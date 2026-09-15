República Dominicana: Monorriel de Santiago alcanza el 95% de avance de obra y tendrá sus primeras pruebas en octubre

Las obras civiles están casi concluidas y solo quedan tareas en el puente de Nibaje y el montaje de vigas cerca de la Pucmm, mientras se preparan pruebas ferroviarias y trabajos electromecánicos (Foto cortesía Fitram)

Guardar

El presidente Luis Abinader presentó este lunes los avances del Sistema Integrado de Transporte de Santiago, cuya primera circulación de trenes está prevista para octubre y que busca conectar la ciudad con su área metropolitana, reducir los traslados hacia Santo Domingo y ampliar las oportunidades económicas en el Cibao. La iniciativa, considerada la mayor obra de infraestructura y movilidad de la provincia, forma parte de una estrategia para revertir décadas de subinversión, informó la Presidencia de República Dominicana.

La estructura del monorriel alcanzó un 95% de avance, con las obras civiles prácticamente terminadas y trabajos pendientes en el puente de Nibaje y en la colocación de vigas cerca de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El sistema fue proyectado para transportar 200.000 pasajeros por día y hasta 20.000 por hora, de acuerdo con El Nuevo Diario, diario dominicano.

PUBLICIDAD

El trazado tendrá 13 kilómetros de viaducto, 14 estaciones y un patio-taller con 3,2 kilómetros de vías de servicio. Unirá Cienfuegos con Beijing y atravesará sectores de alta demanda, zonas francas, universidades, comercios y el centro urbano.

Jhael Isa Tavárez, director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de República Dominicana, indicó que la conexión eléctrica ya fue completada y que los trenes comenzarán a circular en octubre para iniciar las pruebas. “Ya hemos completado la conexión eléctrica y, a partir del mes de octubre, comenzaremos ya la circulación de trenes”, declaró el funcionario durante La Agenda Semanal, según Diario Libre, diario dominicano.

PUBLICIDAD

La estructura del monorriel de Santiago alcanza un 95% de avance (Foto cortesía Fitram)

Una apertura gradual antes del cierre de 2026

La puesta en servicio comenzará con visitas guiadas antes de finalizar 2026 y luego avanzará hacia la operación comercial, aunque no se precisó una fecha para el funcionamiento pleno. En junio, las autoridades habían anticipado pruebas dinámicas en el último trimestre del año y una marcha en blanco en diciembre, como período previo al servicio regular.

La obra estructural debía completarse durante septiembre, tras la instalación de la última columna. El proyecto requirió 4.252 pilotes, 662 fundaciones, 716 columnas, 658 capiteles y 1.132 vigas; todas las vigas ya fueron fabricadas y su montaje quedará terminado entre septiembre y octubre.

PUBLICIDAD

Durante los siguientes dos o tres meses, las tareas se concentrarán en pisos y fachadas de las estaciones, mientras continúan las pruebas ferroviarias y electromecánicas. También se trabaja en la red de alimentación eléctrica, la señalización, las telecomunicaciones operativas y de respaldo, y la preparación para incorporar el material rodante.

Los trenes podrán alcanzar velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con intervalos de hasta 90 segundos entre unidades. El sistema incorporará dos puentes sobre las cañadas de Gurabo y Nibaje, además de una trinchera de cerca de 500 metros en la Zona Monumental para proteger el entorno del Monumento a los Héroes de la Restauración.

PUBLICIDAD

La infraestructura de 13 kilómetros entra en su fase de pruebas tras completar la conexión eléctrica, mientras avanza hacia una apertura gradual antes de 2026 para conectar la ciudad con su área metropolitana (Foto cortesía Fitram)

Una red con teleférico, autobuses y bicicletas públicas

El monorriel se integrará con el Teleférico de Santiago, siete corredores de autobuses y un sistema de bicicletas públicas. La red prevé mejorar la movilidad de más de 500.000 personas en el área metropolitana y facilitar los desplazamientos desde sectores como Cienfuegos, Beijing, la Zona Franca y el centro de la ciudad.

La conexión alcanzará también a usuarios de Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Duarte y Hermanas Mirabal. La ampliación de los parqueos en la Zona Monumental busca acompañar el nuevo flujo de pasajeros y fortalecer a Santiago como centro económico del Cibao.