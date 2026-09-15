Tecno

Ashley St. Clair, exesposa de Elon Musk, afirma que rechazó USD 40 millones para no hablar de su relación y su hijo

La declaración aparece en el documental de Alex Gibney, presentado en el Festival de Venecia, donde la escritora explicó que priorizó la honestidad y el ejemplo para su familia

Durante la presentación del largometraje, la autora detalló que la propuesta contemplaba una suma inicial y transferencias mensuales a cambio de mantener en privado asuntos vinculados con su vida familiar - crédito @Variety/X

Guardar

Ashley St. Clair afirmó que rechazó una propuesta de USD 40 millones para firmar un acuerdo de confidencialidad sobre su relación y el hijo que tuvo con Elon Musk. La declaración aparece en el documental Musk, de Alex Gibney, proyectado en el Festival de Venecia el y Previsto para estrenarse el 16 de octubre de 2026.

Ashley St. Clair. La madre de un hijo de Elon Musk asegura que rechazó una oferta millonaria para no hablar de su relación - REUTERS/Yves Herman
Ashley St. Clair. La madre de un hijo de Elon Musk asegura que rechazó una oferta millonaria para no hablar de su relación - REUTERS/Yves Herman

Su testimonio importa porque traslada al ámbito público una negociación privada vinculada con una de las figuras más influyentes de la tecnología. También, amplía el debate sobre X, la red social adquirida por Musk en 2022, cuya actividad y decisiones editoriales han generado cuestionamientos políticos y sociales. St. Clair sostiene que la plataforma alimenta una “división deliberada” con efectos fuera de internet.

PUBLICIDAD

La vida familiar de Elon Musk se incorpora al análisis de su poder - EFE/EPA/ Chip Somodevilla / Pool
La vida familiar de Elon Musk se incorpora al análisis de su poder - EFE/EPA/ Chip Somodevilla / Pool

Cuál fue el acuerdo de silencio que pretendía Musk

Según relató St. Clair, ella y Musk tuvieron un hijo en 2024. La relación terminó poco después, de acuerdo con su versión. El entorno del empresario le ofreció un pago inicial de 40 millones de dólares y una mensualidad de 100.000 dólares a cambio de suscribir un documento de confidencialidad. La propuesta económica fue retirada cuando ella se negó a aceptar esas condiciones.

En la presentación del largometraje en Venecia, St. Clair explicó que rechazó el acuerdo por el ejemplo que quería dar a sus hijos. “Nunca se debe anteponer el bienestar material a decir la verdad”, expresó. La participante señaló que una oferta de ese tamaño obliga a valorar el alcance de cada declaración y la responsabilidad de hacerla pública después.

PUBLICIDAD

“Una legión de hijos” aseguró Musk

El documental incluye un mensaje que Musk habría enviado a St. Clair antes del nacimiento de su hijo. En ese texto, según su testimonio, el empresario expresó que necesitaba una “legión de hijos antes de la Guerra Civil”. La frase se incorpora a un retrato que examina sus posiciones públicas y la influencia que mantiene desde sus empresas y servicios tecnológicos. Gibney construye esa mirada.

Ashley St. Clair relata que el entorno de Musk le ofreció dinero por un acuerdo de confidencialidad sobre su relación - REUTERS/Yves Herman
Ashley St. Clair relata que el entorno de Musk le ofreció dinero por un acuerdo de confidencialidad sobre su relación - REUTERS/Yves Herman

St. Clair también cuestionó la actuación de Musk en X. Durante el encuentro con la prensa, afirmó que no se puede ignorar lo que ocurre en la plataforma, porque sus publicaciones y aportaciones avivan conflictos que, a su juicio, no existen en el mundo real. Añadió que esa dinámica puede producir consecuencias catastróficas si no hay regulación, controles y una respuesta colectiva.

Al margen de las declaraciones de Ashley St. Clair en el documental, Elon Musk mantiene una relación pública y distante con otra de sus hijas, Vivian Wilson. El conflicto se remonta a 2022, cuando la joven cambió legalmente su nombre y su identidad de género, dejó de utilizar el apellido Musk y adoptó Wilson, el de su madre, Justine Wilson. En ese trámite manifestó que no deseaba mantener ningún vínculo con su padre.

Las diferencias se profundizaron por las posturas del empresario sobre la identidad transgénero. Vivian Wilson se ha convertido en una voz pública dentro de la comunidad LGTBIQ+, mientras Musk ha cuestionado políticas de inclusión y ha realizado declaraciones críticas sobre estos asuntos.

