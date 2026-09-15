Teleshow

La palabra de Marcela Tinayre sobre el alta médica de Mirtha Legrand: “Quiere reponerse”

Tras varios días de internación por una bronquitis, la conductora evoluciona bien y seguirá la recuperación en su casa

La hija de la histórica conductora habló después de la internación de su madre (Video: LAM, América TV)
Guardar

Marcela Tinayre se refirió al estado de salud de su madre, Mirtha Legrand, luego de que la conductora recibiera el alta médica tras casi una semana de internación en el Sanatorio Mater Dei. Consultada por el cronista de LAM (América TV), la hija de la diva confirmó la buena evolución de la diva y adelantó su intención de retomar pronto sus actividades laborales.

“Le dieron de alta, porque está muchísimo mejor, por suerte. Así que está todo en orden”, explicó Tinayre al ser consultada por el estado de salud de su madre, quien había permanecido internada desde el lunes 7 de septiembre por un cuadro de bronquitis. Ante la consulta sobre las ganas de la diva de regresar a la televisión, Tinayre fue contundente: “Quiere reponerse y después va a laburar”, sostuvo, en referencia a la conocida vocación laboral de la conductora de 99 años.

PUBLICIDAD

La entrevista también giró en torno a la posibilidad de que Tinayre ocupara un lugar en la conducción de La Noche de Mirtha (Eltrece), en caso de ausencia tanto de su madre como de su sobrina Juana Viale, quien reemplazó a la diva durante la última emisión del ciclo. Consultada sobre si le habían propuesto ese rol, Tinayre lo negó de manera categórica. “No, no me lo propusieron, así que no hay propuesta. No, no lo voy a hacer, obviamente”, respondió, y explicó que existe una cláusula contractual vinculada específicamente a su sobrina para esos casos. “Creo que el contrato de Juana figura eso. Creo que Juana faltó una vez y mamá hizo dos días también, me parece, este año”, detalló.

Mirtha Legrand continúa internada a la espera del alta médica por su problema respiratorio
Mirtha Legrand estuvo internada desde el 7 de septiembre por un cuadro de bronquitis y continuará la recuperación en su domicilio

Pese a la definición sobre el presente, Marcela remarcó que no es ajena a la conducción del histórico ciclo. “Yo lo he hecho varias veces. Por ahí vos no lo sabés, pero lo he hecho varias veces”, aclaró, aunque insistió en que la dinámica contractual actual corresponde a Viale. “Me parece que ellos tienen un tema contractual, así que hay que respetarlo”, cerró sobre ese punto.

PUBLICIDAD

La conversación también incluyó una referencia al fallecimiento reciente de Chiche Gelblung, otro histórico referente de la televisión argentina. Al ser consultada sobre esa noticia, Tinayre expresó su pesar por la pérdida. “Ay, Chiche, una tristeza espantosa. Me dio mucha tristeza”, relató, y agregó que había intentado localizarlo en el mismo sanatorio donde había estado internada su madre. “Habían dicho que estaba en el Mater Dei. Y yo lo averigüé y lo busqué por el Mater Dei”, contó Tinayre, en referencia a las gestiones que realizó al enterarse de la situación del periodista, hasta que el tape se cortó.

El alta médica de Mirtha Legrand se había confirmado oficialmente el domingo, a través de un parte difundido por la cuenta de La Mesaza, firmado por el director médico Enrique Echagüe. El documento precisó que la conductora continuaría su recuperación en su domicilio de la avenida del Libertador. Horas más tarde, la propia familia de la diva había sumado un segundo comunicado con un mensaje de agradecimiento hacia la institución que la asistió durante la internación, en el que destacaron “el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana” del personal del sanatorio.

El alta de Mirtha Legrand fue comunicada por La Mesaza en un parte firmado por el director médico Enrique Echagüe
El alta de Mirtha Legrand fue comunicada por La Mesaza en un parte firmado por el director médico Enrique Echagüe

La internación de Legrand se había originado a partir de un cuadro respiratorio de tipo bronquial, diagnosticado luego de que la conductora se ausentara de sus compromisos televisivos durante el fin de semana previo a su ingreso. Durante los días de tratamiento, distintas voces cercanas a la producción de sus programas habían llevado tranquilidad sobre su evolución, entre ellas Juana Viale, quien había asumido la conducción de La Noche de Mirtha y llevado mensajes de aliento a su abuela desde la cabecera de la mesa.

