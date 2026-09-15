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Gran Hermano tiene a sus dos finalistas: quién fue eliminada el lunes y quedó tercera en medio de un escándalo

La última gala antes del cierre dejó armado el duelo por el premio mayor en una gala a pura tensión. El miércoles 16 de septiembre se conocerá a la ganadora de Generación Dorada

Charlotte Caniggia quedó eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada y dejó definida la final entre Yisela “Yipio” Pintos y Solange “Sol” Abraham (Video: GH, Telefe)
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Charlotte Caniggia quedó eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada este lunes 14 de septiembre, en la última gala previa a la definición del certamen. Con esta salida, el reality de Telefe dejó conformado el versus final entre Yisela “Yipio” Pintos y Solange “Sol” Abraham, quienes disputarán el título el miércoles 16 de septiembre.

La emisión del lunes comenzó con Santiago del Moro al frente de una gala especial, en la que mostró a las tres finalistas imágenes de la tribuna repleta de seguidores con carteles de apoyo. Tras un repaso por el recorrido de cada una dentro de la casa, el conductor confirmó en primer lugar que Yipio se convertía en la primera finalista oficial del certamen, lo que desató una reacción de fuerte emoción en la participante uruguaya. “No pudo aguantar tanta emoción y se agarró de los pelos”, relató la producción del ciclo sobre el momento, que llevó a Del Moro a recomendarle que se retirara a la habitación para descargar la ansiedad.

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Santiago del Moro confirmó a Yipio como primera finalista de Gran Hermano en una gala con tribuna y apoyo del público
Santiago del Moro confirmó a Yipio como primera finalista de Gran Hermano en una gala con tribuna y apoyo del público

Con ese resultado, el mano a mano quedó planteado entre Caniggia y Abraham. Finalmente, Del Moro confirmó que la eliminada de la noche era la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, quien obtuvo el 10,7% de los votos positivos del público, el porcentaje más bajo entre las tres jugadoras que restaban en competencia.

Antes de abandonar la casa, Caniggia le dedicó un mensaje de aliento a Yipio, con quien mantenía una buena relación dentro del juego. “Amiga, rompela, ojalá ganes, te quiero”, le dijo la mediática a su compañera. La despedida generó tensión con Abraham, quien le reprochó no haberse despedido de ella de la misma manera. “Saludá, Charlotte, no seas maleducada”, lanzó Sol en ese momento, en medio del clima de euforia que se vivía en el estudio tras la definición.

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Charlotte Caniggia dejó la casa de Gran Hermano con el 10,7% de los votos positivos, el porcentaje más bajo entre las tres finalistas
Charlotte Caniggia dejó la casa de Gran Hermano con el 10,7% de los votos positivos, el porcentaje más bajo entre las tres finalistas

La voz GH se despidió de Caniggia con palabras de reconocimiento hacia su paso por el certamen. “Salís siendo una ganadora. Quiero agradecerte tu buena onda, tu simpatía, el humor que tenés porque siempre tuviste muy buen humor, y eso es muy importante. Por sobre todas las cosas, tuve en mi casa a una gran persona”, expresó la voz del reality. Caniggia respondió con humildad sobre su recorrido dentro del juego. “Llegué bastante lejos, no me tenía fe. Gracias a toda la gente que me bancó siempre, los amo”, sostuvo la participante, antes de retirarse con un premio de 10 millones de pesos por su tercer puesto.

Apenas Charlotte salió de la casa, la tensión entre las dos finalistas quedó completamente expuesta. A solas, Yipio y Sol retomaron una discusión que ya venía sosteniéndose desde semanas atrás, esta vez con la definición del certamen de por medio. “El versus se te dio”, le lanzó Sol a su rival, en referencia al resultado que acababa de confirmarse. Yipio le respondió de inmediato con un reproche directo: “El que no quisiste aceptar”. Abraham redobló la apuesta con una frase que buscó marcar distancia de cualquier acusación de juego sucio. “No, querida. Cagona no soy. Que gane el juego y no el odio”, sostuvo, en un cruce que resumió la enemistad que ambas sostuvieron durante buena parte de la temporada.

Yipio y Sol reanudaron su enfrentamiento tras la salida de Charlotte Caniggia y expusieron la rivalidad que marcaron durante la temporada de Gran Hermano (Video: GH, Telefe)

Con la casa ya reducida a las dos finalistas, tanto Yipio como Sol aprovecharon las horas posteriores a la gala para dirigirse directamente a sus seguidores y pedir el respaldo del público de cara a la votación decisiva del miércoles. Ambas jugadoras redoblaron la exposición de sus estrategias personales en la recta final, conscientes de que el resultado quedará exclusivamente en manos de la audiencia de Telefe.

Yipio acumuló dos instancias de mano a mano superadas durante toda la temporada, mientras que Sol Abraham enfrentó cinco versus, la mayor cantidad entre todos los participantes de esta edición. Esa trayectoria dentro de las placas de eliminación se suma ahora a la instancia decisiva, en la que el público de Telefe definirá a la ganadora a través de la votación positiva.

Además de la definición del título, Yipio se aseguró un premio adicional: la participante se quedará con dos viviendas prefabricadas, una obtenida meses atrás por un desafío dentro del juego y otra por su clasificación a la final, independientemente del resultado que obtenga el miércoles. Según había manifestado la propia jugadora, esas casas serán instaladas en el terreno de la vivienda de su madre, en Uruguay.

La gran final de Gran Hermano: Generación Dorada se realizará este miércoles 16 de septiembre, cuando Del Moro revele los porcentajes oficiales de la votación entre Yipio y Sol. La ganadora se llevará un premio de 70 millones de pesos, más los intereses generados en una billetera virtual, además de una vivienda, mientras que la subcampeona se quedará con 20 millones de pesos. De confirmarse el triunfo de cualquiera de las dos finalistas, el certamen argentino tendrá a su primera ganadora mujer después de 19 años, ya que la última en lograrlo había sido Marianela Mirra, en la edición 2007.

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