La incómoda reacción de Vivian Wilson, la hija de Elon Musk a la que repudia por ser trans, cuando la prensa española le pregunta por su padre en Ibiza (EFE)
El caso también reavivó la atención sobre las tensiones familiares de Elon Musk, incluida su relación distante con Vivian Wilson y sus diferencias públicas sobre la identidad de género - (EFE)

La campaña de Desigual, titulada Born to disobey, fue interpretada como una referencia indirecta a esa tensión. En el anuncio, Vivian aparece junto a un robot que representa la eficiencia tecnológica, aunque muestra límites ante situaciones que requieren creatividad, intuición y autonomía. La pieza fue leída como una crítica simbólica al universo empresarial de Musk, ligado a la inteligencia artificial, la robótica y la tecnología.

Las declaraciones de St. Clair y el distanciamiento de Vivian Wilson muestran que la influencia de Musk trasciende sus empresas y sus decisiones tecnológicas. Su papel al frente de X, Tesla y SpaceX mantiene bajo escrutinio cada intervención pública, mientras los conflictos familiares y las críticas sobre su discurso amplían el debate sobre los límites de poder de los empresarios que controlan plataformas con impacto global.

Temas Relacionados

Elon MuskAshley ClairDocumental MuskDólaresTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Amazon se asocia con OpenAI para llevar anuncios de sus marcas a ChatGPT

La alianza comenzará con empresas seleccionadas en Estados Unidos y permitirá que los anunciantes del gigante minorista aparezcan dentro de las respuestas del chatbot

Amazon se asocia con OpenAI para llevar anuncios de sus marcas a ChatGPT

La ONU advierte sobre los peligros de la IA: de cortes de agua a armas de destrucción masiva

La alerta de la ONU se suma a las advertencias de líderes como Dario Amodei de Anthropic, Sam Altman de OpenAI y Elon Musk, quienes piden frenar el desarrollo de la IA

La ONU advierte sobre los peligros de la IA: de cortes de agua a armas de destrucción masiva

El Tesla Semi llega a Europa casi una década después de su anuncio: todos los detalles

La versión europea del Semi corresponde al modelo de acceso de autonomía estándar, conocido como Standard Range

El Tesla Semi llega a Europa casi una década después de su anuncio: todos los detalles

Apple Intelligence llega con dictado más preciso, edición avanzada en Fotos y una nueva app para Siri

La app Fotos incorpora modelos de imagen más avanzados que amplían las posibilidades de edición sin alterar el momento original en que fue capturada la imagen

Apple Intelligence llega con dictado más preciso, edición avanzada en Fotos y una nueva app para Siri

Cómo preparar el iPhone antes de actualizar a iOS 27: guía paso a paso

El primer control, que demora apenas un minuto, consiste en confirmar que el modelo de iPhone sea compatible con la nueva versión del sistema

Cómo preparar el iPhone antes de actualizar a iOS 27: guía paso a paso

DEPORTES

Un prestigioso medio europeo puso de portada a Messi como uno de los cinco candidatos al Balón de Oro: el gran ausente

Un prestigioso medio europeo puso de portada a Messi como uno de los cinco candidatos al Balón de Oro: el gran ausente

Boxeó con un permiso especial desde la cárcel, sufrió un duro nocaut y la decisión arbitral generó polémica

Las 21 medallas que consiguió Argentina en el segundo día de los Juegos Suramericanos: cómo está en el ranking

El gesto de una fanática del Atlético de Madrid que sorprendió a Julián Álvarez tras su cortocircuito con el club

La confesión de Lavezzi sobre la depresión que sufrió tras el retiro y la ayuda que recibió de Messi: “No tenía cómo llenar el vacío”

TELESHOW

Gran Hermano tiene a sus dos finalistas: quién fue eliminada el lunes y quedó tercera en medio de un escándalo

Gran Hermano tiene a sus dos finalistas: quién fue eliminada el lunes y quedó tercera en medio de un escándalo

Darío Barassi presentó a su hija Emilia por primera vez en televisión: “Te amo, mi amor”

Luana Fernández, exjugadora de Gran Hermano, habló por primera vez de su adicción al juego: “Apostaba bastante plata”

La palabra de Marcela Tinayre sobre el alta médica de Mirtha Legrand: “Quiere reponerse”

Julián Weich confirmó su boda secreta con Jennifer De la Rosa, su pareja desde hace 7 años: “Estamos casados”

INFOBAE AMÉRICA

Brigada cubana en Italia, bajo denuncia por posibles abusos laborales del régimen

Brigada cubana en Italia, bajo denuncia por posibles abusos laborales del régimen

Algunos rusos están huyendo al extranjero, alegando temor al reclutamiento y a la pérdida de libertad

Sustentan presupuesto del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 2026-2027

República Dominicana: Monorriel de Santiago alcanza el 95% de avance de obra y tendrá sus primeras pruebas en octubre

La violencia machista en todo su esplendor: ¿cuál es el límite de la literatura para retratar un femicida