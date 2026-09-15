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La confesión de Lavezzi sobre la depresión que sufrió tras el retiro y la ayuda que recibió de Messi: “No tenía cómo llenar el vacío”

“Con Leo tengo una amistad especial, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica”, elogió al ex capitán de la selección argentina

Ezequiel Lavezzi
Lavezzi blanqueó que sufrió depresión tras su retiro del fútbol
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El argentino Ezequiel Lavezzi reconoció que atravesó un cuadro de depresión al finalizar su carrera futbolística y que debió internarse en una clínica para tratarlo. “Cuando dejé de jugar llegó un vacío y no había nada para llenarlo”, explicó el exjugador del Napoli y de la selección argentina en el programa Fenomeni, el ciclo de Prime Sport conducido por Luca Toni.

El Pocho reveló que sigue trabajando para superar ese período. “Tuve problemas de depresión, estuve internado en una clínica, estoy tomando medicamentos y haciendo un tratamiento. De a poco me estoy recuperando”, relató. La familia ocupó un lugar central en ese proceso, en particular el nacimiento de su hijo: “La llegada de mi hijo me cambió la vida, me da mucha alegría y me hace sentir vivo, me dio la fuerza para seguir adelante”.

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Lavezzi repasó también las decisiones que marcaron su trayectoria deportiva. En 2007, tras sus primeros pasos en el fútbol argentino, tenía la posibilidad de fichar por la Juventus, que iba a compartir su pase con el Udinese. Sin embargo, optó por Napoli “para seguir las huellas de Maradona”.

Ezequiel Lavezzi
El Pocho Lavezzi reveló que Messi y otras figuras del fútbol lo ayudaron en momentos duros

El recibimiento de la ciudad lo sorprendió desde el primer momento. “El impacto con Napoli fue una locura, no esperaba tanta gente ni tanto calor”, contó. El propio jugador recordó una anécdota que reflejó ese fervor: el primer día que salió a comprar zapatillas, el negocio debió cerrar sus puertas y llamar a la policía para poder sacarlo del local. “Ahí entendí que Napoli era algo distinto”, afirmó.

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Después de cinco temporadas en el club del sur de Italia, en 2012 Lavezzi decidió pasar al Paris Saint-Germain. El Inter de Milán también lo pretendía, pero el delantero prefirió no continuar en el fútbol italiano para no afectar el vínculo con la afición de Napoli.

“Irme de Napoli fue muy difícil, hoy lo extraño mucho”, reconoció. Y agregó: “Me recibieron como si fuera un hijo de ellos, como uno más”. Sobre la decisión final, explicó: “Cuando me fui podría haber ido al Inter, pero elegí un club extranjero porque no quería traicionar a la gente ni ir a otro equipo italiano”.

El vínculo con Diego Maradona también tuvo un capítulo aparte en el relato de Lavezzi, primero como ídolo y luego como entrenador de la selección argentina. “Era un hombre especial”, dijo el exdelantero, quien recordó las charlas informales con el Diez durante las concentraciones: “De noche venía a la habitación a hablar con los jugadores, con él podíamos hablar de todo”.

Uno de esos encuentros quedó grabado en su memoria. Durante las Eliminatorias al Mundial 2010, en medio de un problema familiar, Maradona notó su angustia y le dio un consejo directo: le pidió que volviera de inmediato a su casa y que no perdiera a su familia.

Lavezzi transformó su experiencia personal en un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares. “A quien sufre le digo que con humildad y ganas se puede salir”, sostuvo. “El mundo del fútbol estuvo muy cerca de mí, muchísimos me acompañaron, como Messi, Agüero, Paolo Cannavaro”, agregó el Pocho.

La amistad con Lionel Messi ocupa, según sus palabras, un lugar particular. “Con él tengo una amistad especial, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica”, cerró el exdelantero, que hoy concentra su atención en el vínculo con sus hijos: “Quiero compartir buenos momentos con ellos y estar en forma ante sus ojos”.

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