Deportes

Boxeó con un permiso especial desde la cárcel, sufrió un duro nocaut y la decisión arbitral generó polémica

El salteño Mauro Herrera cayó por puntos ante José Centurión en el Microestadio Delmi, en una pelea que despertó fuertes cuestionamientos por el accionar del árbitro. Los detalles

El bonaerense se impuso mediante un fallo unánime tras cuatro asaltos, ante el representante local que solicitó una autorización para el combate
Guardar

El salteño Mauro Herrera, conocido como el Titán, cayó por puntos ante el bonaerense José Centurión en una pelea disputada el viernes 11 de septiembre en el Microestadio Delmi, de Salta. El combate terminó con un duro nocaut sufrido por el boxeador local en el cuarto round y con una polémica decisión arbitral: el réferi detuvo la cuenta de recuperación, la reanudó tras recibir señas desde afuera del ring y permitió que una persona ajena a la esquina asistiera a Herrera, en una situación que el reglamento del boxeo prohíbe de manera expresa.

El permiso especial para salir de la cárcel

Herrera compite mientras permanece privado de la libertad en la Unidad Carcelaria N°7 de Cerrillos. Para disputar su segunda presentación como profesional, el boxeador obtuvo una autorización especial que le permitió salir de manera provisoria del penal y subir al ring. Según la organización del evento, se trata del único boxeador profesional del país que continúa compitiendo en esa condición.

PUBLICIDAD

En la previa del combate, Herrera había hablado sobre su preparación. “Me estoy preparando bien, a pulmón, pero llegamos bien para la pelea de este viernes, gracias a Dios”, declaró el boxeador, de acuerdo con El Tribuno. También anticipó su intención de buscar la definición antes del límite: “Buscaré ganar por nocaut, pero eso lo dejo para vivirlo arriba del ring. Voy a darlo todo”, afirmó.

Pelea entre Titán Herrera y El Huracán Centurión
El Huracán Centurión venció al Titán Herrera

Una cuenta que se extendió a 23 segundos

El combate, pactado a cuatro rounds, tuvo tres caídas de Herrera que resultaron determinantes en la decisión de los jueces. La más discutida se produjo tras un golpe que dejó al salteño en el piso: en ese momento, una persona ajena al cuerpo técnico lo asistió desde fuera del ring, una acción vedada por el reglamento mientras un boxeador se encuentra en el conteo del árbitro.

PUBLICIDAD

Las imágenes del combate mostraron además que el réferi detuvo momentáneamente la pelea, aunque continuó con la cuenta después de recibir indicaciones desde afuera del cuadrilátero. El cronómetro registró 23 segundos de conteo, más del doble de los diez segundos que el reglamento establece como límite para una cuenta de protección.

El combate generó controversia por una situación inusual en el ring pero finalizó con el triunfo del Huracán
El combate generó controversia por una situación inusual en el ring pero finalizó con el triunfo del Huracán

Centurión ganó por decisión unánime

Pese a las irregularidades registradas durante el combate, los tres jueces coincidieron en otorgarle el triunfo a Centurión por decisión unánime. El resultado marcó la segunda presentación profesional de Herrera desde que retomó su carrera en el boxeo bajo su actual situación judicial.

La derrota no impidió que el Titán fuera uno de los nombres centrales de la velada, que marcó el regreso del boxeo profesional al Microestadio Delmi y reunió a una importante cantidad de espectadores. Su presencia concentró la atención tanto por el permiso especial que necesitó para competir como por el desenlace controvertido de la pelea ante un rival bonaerense.

Temas Relacionados

Mauro Titán HerreraJosé El Huracán CenturiónDeportes-ArgentinaBoxeo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 21 medallas que consiguió Argentina en el segundo día de los Juegos Suramericanos: cómo está en el ranking

La delegación albiceleste cosechó nueve preseas de oro, cuatro de plata y ocho de bronce en la segunda jornada de la cita que se lleva a cabo en Santa Fe

Las 21 medallas que consiguió Argentina en el segundo día de los Juegos Suramericanos: cómo está en el ranking

El gesto de una fanática del Atlético de Madrid que sorprendió a Julián Álvarez tras su cortocircuito con el club

La aficionada coincidió con el delantero argentino en un encuentro casual junto a su vehículo, luego de la incertidumbre por su recuperación

El gesto de una fanática del Atlético de Madrid que sorprendió a Julián Álvarez tras su cortocircuito con el club

La confesión de Lavezzi sobre la depresión que sufrió tras el retiro y la ayuda que recibió de Messi: “No tenía cómo llenar el vacío”

“Con Leo tengo una amistad especial, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica”, elogió al ex capitán de la selección argentina

La confesión de Lavezzi sobre la depresión que sufrió tras el retiro y la ayuda que recibió de Messi: “No tenía cómo llenar el vacío”

El fallo en el caso Cristian Pavón que hizo caer el pase de Matías Galarza a Boca Juniors: la postura de Talleres de Córdoba

La Cámara Nacional de Apelaciones ordenó a la entidad cordobesa restituir 2,5 millones de dólares al Xeneize, un litigio que terminó por trabar la llegada del mediocampista al club de la Ribera

El fallo en el caso Cristian Pavón que hizo caer el pase de Matías Galarza a Boca Juniors: la postura de Talleres de Córdoba

“Todo pagado”: un ex Boca contó los gestos desconocidos de Messi con el plantel cuando viajó a jugar un amistoso ante Barcelona

Leo Jara reveló durante una entrevista los entretelones de la participación del Xeneize en la Copa Joan Gamper de 2018

“Todo pagado”: un ex Boca contó los gestos desconocidos de Messi con el plantel cuando viajó a jugar un amistoso ante Barcelona

MALDITOS NERDS

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

BlizzCon 2026: Repasamos los anuncios importantes del evento

‘Haunted Hotel’ vuelve a Netflix en octubre con ocho episodios y Abaddon

Nalua Studio revive ‘Gley Lancer: Overdrive’ con un remake previsto para 2027

David Corenswet encarna a John Tuggle en el avance de ‘Corazón de Gigante’

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift en los Emmy 2026: así fue su cameo junto a Olivia Benson de ‘La ley y el orden’

Taylor Swift en los Emmy 2026: así fue su cameo junto a Olivia Benson de ‘La ley y el orden’

Mariska Hargitay imita a Nicole Kidman en los Emmy 2026: así reaccionó la actriz

Sydney Sweeney pierde más de 200.000 seguidores tras el comercial que indignó a varias deportistas

Premios Emmy 2026: ‘Widow’s Bay’ arrasa en la ceremonia al ganar la mayoría de las estatuillas

Gillian Anderson reveló que es pansexual: “En mi juventud tuve relaciones con mujeres”

INFOBAE AMÉRICA

¿“En Cuba es ilegal pescar”? El video que abrió el debate sobre las licencias y restricciones

¿“En Cuba es ilegal pescar”? El video que abrió el debate sobre las licencias y restricciones

Dispensarían multas municipales en El Salvador y la capital podría recuperar USD 136 millones a través de una ley transitoria

“Guatemala somos todos”: himno, cadetes, memoria de huracanes y dictaduras, el discurso de Bernardo Arévalo y la promesa de una transformación larga

El Salvador reporta alta concentración de polvo del Sahara y este seguirá hasta el miércoles

Costa Rica busca reforzar cooperación en seguridad y sistema penitenciario con Guatemala y Emiratos Árabes Unidos