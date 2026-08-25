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Nvidia negocia inversión que impulsaría la valuación de Perplexity por encima de USD 30.000 millones

Se trata de una estrategia que va más allá del suministro de infraestructura: Nvidia busca involucrarse en el éxito de productos que llegan directamente a los usuarios

Nvidia - Perplexity - IA - inversión - tecnología - 25 de agosto
La iniciativa de Nvidia de participar en una nueva ronda de financiamiento para Perplexity responde a una lógica de integración. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic)
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Nvidia negocia invertir en Perplexity, empresa de búsquedas con inteligencia artificial, en una operación que podría llevar la valuación de la startup a más de USD 30.000 millones. Este movimiento, revelado por The Information, no solo fortalecería la presencia de Nvidia en el sector de aplicaciones tecnológicas que utilizan su hardware, sino que también reactiva el debate sobre el modelo de negocio en el que los fabricantes de chips financian compañías.

Potencial impacto de la inversión de Nvidia en Perplexity y su valuación

La iniciativa de Nvidia de participar en una nueva ronda de financiamiento para Perplexity responde a una lógica de integración en diferentes niveles de la cadena de valor de la inteligencia artificial.

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Se trata de una estrategia que va más allá del suministro de infraestructura: Nvidia busca involucrarse en el éxito de productos que llegan directamente a los usuarios, ya que estos determinan la demanda de procesamiento y capacidad de cómputo a nivel global.

Nvidia busca involucrarse en el éxito de productos que llegan directamente a los usuarios. REUTERS/Dado Ruvic
Nvidia busca involucrarse en el éxito de productos que llegan directamente a los usuarios. REUTERS/Dado Ruvic

Perplexity, fundada en San Francisco en 2022, ha desarrollado una plataforma de búsquedas que responde a consultas utilizando modelos de lenguaje y accediendo a información en tiempo real.

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A diferencia de los buscadores tradicionales, su propuesta se centra en la síntesis de contenido y en respuestas conversacionales. Entre sus fundadores figuran Aravind Srinivas, con experiencia en OpenAI y Google DeepMind, y Denis Yarats, ex Microsoft y Quora.

La startup ha captado más de USD 1.700 millones en inversiones acumuladas y ya cuenta con el respaldo de Nvidia, además de fondos como New Enterprise Associates, Accel y SoftBank.

La startup ha captado más de USD 1.700 millones en inversiones acumuladas. REUTERS/Dado Ruvic
La startup ha captado más de USD 1.700 millones en inversiones acumuladas. REUTERS/Dado Ruvic

La ronda de inversión en negociación podría aumentar la valuación de Perplexity de aproximadamente USD 20.000 millones a más de USD 30.000 millones, reflejando el creciente interés del mercado por empresas que buscan transformar el acceso a la información en internet y compiten con gigantes como Google.

Este tipo de operación plantea una cuestión relevante: hasta qué punto la demanda de infraestructura y servicios de inteligencia artificial es genuinamente sustentable, y cuánto depende del flujo de capital que circula entre las mismas compañías tecnológicas.

La participación de Nvidia en el financiamiento de sus propios clientes puede generar dudas sobre la independencia y la sostenibilidad de la demanda generada en el sector.

La inversión de Nvidia en Perplexity podría posicionar a la startup como un actor de peso en el rubro de las búsquedas con inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic
La inversión de Nvidia en Perplexity podría posicionar a la startup como un actor de peso en el rubro de las búsquedas con inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic

La inversión de Nvidia en Perplexity podría posicionar a la startup como un actor de peso en el rubro de las búsquedas con inteligencia artificial. Además, permitiría a Nvidia fortalecer su relación con una plataforma que depende de su tecnología y que podría convertirse en un punto de entrada para millones de consultas impulsadas por IA.

El modelo de negocio de la inteligencia artificial y la relación Nvidia-Perplexity

El vínculo entre Nvidia y Perplexity se explica principalmente por la importancia de la inferencia en la economía digital de la inteligencia artificial. La inferencia es el proceso por el cual un modelo previamente entrenado es capaz de generar respuestas o ejecutar tareas tras recibir una solicitud del usuario.

Cada consulta realizada en plataformas como Perplexity requiere recursos de cómputo significativos. Si la base de usuarios aumenta o la aplicación suma nuevas funciones y agentes que completen tareas más complejas, la demanda de infraestructura crece proporcionalmente.

El vínculo entre Nvidia y Perplexity se explica principalmente por la importancia de la inferencia en la economía digital de la IA. REUTERS/Dado Ruvic
El vínculo entre Nvidia y Perplexity se explica principalmente por la importancia de la inferencia en la economía digital de la IA. REUTERS/Dado Ruvic

En marzo, Perplexity firmó un acuerdo plurianual con CoreWeave, empresa de servicios de computación en la nube que cuenta con el respaldo de Nvidia. Además, según informes, la compañía planea incorporar CPU Vera, otro desarrollo de la fabricante de chips.

Así, Nvidia tiene la posibilidad de invertir en una firma que utiliza procesamiento provisto por actores afines a su ecosistema y que depende directamente de hardware fabricado por ella.

Este modelo presenta un beneficio estratégico: si Perplexity logra consolidar su negocio, Nvidia obtendría beneficios como accionista y también mantendría exposición directa al crecimiento de la demanda de infraestructura de inteligencia artificial.

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