Sociedad

Condenaron a ocho años de prisión al dueño de dos dogos que mataron a una adolescente de 15 años en Córdoba

José Nieto fue declarado culpable de homicidio simple con dolo eventual por la Cámara Primera del Crimen y fue detenido en la sala al momento del veredicto. La menor de edad falleció producto de las heridas que le provocaron los animales en un salvaje ataque en 2023

José Nieto, de 58 años, fue declarado culpable de homicidio simple con dolo eventual por la Cámara Primera del Crimen y detenido en la sala al momento del veredicto. La fiscal había pedido nueve años, la querella doce, y la defensa reclamó la absolución
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José Nieto, de 58 años, era el dueño de dos dogos que en julio de 2023 atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros, una adolescente de 15 años que paseaba por el barrio Estación Flores en la ciudad de Córdoba. Finalmente, el hombre fue condenado este martes a ocho años de prisión efectiva por la Cámara Primera del Crimen. El tribunal lo declaró culpable de homicidio simple con dolo eventual y ordenó su detención en la sala, al momento mismo de la lectura del veredicto.

La condena es la primera de su tipo en la provincia y tiene un solo antecedente a nivel nacional: en La Plata, el dueño de un pitbull recibió ocho años de prisión por la muerte de un niño de dos años en 2014. En Córdoba, el proceso contra Nieto arrancó con la primera audiencia el 26 de agosto pasado y continuó el 31 del mismo mes. La escala penal para el delito imputado iba de ocho a 25 años de cárcel; el tribunal decidió aplicar el mínimo.

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El tribunal estuvo integrado por los jueces José Pueyrredón —quien presidió la audiencia—, Mario Capdevila y Gustavo Ispani. La fiscal Milagros Gorgas había pedido nueve años de prisión y sostuvo que Nieto conocía el peligro que representaban sus animales: contravenciones previas así lo acreditaban y, según la fiscalía, las autoridades lo habían notificado de las medidas de seguridad exigidas.

A pesar de eso, dejó a los dogos sueltos porque no adecuó el cerramiento de su propiedad para impedir que salieran. La querella, por su parte, había solicitado 12 años de cárcel por la misma figura penal. La defensa, en el extremo opuesto, pidió la absolución por el beneficio de la duda y, de manera subsidiaria, reclamó que el hecho fuera calificado como homicidio culposo, una figura con pena menor.

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Antes de que se leyera el veredicto, el tribunal le dio la palabra a Nieto. Fue la primera vez que el imputado pidió perdón públicamente. “Lo que pasó ese día fue una terrible pérdida. No pude hacer nada porque no estuvo a mi alcance”, dijo, según informó La Voz. Y agregó: “No quise que pasara esto. Mi familia pasó por muchas cosas. Soy parco, pero tengo sentimientos”. Nieto también fue condenado a pagar un resarcimiento de 34 millones de pesos a la familia de Trinidad en concepto de daño moral y otros perjuicios. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 6 de octubre.

Condenaron a ocho años de prisión al dueño de los dos dogos que mataron a una adolescente de 15 años en Córdoba
El imputado pidió perdón públicamente por primera vez antes de conocerse el veredicto, y fue detenido en la sala al momento de la condena

Sofía Ballesteros, la madre de Trinidad, estuvo presente durante toda la audiencia con una foto de su hija en la mano. Al inicio, tomó la palabra: “Es difícil estar acá. Hoy es importante porque es remover el pasado”. Pidió justicia por su hija y también por sus hermanos. “Ellos preguntan por ella todo el tiempo. Ella era una niña perfecta. Le sacaron todo su futuro. Destruyeron una familia. Pido justicia, no quiero que haya más Trini”, dijo.

Tras escuchar la condena, Sofía respondió al pedido de perdón de Nieto con firmeza: “Él no me tiene que pedir perdón a mí, sino a mi hija. Yo a ella no la tengo más. Él tiene su familia completa. Destruyó una familia, destruyó a sus hermanos”, afirmó en declaraciones al Noticiero Doce. Y sobre el fallo, añadió: “Se hizo justicia por Trini. Estoy muy contenta porque va a descansar en paz. No se va a superar nunca su muerte, pero ella va a ser la voz de otros niños, para que no siga pasando lo que está pasando”.

El abogado que representó a la familia, Carlos Nayi, consideró que la sentencia marca un antes y un después. “Es un precedente desde el punto de vista legal y judicial. La justicia de Córdoba da el ejemplo. Este es un fallo que da una señal y siembra responsabilidad”, declaró al ser consultado por La Voz tras conocerse el veredicto.

También dijo: “Un animal poderoso exige un dueño responsable. Cuando la responsabilidad desaparece, la potencia deja de ser una característica del perro y se transforma en un peligro para toda la comunidad”. Y cerró: “No buscamos venganza sino justicia. Y este juicio lo tuvo”.

El tribunal aplicó el mínimo de la escala penal prevista para el homicidio simple con dolo eventual, que iba de ocho a veinticinco años de cárcel
El tribunal aplicó el mínimo de la escala penal prevista para el homicidio simple con dolo eventual, que iba de ocho a veinticinco años de cárcel

El ataque ocurrió el 9 de julio de 2023. Trinidad salió de su casa en el barrio Estación Flores y caminó unas cuadras junto con su mascota. Al llegar a calle Bucarest al 4.800, los dos dogos de Nieto la atacaron.

Los vecinos escucharon los gritos y fueron en su auxilio, pero dos de ellos también resultaron heridos: uno recibió mordeduras en el rostro y otro en el brazo. El servicio de emergencias 107 asistió a la adolescente y la trasladó al Hospital de Urgencias, donde murió pocas horas después por la gravedad de las heridas.

El caso movilizó a la sociedad cordobesa y derivó en cambios concretos en el marco normativo local. El Concejo Deliberante de la ciudad sancionó la ordenanza 13.321, denominada “Trinidad” en homenaje a la adolescente. La norma creó el Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), obligó a los dueños de esos animales a contratar un seguro contra terceros, obtener una licencia de tenencia y habilitó al municipio a incautarlos ante incumplimientos. También modificó las ordenanzas 9.575, 11.006 y 12.468, que regulan animales domésticos, animales de compañía y el Código de Convivencia de la ciudad, respectivamente.

Sin embargo, los ataques continuaron. En lo que va de 2026 se registraron 12 agresiones de PPP hasta el 7 de septiembre, y cuatro niños murieron como consecuencia de ataques de ese tipo de animales.

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