Las 21 medallas que consiguió Argentina en el segundo día de los Juegos Suramericanos: cómo está en el ranking

Argentina cosechó 21 medallas en el segundo día de los Juegos Suramericanos

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Argentina cerró el segundo día de competencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un total de 21 medallas: nueve de oro, cuatro de plata y ocho de bronce, cifra que mantuvo a la delegación local en el segundo puesto del medallero general.

La jornada tuvo como protagonistas a Isabel Di Tella y Augusto Servello, ambos campeones en esgrima, además de los oros de Cecilia Dieleke y Macarena Ceballos en natación, el título por equipos en gimnasia artística y las goleadas de las selecciones de hockey sobre césped. En ciclismo de montaña, Joel Fernando Contreras ganó la medalla dorada en la prueba Cross-Country Olímpico masculino, mientras que Agustín Durán no completó la carrera. En la rama femenina, Lucía Miralles finalizó quinta y María Agustina Apaza terminó séptima.

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La delegación local llegó a esta cita con más de 4.000 atletas provenientes de 15 países, distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas, con subsedes en Rosario, Santa Fe y Rafaela hasta el 26 de septiembre. Del total de pruebas, 26 otorgan clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Así quedó el medallero tras el segundo día de los Juegos Suramericanos

La esgrima le dio a Argentina dos títulos en la misma jornada. Isabel Di Tella se consagró campeona en espada individual femenino al vencer 15-12 a la peruana María Doig en la final, luego de superar en semifinales a la paraguaya Gabriela Viveros por 15-14 y en cuartos a la chilena Analía Fernández por 15-12. Su compatriota Josefina Méndez había quedado eliminada en octavos de final tras caer 13-15 ante la brasileña Laura Correia.

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En florete individual masculino, Augusto Servello conquistó la medalla dorada al imponerse 15-10 sobre su compañero de equipo Andrea Nigosanti, que se quedó con la plata. Servello había superado en semifinales al peruano Alessio Fukuda por 15-12, mientras que Nigosanti había eliminado en semifinales al chileno Leopoldo Alarcón por 15-8.

La natación volvió a ser una de las principales fuentes de medallas para el equipo nacional. Cecilia Dieleke, de 16 años, ganó los 100 metros espalda con un tiempo récord para los Juegos Suramericanos de 1:00.61 y, con la posta de 4x100 metros combinados femenina, alcanzó su tercer oro en dos jornadas, la mayor cosecha individual del equipo argentino hasta ese momento. Antes había ganado los 50 metros espalda el domingo, con un tiempo de 28s38 que representó récord de los Juegos ODESUR.

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Macarena Ceballos se quedó con el oro en los 200 metros espalda, mientras que Martina Barbeito completó el podio con el bronce. José Materano sumó otra medalla de bronce en los 100 metros espalda masculino, y Laila Chain obtuvo la plata en los 400 metros combinados. En los 50 metros mariposa, Santiago Grassi, que había establecido récord de los Juegos Suramericanos en la serie clasificatoria, terminó segundo en la final y se colgó la plata, mientras que Ulises Cazau fue tercero y sumó el bronce.

Goleadas de Las Leonas y Los Leones en el debut del hockey

El hockey sobre césped tuvo un arranque contundente para las dos selecciones argentinas. Las Leonas, vigentes campeonas del mundo, golearon 14-0 a Paraguay en su primer partido del certamen. Horas más tarde, Los Leones golearon 22-0 a Perú en su presentación. Ambos equipos volverán a jugar este martes.

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En gimnasia artística, el seleccionado femenino se consagró campeón en la prueba por equipos con 208,706 puntos, y cortó una hegemonía brasileña de más de tres décadas en esa prueba. El equipo estuvo integrado por Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Fila Dalinger, María Delfina Estoco, Rocío Saucedo y Julieta Lucas.

En la competencia individual All Around, Julieta Lucas obtuvo su segundo oro de la jornada con 52,435 puntos, apenas 0,084 unidades por encima de la brasileña Gabriela Boucas, que se quedó con la plata. Acosta completó el podio con 51,501 puntos y se colgó el bronce.

Oro en esports con Daniela Arias y podios en simuladores

En esports, Daniela Arias se consagró campeona en EA Sports FC femenino tras vencer 2-1 a la peruana Patricia Pérez en la final, después de haber superado 2-0 a la colombiana Cindy Espinoza en semifinales. En la rama masculina de ese mismo videojuego, Lautaro Zubiría avanzó a semifinales tras vencer 8-6 al chileno Claudio Olhaberry en cuartos de final.

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En Assetto Corsa GT, Bruno Coleff obtuvo la medalla de plata, mientras Paola Chiaraviglio finalizó sexta. El seleccionado de Valorant masculino avanzó en la fase de grupos tras vencer 13-1 y 13-3 a Paraguay, y 13-9 y 13-5 a Colombia.

Bronce por equipos en adiestramiento ecuestre

El equipo argentino de adiestramiento ecuestre, integrado por Diane Amendolara, Verónica Malberti, Federico Michelis, Leonardo Godoy y Fiorella Mengani, obtuvo la medalla de bronce por equipos.

Naiara Sagasti sumó bronce en patinaje de velocidad

En patinaje de velocidad, Naiara Sagasti se quedó con la medalla de bronce en los 1000 metros sprint individual femenino. En la misma prueba, Micaela Siri finalizó octava. En 200 metros contra meta individual, Fernanda Illanes clasificó sexta a la serie 2, donde terminó segunda por detrás de la chilena Romina Pérez.

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Otras disciplinas: boxeo, vóley de playa, pentatlón y patinaje artístico

En boxeo, Melanie Martínez venció 3-2 a la brasileña Tatiana Chagas y Lucía Muello se impuso 5-0 a la venezolana Youly Leon, ambas en cuartos de final hasta 54 y 65 kilogramos respectivamente. En la misma instancia, Pedro Arjona cayó 0-5 ante el venezolano Alfonso Parra en la categoría hasta 90 kilogramos.

El vóley de playa tuvo resultados mixtos: en la rama femenina, Argentina cayó 0-2 ante Paraguay y 1-2 ante Venezuela, mientras que en masculino perdió 1-2 con Brasil y venció 2-0 a Bolivia con la dupla Tomás y Nicolás Capogrosso.

En pentatlón moderno, la ronda de clasificación de esgrima individual femenino tuvo a Catalina Serio en la segunda posición con 24 victorias y ocho derrotas. En patinaje artístico, Juan Segundo Rodríguez lideró el programa corto masculino con 77,10 puntos, seguido por su compatriota Donato Mastroianni en el tercer lugar, mientras que en la rama femenina Micaela Lopetegui terminó segunda y Valentina Longo tercera.

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En bochas, Milagros Pereyra y Renzo Farías vencieron 12-9 a la dupla paraguaya en la ronda Rafa Volo mixto, y Romina Bolatti se impuso 13-3 a Sol Gómez Medina también ante Paraguay. En levantamiento de pesas, Ramiro Palumbo finalizó cuarto en la categoría de 60 kilogramos masculino y María Sol Moya terminó cuarta en 53 kilogramos femenino.

El medallero tras dos jornadas

Al cierre del primer día de competencia, Argentina se había ubicado en el segundo lugar del medallero general con 11 medallas: tres de oro, una de plata y siete de bronce, por detrás de Brasil, que lideraba con 28 preseas. Con las 21 medallas sumadas en la segunda jornada, la delegación argentina consolidó su posición en el segundo puesto del medallero en un certamen que se extenderá hasta el 26 de septiembre.

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