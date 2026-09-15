Algunos rusos están huyendo al extranjero, alegando temor al reclutamiento y a la pérdida de libertad (AP)

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Este verano, un especialista en marketing de contenidos digitales de 28 años hizo las maletas y preparó cajas selladas con cinta adhesiva, y huyó de Rusia, dejando atrás a su familia y amigos sin saber cuándo podrá regresar.

“Me da mucha pena dejar Rusia”, dijo en la ciudad sureña de Krasnodar antes de dirigirse a la frontera con Georgia.

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Atribuyó su partida a la situación política en Rusia y a las complicaciones derivadas de las restricciones de acceso a internet impuestas por las autoridades . De lo contrario, “nunca me habría ausentado por más de unos meses”, declaró a Associated Press, bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Es una de las muchas personas que se han marchado o están considerando hacerlo en medio de los recientes ataques con drones ucranianos dentro de Rusia y los persistentes rumores de una próxima movilización de tropas para la guerra que ya dura cuatro años y medio.

Los ataques de este verano provocaron una crisis de combustible sin precedentes y asestaron duros golpes al floreciente sector del comercio electrónico. Desde el año pasado, el gobierno ha citado los ataques para justificar severas restricciones a la conexión a internet.

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El éxodo no se acerca ni de lejos a la magnitud del de 2022, cuando cientos de miles huyeron durante el primer año de la invasión a gran escala. Aun así, un grupo que ayuda a los ciudadanos que huyen al extranjero afirmó haber recibido casi ocho veces más consultas el mes pasado que en mayo.

“Eso no significa que haya una gran cantidad de gente en las fronteras ahora mismo”, dijo Anastasia Burakova, fundadora de Kovcheg, que significa “arca” en ruso. “Pero estamos viendo que la gente se está preparando para emigrar, estamos viendo que la gente está analizando qué opciones tienen”.

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En las redes sociales, los rusos hablan de mudarse al extranjero

Es difícil calcular las cifras actuales. A diferencia de 2022, cuando multitud de hombres huyeron tras un llamamiento parcial al servicio militar, actualmente no hay colas en los pasos fronterizos ni escasez de billetes de avión a destinos sin visado como Armenia, Georgia, Kazajistán y Turquía.

En las redes sociales, los rusos hablan de mudarse al extranjero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, AP encontró numerosos videos en redes sociales de toda Rusia de personas que afirmaban haber decidido marcharse, alegando motivos relacionados con la guerra. Otros estaban preocupados por el declive de la economía, un futuro incierto y la disminución de las libertades.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y otros funcionarios en Kiev han dicho que Rusia está planeando otra movilización después de las elecciones a la Duma Estatal que concluyen el domingo, afirmaciones que el Kremlin ha rechazado repetida y vehementemente.

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Yan Slovizki, activista de derechos humanos y coordinador de asistencia de emergencia de Kovcheg, describió una “ola de pánico” de emigración desde mediados de julio, vinculada a los temores a la movilización, la crisis del combustible y las restricciones a internet.

Un diplomático radicado en Moscú declaró a la AP que se había observado un aumento palpable de la ansiedad pública este verano, y señaló indicios de una mayor presencia de rusos en los países vecinos de Georgia y Armenia, posiblemente por temor a una nueva movilización tras las elecciones a la Duma. El diplomático no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas, por lo que habló bajo condición de anonimato.

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Alen Simonyan, secretario del Consejo de Seguridad de Armenia, declaró el mes pasado al canal de televisión ruso independiente Dozhd que su país “no interferirá de ninguna manera y, si es necesario, ayudará” a los rusos que se trasladan allí para evitar ser reclutados.

Esto provocó una dura reprimenda del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que calificó el comentario de Simonyan de “provocador”.

El diputado ruso Viktor Sobolev declaró al canal RTVI que el país no necesita gente que “no ame tanto a su patria como para marcharse por culpa de rumores”, y añadió: “Que se vayan”.

Algunos emigrantes intentan evitar el servicio militar

El especialista en marketing de contenidos digitales, que se describe a sí mismo como pacifista, afirma que este era su segundo intento de emigrar. Abandonó Rusia en 2022 para evitar la movilización parcial de 300.000 nuevos soldados, un anuncio del presidente Vladimir Putin que conmocionó a la nación.

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Dijo que, técnicamente, no reúne los requisitos para prestar servicio militar en tiempos de paz debido a una dolencia en la cadera, pero que sentía que era más seguro marcharse porque no sabía qué esperar de las autoridades.

