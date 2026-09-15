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El Tesla Semi llega a Europa casi una década después de su anuncio: todos los detalles

La versión europea del Semi corresponde al modelo de acceso de autonomía estándar, conocido como Standard Range

Tesla - Tesla Semi - Elon Musk - Autos - trailer - tecnología - 14 de septiembre
El anuncio llega en un momento en el que el transporte de mercancías sigue siendo uno de los sectores más resistentes a la electrificación. (Captura Tesla)
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Tesla confirmó que su camión eléctrico Semi desembarcará en Europa, casi 10 años después de que Elon Musk lo presentara por primera vez. La compañía reveló las especificaciones técnicas y los planes de lanzamiento para el continente durante la feria IAA Transportation 2026, celebrada en Hannover, Alemania, cuatro años después de que las primeras unidades comenzaran a circular en Estados Unidos.

El anuncio llega en un momento en el que el transporte de mercancías sigue siendo uno de los sectores más resistentes a la electrificación. Tesla se adentra ahora en un mercado europeo donde los fabricantes de camiones consolidados ya cuentan con modelos eléctricos operativos y redes de servicio desplegadas desde hace tiempo.

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Especificaciones técnicas del Tesla Semi para el mercado europeo

La versión europea del Semi corresponde al modelo de acceso de autonomía estándar, conocido como Standard Range. Este camión está homologado para recorrer hasta 550 kilómetros con una carga completa, transportando hasta 40 toneladas de mercancía.

Tesla - Tesla Semi - Elon Musk - Autos - trailer - tecnología - 14 de septiembre
Su consumo energético ronda 1 kWh por kilómetro, una cifra que Tesla destaca como parte de la eficiencia del vehículo. (Tesla)

Su consumo energético ronda 1 kWh por kilómetro, una cifra que Tesla destaca como parte de la eficiencia del vehículo. El camión pesa alrededor de 9.100 kilogramos sin remolque y puede sumar hasta 25 kW de toma de fuerza eléctrica, conocida como ePTO, destinada a alimentar el equipamiento a bordo.

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La recarga se realiza mediante la red Megacharger, desarrollada por la propia Tesla. Según la compañía, este sistema puede suministrar hasta 800 kW de potencia y recuperar aproximadamente el 60% de la autonomía en apenas 30 minutos.

Pese a este despliegue de datos técnicos, Tesla todavía no confirmó los precios del Semi en Europa ni una fecha exacta de comercialización. Tampoco quedó claro si las unidades destinadas al continente se enviarán desde la planta de Nevada o se fabricarán localmente, una posibilidad que el propio Musk había mencionado en el pasado en relación con la fábrica de Berlín.

FILE PHOTO: The logo of Tesla is seen on a Tesla Model Y during Tesla Inc.'s official launch in Bogota, Colombia, November 20, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo
FILE PHOTO: The logo of Tesla is seen on a Tesla Model Y during Tesla Inc.'s official launch in Bogota, Colombia, November 20, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Un lanzamiento marcado por retrasos desde 2017

El desembarco europeo representa el capítulo más reciente de un desarrollo que se extendió mucho más de lo previsto inicialmente. Tesla presentó el Semi en 2017 y fijó como objetivo comenzar la producción en 2019.

Ese calendario se fue postergando de manera sucesiva mientras la empresa priorizaba la fabricación de celdas de batería para sus vehículos de pasajeros por sobre el proyecto del camión. Las primeras entregas reales no llegaron hasta finales de 2022, cinco años después del anuncio original.

El siguiente hito relevante se produjo recién en abril de este año, cuando Tesla afirmó que el primer Semi había salido de una línea de producción en serie en su planta de Nevada. Sin embargo, en la llamada con accionistas de julio la compañía se limitó a prometer que la producción comenzaría en 2026, con lo cual descartó el objetivo más ambicioso de alcanzar el máximo nivel de producción durante este año.

Ahora, desde Hannover, Tesla apunta a que las primeras entregas en suelo europeo arrancarán en 2027, aunque esa fecha todavía no fue fijada como definitiva por la compañía.

Tesla - Tesla Semi - Elon Musk - Autos - trailer - tecnología - 14 de septiembre
(Captura Tesla)

Por qué Europa puede ser un mercado más favorable para el Semi

El historial del Semi en Estados Unidos resultó bastante modesto hasta el momento. La adopción del camión fue mínima, en parte debido a los elevados costes iniciales, a la limitada infraestructura de recarga para vehículos pesados y a la escala de las rutas de transporte estadounidenses, que suelen extenderse a miles de kilómetros entre puntos de carga.

Europa podría ofrecer condiciones más favorables para este tipo de vehículo. Los países del continente son, en términos generales, más pequeños que Estados Unidos, lo que se traduce en corredores de transporte más cortos y predecibles.

A esto se suma que la red de recarga europea se encuentra en un estadio más avanzado que la estadounidense, un factor determinante para la operatividad de camiones eléctricos de gran tonelaje. Estas condiciones podrían permitir que el Semi de Tesla funcione bajo un escenario más realista que el que enfrentó en su mercado de origen.

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