El gesto de una fanática del Atlético de Madrid que sorprendió a Julián Álvarez tras su cortocircuito con el club

La simpatizante consultó por la recuperación del delantero, quien respondió con calma y autografió una imagen

Guardar

Julián Álvarez tuvo un gesto particular con una hincha del Atlético de Madrid durante un breve cruce que protagonizó mientras estaba a bordo de su auto. El delantero argentino frenó junto a una mujer y un niño que llevaba la camiseta del equipo colchonero, aceptó una foto y un fibrón para dejarles un recuerdo y conversó unos segundos con ambos. La escena ocurrió después de una semana compleja para el futbolista, quien quedó fuera de la convocatoria para el partido de este domingo ante la Real Sociedad por una sobrecarga muscular.

La mujer aprovechó el encuentro para preguntar por el estado físico del atacante, que había abandonado el entrenamiento del sábado antes de su conclusión. “Hola Julián, ¿cómo estás de la lesión como te encuentras?”, le manifestó la simpatizante. Álvarez respondió “bien bien” y acompañó sus palabras con un gesto de aprobación, antes de firmar la foto que le habían alcanzado junto al niño.

PUBLICIDAD

La hincha también quiso saber si el argentino podría regresar pronto a las canchas, ante un calendario que presenta partidos importantes para el conjunto rojiblanco. “Mejor, ¿crees que vas a poder llegar para el partido del miércoles o del domingo?”, le consultó. Además agregó: “Eres el mejor, ánimo”. El futbolista agradeció el mensaje y continuó su camino tras haber compartido ese momento con los dos fanáticos del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez sufrió una sobrecarga muscular que lo obligó a perderse el partido ante Real Sociedad

El gesto se produjo en medio de un período de transferencias agitado para la Araña. El delantero recibió múltiples sondeos, entre ellos del PSG y el Arsenal, aunque su foco estuvo puesto en un posible salto al Barcelona. El Atlético de Madrid no quiso negociar con la dirigencia blaugrana, en una disputa mediática que dejó al jugador en el centro de la discusión durante las últimas semanas.

PUBLICIDAD

La situación también tuvo impacto en el empate ante el Villarreal por la Liga de España, partido en el que Álvarez ingresó desde el banco de suplentes. El argentino fue silbado y hostigado por sectores de todo el estadio, en un contexto marcado por las versiones sobre su futuro.

“Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró en la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes, los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy”, comunicó el club rojiblanco en la mañana del domingo. El anuncio se difundió instantes antes de que la delegación partiera hacia el norte de España para enfrentar a la Real Sociedad.

PUBLICIDAD

La evolución del futbolista argentino será determinante para conocer su regreso al campo de juego (Reuters/Jason Cairnduff)

Al tratarse de una sobrecarga y no de una lesión de mayor entidad, la evolución del atacante será determinante para conocer cuándo podrá volver a jugar. Álvarez había disputado el miércoles ante el Liverpool su primer partido como titular y completo en la temporada, por lo que el cuerpo médico actuará con cautela. Si no llega en condiciones para el próximo partido del Atlético en casa ante Osasuna, el objetivo sería tenerlo a punto para el clásico frente al Real Madrid, que finalizó con la victoria del Colchonero por 3-0.

El encuentro ante el equipo blanco está programado para el siguiente domingo en el estadio Metropolitano, donde Pablo Barrios y Alexander Sorloth también son duda. Más allá de la preocupación inmediata en el Atlético de Madrid, el estado físico de Álvarez genera atención de cara a la próxima ventana internacional. Entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, la selección argentina disputará sus primeros amistosos tras el Mundial 2026, con entre dos y tres partidos previstos cuyos rivales aún no se confirmaron oficialmente (Bolivia, Burkina Faso y Benín asoman como los posibles contrincantes).

PUBLICIDAD