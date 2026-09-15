Los servicios aumentaron por encima de la inflación en el último año: cuáles son los gastos que más presionan sobre el bolsillo

Electricidad, gas y otros combustibles subieron 55,4% interanual en el Gran Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En agosto, la inflación fue del 1,7%, un dato que el Gobierno celebró por tratarse del registro más bajo en 14 meses y del menor para ese mes desde 2017. Sin embargo, la cifra expresa un promedio: los servicios aumentaron por encima de ese nivel y algunos rubros acumulan subas del 50% en el último año. Esa dinámica afecta el bolsillo de los argentinos y reduce el ingreso disponible para consumos recreativos.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 21,3% en los primeros ocho meses del año y 33,5% en los últimos 12 meses. La cifra de agosto quedó en línea con las proyecciones del mercado y resultó 0,4 puntos porcentuales (p.p.) menor al 2,1% que registró julio. La división con la mayor suba mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 2,8%, seguida por Educación, con 2,5 por ciento. En el otro extremo, Recreación y cultura no mostró variaciones y Prendas de vestir y calzado cayó 0,6 por ciento.

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La diferencia entre el índice general y algunos gastos regulares de los hogares se observa con mayor precisión en los datos regionales. En el Gran Buenos Aires (GBA), el nivel general de precios acumuló una suba de 33,7% entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Por encima de ese promedio quedaron vivienda y servicios públicos, transporte, comunicación, educación, bienes y servicios varios, restaurantes y hoteles, además de algunos segmentos de alimentos. En los rubros asociados a tarifas y movilidad, las distancias superaron los 10 p.p. y, en dos casos, se ubicaron por encima de los 20 p.p..

El peso de las tarifas

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 45,3% en el GBA durante los últimos 12 meses. La variación superó por 11,6 p.p. el incremento de 33,7% del nivel general de la región. Dentro de ese grupo, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 55,4%, con una diferencia de 21,7 p.p. frente a la inflación general del GBA. El dato mostró que los aumentos de los servicios públicos estuvieron por encima de la desaceleración que reflejó el índice general durante agosto.

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Los gastos asociados a la vivienda también quedaron por encima del promedio regional. Alquiler de la vivienda y gastos conexos subió 42% en el período analizado, mientras que el alquiler de la vivienda aumentó 42,7 por ciento. Ambas variaciones se ubicaron por encima del 33,7% que marcó el nivel general del GBA. En otras regiones, la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró incrementos de 49,3% en la Pampeana, 74,5% en el Noreste, 50,1% en el Noroeste, 50,8% en Cuyo y 50,9% en la Patagonia.

Transporte más de 50%

La división Transporte registró una suba del 38,6% en el último año en GBA, 4,9 p.p. por encima del nivel general regional. La diferencia fue mayor en los gastos de movilidad cotidiana. El transporte público aumentó 52,1%, por lo que quedó 18,4 p.p. arriba del promedio de precios del GBA. Los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar subieron 50%, con una brecha de 16,3 p.p. frente al 33,7% del índice general.

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El transporte público acumuló un aumento de 52,1% entre agosto de 2025 y agosto de 2026.(Foto: Luciano González)

La suba del transporte público en el GBA responde, en gran parte, a la política de actualización del boleto de colectivo que aplica el Gobierno de la provincia de Buenos Aires de 2 p.p. más el último dato de inflación, aunque algunos meses se autorizaron incremento de 10%, que llevaron a que el boleto ya se ubique por arriba de los $1.100 en septiembre.

El transporte público también acumuló aumentos elevados en otras regiones. La suba llegó a 53,5% en la Pampeana, 25,6% en el Noreste, 54,4% en el Noroeste, 52,8% en Cuyo y 42% en la Patagonia. Los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar registraron alzas de 46,2% en la Pampeana, 51,4% en el Noreste, 53,3% en el Noroeste, 55,1% en Cuyo y 57,5% en la Patagonia.

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Educación, comunicación y salud

La división Educación aumentó 41,8% en el GBA entre agosto de 2025 y agosto de 2026, una variación 8,1 p.p. superior al nivel general de la región. En el plano interanual, la variación de Educación en el GBA fue inferior a la del Noreste, que alcanzó 43,4%, y a la del Noroeste, que llegó a 44,5 por ciento.

En Comunicación, el aumento acumulado durante los últimos 12 meses fue de 38,2% en el GBA. Los servicios de telefonía e internet subieron 38,6%, una cifra 4,9 p.p. por encima de la inflación general de la región. La división registró aumentos de 35,9% en la Pampeana, 34% en el Noreste, 36,3% en el Noroeste, 35,3% en Cuyo y 34,5% en la Patagonia. El GBA mostsró la mayor suba regional en este segmento.

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La división Salud aumentó 33,3% en el GBA, apenas por debajo del 33,7% del nivel general. Sin embargo, los gastos de prepagas subieron 33,7%, el mismo porcentaje que el promedio regional, mientras que los productos medicinales, artefactos y equipos para la salud avanzaron 30,3 por ciento.

Para los analistas el aumento de los servicios por arriba de la inflación impacta sobre el ingreso disponible de los argentinos. (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

“En agosto, la categoría de servicios que publica el Indec aumentó 2% contra 1,7% que fue el aumento del nivel general de precios. Nosotros, además, con las categorías desagregadas que publica el Indec, calculamos un índice para ver los servicios públicos y ese índice tuvo una suba de 2,7% en agosto y en los últimos 12 meses subió casi 50% contra 33,5% que subió el IPC”, afirmó Alejandro Giacoia, economista de EconViews. La brecha entre el indicador de la consultora y la inflación nacional rondó los 16,5 puntos porcentuales.

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“Subieron bastante más rápido esos componentes que el promedio de todos los precios de la canasta”, sostuvo el economista. Giacoia señaló que estos consumos tienen una demanda poco flexible y vinculó esa evolución con los recursos que permanecen disponibles después de los pagos mensuales. “Dado que se tratan de servicios que son bastante inelásticos, eso hace que el ingreso disponible caiga porque hay que destinar una mayor parte del ingreso a cubrir esos gastos y quedan menos para consumo en otros tipo de bienes y servicios más recreativos”, explicó.

El ingreso disponible es el dinero que queda en los hogares después de pagar impuestos, servicios y gastos esenciales. Es el monto que las personas pueden destinar al consumo, el ahorro o actividades recreativas.

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En la misma línea, Manuel Cerdán, analista de Invecq, señaló que los servicios aumentaron 42% en el último año, frente a una suba de 29% en los bienes y de 34% en la inflación general. Dentro de los servicios, identificó a los servicios públicos como el grupo con las mayores variaciones: electricidad, gas y agua aumentaron 56% en promedio, mientras que el transporte público avanzó 51 por ciento.

“Esto se explica porque, pese al avance registrado en la corrección tarifaria desde diciembre de 2023, las tarifas todavía están lejos de cubrir el costo real de los servicios”, indicó. Cerdan agregó que, de acuerdo con los datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), la cobertura promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó 55% del costo total. El agua fue el único servicio que llegó a cubrir el 100% de su costo, según la información citada por el analista.

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