En 2022, algunos funcionarios afirmaron que dichos hombres podían ser reclutados legalmente en una movilización, al igual que algunos grupos de derechos humanos que ayudaban a los conscriptos. Otros, en cambio, sostenían que para que fuera legal, debía declararse la ley marcial. Rusia no ha declarado formalmente la guerra a Ucrania, y el Kremlin solo impuso la ley marcial en las cuatro regiones ucranianas que anexó ilegalmente en 2022, pero que no controla por completo.

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El especialista en marketing de contenidos digitales regresó a su ciudad natal, Ulyanovsk, en 2025 y trabajó de forma remota para clientes en otros países. Sin embargo, según él, la implacable represión rusa contra miles de plataformas, sitios y servicios de internet le dificultó el trabajo, obligándolo a cambiar de servidor de red privada virtual para encontrar uno que le permitiera sortear las restricciones.

Algunos emigrantes intentan evitar el servicio militar (REUTERS)

Otro factor fue la rumoreada nueva movilización. “Nunca se sabe lo que pasará mañana”, dijo desde un apartamento en Tiflis, la capital de Georgia, donde se había instalado.

Una moscovita de 23 años que abandonó Rusia el mes pasado también mencionó los persistentes rumores de movilización y el temor de que su marido pudiera acabar en el ejército.

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La mujer, que habló con AP bajo condición de anonimato por motivos de seguridad, dijo que su padre evitó por poco ser reclutado en 2022 huyendo del país. Este año, su esposo se enteró de que ya no tendría una exención del servicio militar tras obtener su maestría.

“Uno puede resolver cualquier cosa, pero teníamos mucho miedo de que (mi marido) acabara en el ejército, porque en este momento es un viaje sin retorno”, dijo.

Ivan Nazarov, un recién graduado universitario que se mudó a Ereván, la capital de Armenia, se hizo eco de su opinión. Dijo estar al tanto de los informes sobre reclutas en servicio obligatorio que, en teoría, no deberían ser desplegados en Ucrania, pero que están siendo obligados a firmar contratos que los envían al campo de batalla. “Para mí, es una cuestión de supervivencia”, añadió Nazarov, hablando en una reunión organizada por Kovcheg en Ereván para los nuevos inmigrantes.

Otros rusos citan la disminución de las libertades

El activista queer Daniil Neonov abandonó Rusia este verano tras una serie de detenciones y una condena de 10 días de cárcel por exhibir símbolos extremistas: una foto que publicó en las redes sociales en la que aparecía con una camiseta estampada con los colores del arcoíris.

Las autoridades rusas han ilegalizado lo que denominan “el movimiento LGBT internacional” por considerarlo extremista, lo que en ocasiones conlleva cargos por delitos menores por portar artículos con los colores del arcoíris.

Neonov declaró a la agencia AP en Ereván que temía que se presentara una denuncia penal en su contra. Dijo conocer a otras personas que abandonaron Rusia tras ser detenidas el mes pasado por manifestarse frente al Tribunal Supremo en apoyo al partido opositor Yabloko, cuando el tribunal lo excluyó de la lista de candidatos para las elecciones parlamentarias. Yabloko era el único partido que figuraba en la lista y que se oponía abiertamente a la guerra.

“La policía se acercó a ellos y levantó informes. Conozco a varias personas que, tras ser detenidas, también se marcharon. No soy el único”, dijo Neonov.

El líder del partido ruso Yabloko, Nikolái Ribakov, asiste a una audiencia sobre el recurso de la formación contra su exclusión de las elecciones legislativas de septiembre, en el Tribunal Supremo de Rusia en Moscú, el 17 de agosto de 2026. EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Un ruso de 35 años declaró a la AP que se estaba preparando para abandonar el país porque no quiere vivir en una tierra sin libertad de expresión, donde la economía está en caída libre y donde los escolares tienen que escuchar propaganda que ensalza la guerra, normaliza la violencia y promueve el aislamiento del resto del mundo.

El hombre, que también habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dijo que llevaba más de una década pensando en abandonar Rusia, pero que aún conservaba la esperanza de que “todo saldría bien”. Ahora, dijo, los rusos “viven en una enorme cárcel digital. No pueden decir nada, no pueden hacer nada. No tienen absolutamente ningún derecho”.

(AP)