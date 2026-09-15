Boxeó con un permiso especial desde la cárcel, sufrió un duro nocaut y la decisión arbitral generó polémica

El bonaerense se impuso mediante un fallo unánime tras cuatro asaltos, ante el representante local que solicitó una autorización para el combate

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El salteño Mauro Herrera, conocido como el Titán, cayó por puntos ante el bonaerense José Centurión en una pelea disputada el viernes 11 de septiembre en el Microestadio Delmi, de Salta. El combate terminó con un duro nocaut sufrido por el boxeador local en el cuarto round y con una polémica decisión arbitral: el réferi detuvo la cuenta de recuperación, la reanudó tras recibir señas desde afuera del ring y permitió que una persona ajena a la esquina asistiera a Herrera, en una situación que el reglamento del boxeo prohíbe de manera expresa.

El permiso especial para salir de la cárcel

Herrera compite mientras permanece privado de la libertad en la Unidad Carcelaria N°7 de Cerrillos. Para disputar su segunda presentación como profesional, el boxeador obtuvo una autorización especial que le permitió salir de manera provisoria del penal y subir al ring. Según la organización del evento, se trata del único boxeador profesional del país que continúa compitiendo en esa condición.

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En la previa del combate, Herrera había hablado sobre su preparación. “Me estoy preparando bien, a pulmón, pero llegamos bien para la pelea de este viernes, gracias a Dios”, declaró el boxeador, de acuerdo con El Tribuno. También anticipó su intención de buscar la definición antes del límite: “Buscaré ganar por nocaut, pero eso lo dejo para vivirlo arriba del ring. Voy a darlo todo”, afirmó.

El Huracán Centurión venció al Titán Herrera

Una cuenta que se extendió a 23 segundos

El combate, pactado a cuatro rounds, tuvo tres caídas de Herrera que resultaron determinantes en la decisión de los jueces. La más discutida se produjo tras un golpe que dejó al salteño en el piso: en ese momento, una persona ajena al cuerpo técnico lo asistió desde fuera del ring, una acción vedada por el reglamento mientras un boxeador se encuentra en el conteo del árbitro.

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Las imágenes del combate mostraron además que el réferi detuvo momentáneamente la pelea, aunque continuó con la cuenta después de recibir indicaciones desde afuera del cuadrilátero. El cronómetro registró 23 segundos de conteo, más del doble de los diez segundos que el reglamento establece como límite para una cuenta de protección.

El combate generó controversia por una situación inusual en el ring pero finalizó con el triunfo del Huracán

Centurión ganó por decisión unánime

Pese a las irregularidades registradas durante el combate, los tres jueces coincidieron en otorgarle el triunfo a Centurión por decisión unánime. El resultado marcó la segunda presentación profesional de Herrera desde que retomó su carrera en el boxeo bajo su actual situación judicial.

La derrota no impidió que el Titán fuera uno de los nombres centrales de la velada, que marcó el regreso del boxeo profesional al Microestadio Delmi y reunió a una importante cantidad de espectadores. Su presencia concentró la atención tanto por el permiso especial que necesitó para competir como por el desenlace controvertido de la pelea ante un rival bonaerense.

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