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Darío Barassi presentó a su hija Emilia por primera vez en televisión: “Te amo, mi amor”

La niña se sumó al piso de ¡Ahora caigo! para peinar a un participante luego del blooper de su papá. El momento

La niña se sumó al piso de ¡Ahora caigo! para peinar a un participante luego del blooper de su papá con el pantalón. El momento (Video: Ahora caigo/ Eltrece)
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Darío Barassi protagonizó un blooper en ¡Ahora Caigo! (Eltrece) al romperse el pantalón durante una de las consignas del programa. El conductor advirtió el desperfecto después de tirarse al piso para bromear con un participante y, entre risas, le pidió disculpas a su hija Emilia, de 7 años, que estaba en el estudio y tuvo su primera aparición en TV.

La escena ocurrió mientras Barassi comentaba las zapatillas de Toy Story que llevaba uno de los concursantes. Al agacharse para hacer una demostración, el pantalón se rompió y el equipo del ciclo reaccionó de inmediato. “¿Podés dejar de hacer esas cosas que rompés todos los pantalones, por favor?”, le dijeron desde el piso. El conductor se tomó el incidente con humor y hasta mostró el agujero ante las cámaras, lo que provocó risas en el estudio.

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emilia darío barassi
Darío Barassi mostró por primera en TV a Emilia, su hija de 7 años, en ¡Ahora caigo! (¡Ahora caigo!, Eltrece)

En medio de las bromas, el animador buscó a Emilia, su hija, y le dedicó unas palabras por el papelón que acababa de protagonizar. “Emi, mi amor, ponete los anteojos. Perdón, hija, porque papá es así. Te amo, mi amor”, expresó. La niña también tuvo participación en el envío. Barassi le pidió que se acercara al piso con un peine para ayudar a un participante que había sido objeto de comentarios sobre su peinado.

“Vení un segundo, me viene bien el peine”, le pidió el conductor. Emilia aceptó y peinó al concursante ante el aplauso del público presente. Mientras ella cumplía la tarea, Barassi mantuvo el tono humorístico. “No importa, mi amor, él tampoco sabe peinarse”, comentó. Después, celebró el resultado y le agradeció a su hija: “Ahí está perfecto, mi amor. Gracias, mi vida”.

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La presencia de Emilia en el estudio también recordó una decisión que Darío Barassi explicó públicamente en febrero de 2022, cuando su hija tenía 2 años. El conductor suele compartir imágenes de la niña en sus redes sociales, aunque habitualmente le cubre los ojos con un emoji de anteojos de sol.

En una entrevista con Infobae, Barassi señaló que busca resguardar esa parte de su imagen. “Los ojos de mi hija, para mí son su intimidad y trato de preservarla al máximo”, afirmó. También explicó que prefiere sostener ese criterio hasta que ella pueda comprender el nivel de exposición pública que implica aparecer en sus publicaciones.

En aquel diálogo, el actor expresó su orgullo por Emilia y dijo que le gusta mostrar algunos momentos de su crecimiento. Entre ellos, había compartido el comienzo de su etapa en el jardín de infantes, aunque mantuvo la decisión de preservar parte de su rostro en las fotografías.

En mayo de 2026, Darío Barassi habló sobre la crianza de sus hijas Emilia e Inés y la organización familiar con su esposa, Lucía Gómez Centurión, durante una participación en el podcast Criemos libres. Allí planteó que la presencia paterna debe traducirse en una responsabilidad concreta dentro de la rutina familiar.

emilia darío barassi
El divertido momento de la hija de Darío Barassi peinando a uno de los participantes del programa

El conductor reconoció que la experiencia de quedarse a cargo de las niñas cuando su pareja viajó por trabajo le permitió advertir el volumen de tareas e información que ella resuelve a diario. “Creo que creemos que estamos más presentes de lo que realmente se nos necesita”, señaló al abordar la distribución de los cuidados.

La paternidad no es ayudar, es repartir la carga y hacerse cargo”, sostuvo Barassi. A partir de esa reflexión, cuestionó la idea de que el padre ocupa un rol secundario en la crianza y remarcó que la participación debe ser equitativa. En la entrevista, el conductor también contó que las conversaciones con su esposa lo llevaron a revisar su propio lugar dentro de la dinámica familiar. Gómez Centurión le había planteado las dificultades de afrontar en soledad las múltiples demandas cotidianas cuando él considera que está presente.

La pareja celebró en febrero de este año 11 años de casados. En sus redes sociales, Barassi recordó el paso por el registro civil de la calle Uruguay y le dedicó un mensaje a su esposa, con quien comparte la crianza de sus dos hijas.

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