilateral contra el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y los grupos terroristas. Según su explicación, esas estructuras son factores que impulsan la migración de ciudadanos guatemaltecos.

La presencia del diputado en Estados Unidos cobró atención porque a fines de agosto circularon versiones sobre una presunta cancelación de su visa. La información se difundió la noche del 27 de agosto y aseguraba que Ramos había recibido una notificación sobre una restricción, de acuerdo con La Hora.

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Ramos rechazó esa versión y aseguró que no había recibido ninguna notificación de cancelación. También recordó que especulaciones similares habían circulado durante el año anterior.

Los videos de sus reuniones programadas con legisladores estadounidenses respaldarían la posición del diputado de que se trató de un rumor sin sustento. Su actividad pública en ese país ocurrió mientras el debate sobre la narcopolítica comenzó a atravesar la carrera hacia los próximos comicios.

Además de Castañeda y Ramos, entre los precandidatos confirmados figuran Roberto Arzú, Zury Ríos, Sandra Torres y Edmond Mulet. El fiscal general, Gabriel García Luna, confirmó el 26 de agosto que el Ministerio Público recibió varias denuncias por posibles casos de narcopolítica, sin precisar cuántos expedientes permanecían abiertos.

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El Tribunal Supremo Electoral prevé convocar a elecciones generales el 22 de enero de 2027. La votación definirá la Presidencia, las diputaciones y las alcaldías de Guatemala.