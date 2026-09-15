Economía

Milei presenta hoy el proyecto de Presupuesto 2027: cuáles son las expectativas de los especialistas

Este martes el Gobierno va a girar a la Cámara de Diputados sus estimaciones de ingresos y gastos para el próximo año además de lo que espera que pase con las variables macroeconómicas clave

Emisión de deuda Blomberg
El presidente Javier Milei no irá al Congreso para la presentación del proyecto de presupuesto 2027.
Guardar

El Gobierno girará hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto 2027, dentro del plazo previsto para la presentación de la iniciativa. El texto expondrá las proyecciones oficiales sobre las principales variables macroeconómicas en un año electoral. Hay expectativa por una posible incorporación de la iniciativa de shutdown -un freno a la prestación de servicios del sector público- que el presidente Javier Milei anunció en una cadena nacional como mecanismo ante déficits fiscales consecutivos.

La presentación del proyecto pondrá a disposición los supuestos con los que el Poder Ejecutivo elaboró las cuentas para 2027. La inflación, el nivel de actividad, los ingresos del Estado, el saldo fiscal y la cotización del dólar serán referencias centrales para el análisis del texto. El año próximo habrá elecciones, por lo que se prestará atención a la estimación oficial para el tipo de cambio hacia diciembre y a los mecanismos fiscales que el Gobierno podría proponer para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

PUBLICIDAD

A diferencia de los dos primeros años, en esta oportunidad, Milei no asistirá al Congreso para presentar el Presupuesto. Este lunes, el presidente mantuvo una reunión con el gabinete, aunque allí no se abordaron en detalle los números del proyecto, según pudo saber Infobae. El tratamiento de esas cifras quedó previsto para la reunión de mesa política del martes, antes del envío formal de la iniciativa a la Cámara de Diputados.

Inflación en 20%

Luego de las complicaciones que tuvo este año el Gobierno para consolidar la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la expectativa estará puesta en que proyección da el oficialismo para el próximo año. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central, la mediana de las respuestas calculó una inflación de 20,5% para 2027. Esa proyección se ubicó por debajo del 30% estimado para 2026, por lo que implicaría una desaceleración de casi 10 puntos porcentuales (p.p.).

PUBLICIDAD

Las consultoras proyectan que la inflación se va a ubicar en torno al 20% en 2027. (Foto: Reuters/Francisco Loureiro)
Las consultoras proyectan que la inflación se va a ubicar en torno al 20% en 2027. (Foto: Reuters/Francisco Loureiro)

La consultora C&T Asesores Económicos proyectó una inflación por debajo del 20% para el año próximo. La previsión quedó levemente por debajo de la mediana de 20,5% que relevó el BCRA. En Invecq consideran que será del 22%. Ambas estimaciones privadas anticipan una desaceleración frente al 30% previsto para 2026, pero difieren respecto del nivel exacto que podría alcanzar el indicador.

El futuro del dólar

El presupuesto también permitirá conocer a cuánto proyecta el Gobierno que cerrará el dólar en diciembre de 2027. Esa cifra generará atención porque el próximo año tendrá elecciones y porque los argentinos suelen dolarizar sus carteras como mecanismo de cobertura en períodos electorales. La cotización de cierre formará parte de las previsiones macroeconómicas que acompañarán las estimaciones de inflación, actividad, recaudación y resultado fiscal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que 2027 no tendrá una dinámica propia de un año electoral en materia cambiaria o al menos no será lo mismo que en los comicios legislativos del 2025 por los respaldos con lo que van a contar entre ellos, el swap Estados Unidos y China además de una mayor compra de reservas del BCRA. Pese a ello, en el mercado esperan con ansias saber cuál es la proyección oficial respecto al tipo de cambio.

Mayor crecimiento del PBI

En materia de actividad económica, el REM estimó que el PBI crecerá 2,9% en 2027. Ese cálculo se ubicó por encima del 2,1% proyectado para 2026, lo que supone una expectativa de aceleración en el crecimiento de la economía. La evolución del producto será una de las variables centrales del presupuesto, ya que se relaciona con los ingresos tributarios que espera recaudar el Estado y con la estimación general de recursos disponible para el próximo ejercicio.

