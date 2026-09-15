Cuba

Brigada cubana en Italia, bajo denuncia por posibles abusos laborales del régimen

Organizaciones citadas por CiberCuba describen descuentos elevados, límites para trasladarse, extensas jornadas y trabas familiares, mientras un convenio regional fija montos y destinos de las transferencias vinculadas a una entidad financiera

Cuba: la esclavitud de las misiones médicas cubanas, expuesta país por país
© 2020 AP Photo/Antonio Calanni.
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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) solicitó a la Unión Europea que investigue posibles prácticas de trata de personas en la brigada médica cubana que trabaja en la región italiana de Calabria, integrada por cerca de 200 profesionales sanitarios, según informó CiberCuba, sitio de noticias sobre Cuba.

La petición fue presentada en Bruselas por una delegación encabezada por Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, y la médica cubana Daily Coro, quien ha documentado el funcionamiento de las misiones sanitarias internacionales de la isla. Ambos mantuvieron reuniones con representantes de grupos políticos del Parlamento Europeo y con funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior.

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“Hay víctimas de trata de personas, por lo que hemos pedido que se les proteja”, afirmó Coro en declaraciones recogidas por Martí Noticias, medio de comunicación financiado por el régimen de Estados Unidos con sede en Miami, y citadas por CiberCuba.

La organización fundamentó su reclamo en una resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de junio de 2026, que abordó la represión política y la situación humanitaria en Cuba. De acuerdo con CiberCuba, ese texto incluyó una referencia a las brigadas médicas cubanas como un posible caso de trata de personas.

Cuba: la esclavitud de las misiones médicas cubanas, expuesta país por país

Retenciones salariales y restricciones de movilidad en las misiones

El Observatorio sostiene que los integrantes de estas misiones afrontan un sistema de intermediación estatal que limita su ingreso directo y restringe aspectos de su vida personal. Entre los elementos mencionados figuran la retención de una parte de los salarios, la vigilancia, las restricciones de desplazamiento y obstáculos para la reunificación familiar.

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Según los datos citados por CiberCuba, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y distintos mecanismos de las Naciones Unidas documentaron en las misiones médicas cubanas retenciones de entre el 75% y el 90% de los ingresos, jornadas que pueden alcanzar 71.89 horas semanales y limitaciones a la movilidad de los profesionales.

En el caso de Calabria, Prisoners Defenders, organización española de defensa de derechos humanos, habría señalado que el acuerdo inicial contemplaba un pago de 4,700 euros mensuales por cada médico. De esa cifra, 3,500 euros se transferían a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y 1,200 euros eran percibidos de forma directa por el profesional.

La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC) está vinculada, según la publicación, al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Imagen de archivo de médicos cubanos ondean banderas cubanas e italianas tras su llegada desde Europa este lunes, a La Habana (Cuba). EFE/ Yamil Lage /Archivo
Imagen de archivo de médicos cubanos ondean banderas cubanas e italianas tras su llegada desde Europa este lunes, a La Habana (Cuba). EFE/ Yamil Lage /Archivo

El bloqueo de la cuenta bancaria de la CSMC en Italia

La misión sanitaria cubana en Calabria también enfrenta presiones por las sanciones impuestas por Estados Unidos. En agosto de 2026, la cuenta bancaria de la CSMC en el banco italiano BPER fue bloqueada, un hecho que CiberCuba relaciona con las medidas adoptadas por Washington el 23 de julio.

Las sanciones estadounidenses alcanzaron a la comercializadora, al Ministerio de Salud Pública de Cuba y a la Unión de Científicos y Comunicadores de Cuba. Estados Unidos los acusa de participar en un esquema de trabajo forzoso y trata de personas.

El gobernador de Calabria, Roberto Occhiuto, ha defendido la continuidad del convenio con La Habana. Su posición responde a la necesidad de sostener el funcionamiento de los hospitales de la región, que cuentan con personal cubano ante la falta de profesionales locales.

La doctora Coro vinculó la salida de sanitarios al exterior con la situación del sistema de salud cubano: según afirmó, Cuba perdió cerca del 30% de su personal médico desde 2023 y mantiene a unos 23,000 profesionales sanitarios fuera del país.

Ilustración en acuarela de un grupo de profesionales de la salud con batas blancas sosteniendo la bandera de Cuba.
Un grupo de profesionales de la salud vestidos con bata blanca sostiene la bandera de Cuba ante una edificación moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de pedir una investigación sobre el contingente desplegado en Italia, el OCDH planteó a las instituciones europeas la formación de un grupo de trabajo para analizar una eventual transición democrática en Cuba. Cires adelantó que el Parlamento Europeo prepara otra resolución centrada en la situación de los presos políticos en la isla.

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