Con el testimonio de Tinayre, se sumó una nueva confirmación sobre la buena recuperación de la diva, que deberá completar el proceso de rehabilitación indicado por los médicos del Mater Dei antes de retomar de manera plena su actividad frente a las cámaras, a pocos meses de cumplir 100 años el próximo 23 de febrero.

Temas Relacionados

Marcela TinayreMirtha Legrand

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La tristeza de Coti Sorokin por la muerte de Linda, la perrita de Cande Tinelli: “Te quedaste en mí para siempre”

El músico recordó a la perrita que compartió con su expareja con un mensaje lleno de cariño en redes sociales

La tristeza de Coti Sorokin por la muerte de Linda, la perrita de Cande Tinelli: “Te quedaste en mí para siempre”

El emprendimiento de Mirta Wons, en medio de la falta de la ficción en TV

La actriz presentó su proyecto paralelo a su carrera en teatro, cine y televisión. Su palabra

El emprendimiento de Mirta Wons, en medio de la falta de la ficción en TV

La Joaqui habló de su presente emocional luego de su ruptura con Luck Ra: “Cero rencor”

La artista se refirió a su reciente vínculo con Tiago PZK y, además, reflexionó sobre cómo se encuentra con su expareja después de su enfrentamiento en las redes

La Joaqui habló de su presente emocional luego de su ruptura con Luck Ra: “Cero rencor”

Las postales de Barby Silenzi y El Polaco en Miami: relax en la playa, desayuno y una particular sorpresa

Después de la nieve de Bariloche, la pareja compartió sus días en La Florida con selfies y una conversación graciosa durante el desayuno

Las postales de Barby Silenzi y El Polaco en Miami: relax en la playa, desayuno y una particular sorpresa

L-Gante quedó afuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity: qué pasó con su incorporación

Pese a la gran expectativa por su participación en el certamen culinario bajo la conducción de Wanda Nara, el referente de cumbia 420 no formará parte de la competencia. La información exclusiva a Teleshow

L-Gante quedó afuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity: qué pasó con su incorporación

AMÉRICA

Tensión en Cartago antes de la llegada de la Antorcha: Fuerza Pública interviene entre manifestantes y simpatizantes del Gobierno de Laura Fernández

Tensión en Cartago antes de la llegada de la Antorcha: Fuerza Pública interviene entre manifestantes y simpatizantes del Gobierno de Laura Fernández

Manifestaron en el Parque Centenario por el alza de combustibles y rechazaron el subsidio en Guatemala

Panamá inicia un nuevo ciclo con Thomas Christiansen al mando de la selección

Panamá busca mejorar la conectividad ecológica, el monitoreo y la gestión de sus zonas protegidas

Parejas y exparejas, la mayor amenaza: 52 feminicidios reafirman el patrón de violencia letal en hogares cubanos

MALDITOS NERDS

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

BlizzCon 2026: Repasamos los anuncios importantes del evento

‘Haunted Hotel’ vuelve a Netflix en octubre con ocho episodios y Abaddon

Nalua Studio revive ‘Gley Lancer: Overdrive’ con un remake previsto para 2027

David Corenswet encarna a John Tuggle en el avance de ‘Corazón de Gigante’

DEPORTES

El gesto de una fanática del Atlético de Madrid que sorprendió a Julián Álvarez tras su cortocircuito con el club

El gesto de una fanática del Atlético de Madrid que sorprendió a Julián Álvarez tras su cortocircuito con el club

La confesión de Lavezzi sobre la depresión que sufrió tras el retiro y la ayuda que recibió de Messi: “No tenía cómo llenar el vacío”

El fallo en el caso Cristian Pavón que hizo caer el pase de Matías Galarza a Boca Juniors: la postura de Talleres de Córdoba

“Todo pagado”: un ex Boca contó los gestos desconocidos de Messi con el plantel cuando viajó a jugar un amistoso ante Barcelona

“Me salvaron la vida”: la sentida carta de Mammana al personal médico que lo operó de urgencia tras la grave lesión que sufrió