C&T Asesores Económicos presentó una estimación más elevada para la actividad. La consultora calculó que el PBI crecerá 3,4% en 2027, por encima del 2,9% que surge de la mediana de respuestas del REM. Aunque en Invecq consideran que será de 2,5%. La diferencia entre ambas proyecciones muestra que las expectativas privadas no son uniformes, aunque las dos previsiones contemplan una expansión de la actividad durante el año electoral.

El dato oficial de crecimiento será relevante para interpretar los cálculos de recaudación que acompañen el presupuesto. Un mayor nivel de actividad puede influir en la expectativa de ingresos públicos, mientras que las previsiones de inflación también forman parte de esa estimación.

¿Incluye shutdown?

El resultado del Sector Público Nacional (SPN) será otro de los puntos que deberá precisar el proyecto oficial. La mediana de las respuestas del REM estimó que el SPN alcanzará $18,4 billones en 2027, frente a los $15,4 billones calculados para este año. La diferencia nominal entre ambas cifras es de $3 billones.

La estimación del resultado fiscal adquiere un peso adicional por la posibilidad de que el proyecto incluya el mecanismo de shutdown anunciado por Milei. La propuesta vincula la continuidad de un déficit fiscal durante varios meses con la activación de restricciones automáticas sobre actividades estatales, gastos, contratos, incorporaciones de personal y transferencias discrecionales a las provincias. El texto que llegue al Congreso permitirá establecer si esa iniciativa formará parte del presupuesto o si el Gobierno definirá otro camino legislativo para su tratamiento.

Durante la cadena nacional, Javier Milei explicó que el proyecto de shutdown buscará establecer consecuencias automáticas si el resultado fiscal permanece en déficit durante varios meses seguidos. El Presidente sostuvo que el Congreso tendría algunas semanas para llevar las cuentas al equilibrio. Si ese objetivo no se cumpliera dentro de ese período, entraría en vigencia el shutdown, de acuerdo con la descripción que realizó el mandatario al presentar la idea del “grillete fiscal”.

Cadena Nacional del Presidente Javier Milei, junto al Ministro de Economía, Luis Caputo; el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el Presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el Vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.
En la cadena nacional, Milei adelantó que el proyecto de shutdown prevé restricciones automáticas ante déficits fiscales. (Foto: Presidencia)

Milei afirmó que los políticos no tienen incentivos para cuidar el bolsillo de los argentinos porque, según dijo, no son quienes pagan las consecuencias de los desequilibrios. “Este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las paga”, expresó durante la cadena nacional. Según su explicación, el mecanismo buscará que la situación fiscal tenga efectos sobre la estructura de funcionamiento del Estado y sobre los salarios de las principales autoridades políticas mientras dure una situación de déficit que no fuera corregida.

El presidente detalló que, durante la vigencia del shutdown, se paralizarían las actividades no esenciales del Estado, se congelarían los gastos nuevos y no se adjudicarían contratos. Además, no se tomaría personal y se frenarían las transferencias discrecionales a las provincias. A esas medidas se sumaría la suspensión de los salarios del presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, los secretarios y los subsecretarios. Milei sostuvo que esos funcionarios no cobrarían “un solo peso de sueldo” mientras estuviera activo el mecanismo.

En la misma cadena nacional, Milei indicó que la eventual ley de shutdown dejaría expresamente exceptuadas varias funciones y prestaciones estatales. Entre ellas mencionó las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y los servicios penitenciarios. De acuerdo con esa explicación, las restricciones previstas no alcanzarían a esas áreas, pese a la paralización de las actividades definidas como no esenciales.

