Luana Fernández, exjugadora de Gran Hermano, habló por primera vez de su adicción al juego: “Apostaba bastante plata”

Luana Fernández habló por primera vez de su ludopatía vinculada al juego online tras su salida de Gran Hermano: Generación Dorada (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

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Luana Fernández reconoció haber atravesado un cuadro de ludopatía vinculado al juego online, en una charla que mantuvo en Cortá por Lozano (Telefe) luego de su salida de Gran Hermano: Generación Dorada. La exparticipante del reality de Telefe hizo la revelación de manera casi accidental, al mencionar al pasar su relación con las apuestas, lo que llevó a la conductora a profundizar sobre el tema.

“Perdón, dijiste al pasar lo del juego”, señaló Vero Lozano al notar el comentario de la joven, y de inmediato consultó de manera directa sobre su situación. “¿Tenías ludopatía?”, preguntó la conductora, a lo que Fernández respondió sin dudar: “Sí”. Ceferino Reato, también presente en el estudio, remarcó la vigencia de esta problemática entre los sectores más jóvenes de la población. “Es una patología muy frecuente hoy en día”, señaló Lozano, mientras Reato agregó: “Y en los jóvenes”.

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Luana Fernández contó que decidió dejar las apuestas antes de entrar a Gran Hermano y prometió no volver a jugar al salir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exparticipante del reality, que fue finalista de esta última edición y quedó en el cuarto lugar, explicó que había tomado la decisión de dejar el juego antes de ingresar a la casa más famosa del país. “Me gusta mucho el juego, pero prometí que si entraba a Gran Hermano, obviamente cuando salga no iba a tocar más”, relató Luana, quien además confirmó que su vínculo con las apuestas se desarrollaba principalmente a través de plataformas digitales. “Online, sí, sí, sí”, respondió ante la consulta de Lozano sobre esa modalidad de juego.

Consultada sobre los montos que llegó a apostar diariamente, la joven admitió haber perdido sumas considerables de dinero. “Jugaba bastante plata”, reconoció, y precisó que las apuestas se realizaban en moneda extranjera. “En dólares todo. Perdí bastante”, afirmó, ante la pregunta directa de la conductora sobre si había perdido mucho dinero en el proceso.

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Reato quiso saber en qué modalidades de juego se concentraba la exparticipante, ante lo cual ella detalló su preferencia por los juegos de azar por sobre otras alternativas que requieren mayor estrategia. “El poker no, porque es como muy de pensar y la verdad que a mí me gusta más el azar”, explicó la ex GH, y enumeró las opciones con las que solía apostar. “Jugaba a la ruleta, las maquinitas, o sea, a los slots”, detalló, a lo que agregó también el punto y banca y los dados como parte de su rutina de apuestas.

Fernández explicó que empezó a jugar por la moda de las plataformas de apuestas online y que luego quedó enganchada

Juariu, quien también participó de la entrevista, indagó sobre el origen de esa conducta y le preguntó si había comenzado a jugar por necesidad económica o como una simple distracción. Luana explicó que el inicio se dio en un contexto de moda social vinculado a las plataformas de apuestas online. “Fue como un juego, porque estaba de moda en su momento. Entonces entré, empecé a jugar, me fue bien, porque al principio como que te engaña la casa y después te termina sacando más de lo que vos pusiste”, relató la joven, quien reconoció el mecanismo de enganche que generan este tipo de plataformas. “Entonces fue como un juego y me enganché. La verdad es que me enganché”, agregó.

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Consultada sobre si recurrió a préstamos de terceros durante los momentos en los que se quedaba sin dinero para continuar apostando, Fernández lo negó de manera categórica. “No”, respondió, y remarcó que contaba con ingresos propios para sostener esa actividad. “Yo tenía mi plata”, afirmó la exparticipante, quien había señalado la existencia de un circuito de prestamistas vinculado a esta problemática entre los jóvenes que atraviesan cuadros de ludopatía.

Reato profundizó sobre la magnitud del fenómeno en la actualidad y apuntó contra la falta de regulación estatal en torno a las plataformas de apuestas online. “La verdad que los gobiernos están haciendo un desastre con esto de favorecer todo el juego online. No hay ningún control”, sostuvo el periodista, ante lo cual Lozano coincidió en remarcar la facilidad de acceso a este tipo de sitios. “Es muy fácil”, señaló la conductora, frase que la propia Fernández confirmó desde su experiencia personal. “Lamentablemente, es muy fácil”, cerró la exparticipante del reality.

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