Temas Relacionados

Javier MileiPresupuestoCongresoInflaciónDólarPBIÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Factores que frenan la recuperación económica

La estrategia oficial para contener precios desalienta el uso de divisas guardadas, retrasa decisiones de compra y deja anuncios millonarios con ingresos efectivos mucho menores a los prometidos

Factores que frenan la recuperación económica

El Gobierno enfrenta vencimientos por USD 4.000 millones hasta diciembre: de dónde saldrán los dólares para pagar la deuda

Los analistas descuentan un desembolso pendiente del FMI por USD 1.000 millones al que se le podrían sumar un nuevo préstamo, las privatizaciones y las colocación del bono A029

El Gobierno enfrenta vencimientos por USD 4.000 millones hasta diciembre: de dónde saldrán los dólares para pagar la deuda

Jornada financiera: las acciones y los bonos argentinos operaron dispares por el clima de cautela en el exterior

Wall Street bajó ante las dudas por los desarrollos de IA y una nueva suba del petróleo. El S&P Merval cedió 0,5%, los ADR terminaron mixtos y los bonos cayeron 0,6%, con un riesgo país en los 490 puntos. El BCRA compró solo USD 12 millones en el mercado

Jornada financiera: las acciones y los bonos argentinos operaron dispares por el clima de cautela en el exterior

Más de 1.500 personas, cinco cuadras de fila y horas de espera para postularse a 14 puestos de trabajo en Berazategui

La apertura de un restaurante convocó a una multitud de aspirantes para cubrir vacantes en un local gastronómico. En diálogo con Infobae en Vivo, el dueño del establecimiento aseguró que se vive una situación “muy parecida al 2001″

Más de 1.500 personas, cinco cuadras de fila y horas de espera para postularse a 14 puestos de trabajo en Berazategui

El Banco Provincia lanzó un plan para comprar autos 0 km o usados hasta en 72 cuotas: quiénes pueden acceder y a qué tasa

La iniciativa contempla montos de $50 millones, tasas en UVA desde 6% nominal anual y una gestión digital que se inicia en concesionarias adheridas

El Banco Provincia lanzó un plan para comprar autos 0 km o usados hasta en 72 cuotas: quiénes pueden acceder y a qué tasa

DEPORTES

Un prestigioso medio europeo puso de portada a Messi como uno de los cinco candidatos al Balón de Oro: el gran ausente

Un prestigioso medio europeo puso de portada a Messi como uno de los cinco candidatos al Balón de Oro: el gran ausente

Boxeó con un permiso especial desde la cárcel, sufrió un duro nocaut y la decisión arbitral generó polémica

Las 21 medallas que consiguió Argentina en el segundo día de los Juegos Suramericanos: cómo está en el ranking

El gesto de una fanática del Atlético de Madrid que sorprendió a Julián Álvarez tras su cortocircuito con el club

La confesión de Lavezzi sobre la depresión que sufrió tras el retiro y la ayuda que recibió de Messi: “No tenía cómo llenar el vacío”

TELESHOW

Antonio Carrizo, la voz de la radio, a 100 años de su nacimiento

Antonio Carrizo, la voz de la radio, a 100 años de su nacimiento

Gran Hermano tiene a sus dos finalistas: quién fue eliminada el lunes y quedó tercera en medio de un escándalo

Darío Barassi presentó a su hija Emilia por primera vez en televisión: “Te amo, mi amor”

Luana Fernández, exjugadora de Gran Hermano, habló por primera vez de su adicción al juego: “Apostaba bastante plata”

La palabra de Marcela Tinayre sobre el alta médica de Mirtha Legrand: “Quiere reponerse”

INFOBAE AMÉRICA

El dictador Kim Jong-un reafirmó su apoyo a Rusia y prometió ampliar la cooperación militar en plena guerra con Ucrania

El dictador Kim Jong-un reafirmó su apoyo a Rusia y prometió ampliar la cooperación militar en plena guerra con Ucrania

Brigada cubana en Italia, bajo denuncia por posibles abusos laborales del régimen

Algunos rusos están huyendo al extranjero, alegando temor al reclutamiento y a la pérdida de libertad

Sustentan presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 2026-2027

República Dominicana: Monorriel de Santiago alcanza el 95% de avance de obra y tendrá sus primeras pruebas en octubre